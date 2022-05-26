Алиев, Никитин, Кулиджанян: кто зарабатывает на ремонте новосибирских дорог
Кратко рассказываем об основных подрядчиках
НГС составил рейтинг компаний, которые получили основные контракты на ремонт дорог в Новосибирске. Они получат от 42 до 162 миллионов рублей. Рассказываем кратко, кто владеет этими фирмами, а подробные разборы вы можете прочитать в нашей статье.
Самый крупный контракт в этом году получила компания «Стройсити», основанная в 2006 году. Ее владелец — Техран Аликбер Оглы Алиев. Общая сумма госзаказов фирмы за всё время работы получила контракты на 2,2 миллиарда рублей. В этом году компания отремонтирует дороги на левом берегу — улицы Троллейную, Новогоднюю, Геодезическую и Космическую.
Второй контракт достался компании Ильи Никитина — «Дорстройфлот». Она приведет в порядок улицы Обскую, Ядринцевскую, Нарымскую, Шевченко, Вересаева и Нахимова. Стоимость работ составляет 137,6 миллиона рублей. Общая сумма контрактов, которые заключала фирма, — 0,99 миллиарда.
Единственный учредитель «Дорстройфлота» — Илья Никитин. Выручка компании в 2021 году составила 192,1 миллиона рублей, прибыль — 24,3 миллиона. «Дорстройфлоту» принадлежит асфальтобетонный завод, который в этом году будет готовить материал для шести дорог.
Ранее компания ремонтировала улицы Сибирскую, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Широкую. Самый крупный контракт «Дорстройфлот» заключил в конце 2020 года на ремонт дорог с усовершенствованным типом покрытия, его цена составила 144,9 миллиона рублей. Вторая компания Ильи Никитина, специализирующаяся на господрядах, — «Автодорремонт техно». Еще Никитину принадлежит фирмы «Евроасфальт», которая также занимаются дорожным ремонтом. По данным «Контур.Фокус», она семь раз участвовала в государственных аукционах на ремонт дорог, но ни разу не победила.
Контракт на ремонт улиц Орджоникидзе, Добролюбова и Донецкой за 112,6 миллиона рублей
получила фирма «Перлит Строй» бизнесмена Коли Кулиджаняна. Он известен строительством двух снегоплавильных станций в Новосибирске, контрактом на строительство Михайловской набережной, реконструкцией Гусинобродского шоссе. Дети бизнесмена также занимаются строительством. Сергею принадлежит компания по выпуску тротуарной плитки, Арсену — компания «Строй-Арт», построившая дома на улице Сержанта Коротаева. Общая сумма контрактов «Перлит Строя» — 3,5 миллиарда рублей.
Фирмой «Дорсиб Плюс» владеют Иван и Евгений Дингесы. В этом году она отремонтирует Военную, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевскую за 58,7 миллиона рублей. Компания работает с 1999 года, за это время она получила контракты на 8,3 миллиарда рублей.
Ранее партнером Ивана Дингеса по бизнесу был Владислав Крючков — его заочно арестовали в 2018 году по подозрению в мошенничестве. «Дорсиб Плюс» занимался реконструкцией площади Лыщинского, строительством дорог у новому ЛДС, ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году во время ремонта улицы Блюхера на пересечении с Ватутина, рабочие «Дорсиб Плюс» укладывали асфальт в слякоть. Одна из прохожих начала снимать это на видео, а рабочий попытался отобрать у нее телефон. В середине мая новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.
Самый маленький подряд получила фирма «СТС-Плюс» — сумма составила 42 миллиона рублей. Компаний владеет Октай Мирза Оглы Гусейнов, для него это единственный бизнес. В этом году «СТС-Плюс» отремонтирует проезд Виктора Ващука, улицу Максима Горького и проспект Димитрова.
Октай Мирза Оглы Гусейнов связан с братьями Ибишовыми, крупными господрядчиками. Так, ранее «СТС-Плюс» владел Ровшан Ибишов. Сейчас ему принадлежит ООО СК «Плюс». Начиная с 2019 года она регулярно заключает контракты с департаментом ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска на ремонт и благоустройство дворов в Дзержинском, Октябрьском, Калининском и Первомайском районах города.
В мае Управление дорожного строительства также объявило торги на ремонт проспекта Карла Маркса, Гусинобродского шоссе и улицы Дуси Ковальчук. Общая максимальная стоимость этих работ составляет 411 миллионов рублей. Подрядчиков, которые займутся ремонтом, пока не выбрали.
В Новосибирске 23 мая полностью перекрыли улицу Ватутина, в результате на левобережье стали собираться большие пробки. На месте побывал авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Читайте в его материале, зачем перекрыли улицу и можно ли было частично сохранить движение.