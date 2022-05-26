Алиев, Никитин, Кулиджанян: кто зарабатывает на ремонте новосибирских дорог

Фирмой «Дорсиб Плюс» владеют Иван и Евгений Дингесы. В этом году она отремонтирует Военную, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевскую за 58,7 миллиона рублей. Компания работает с 1999 года, за это время она получила контракты на 8,3 миллиарда рублей.

Ранее партнером Ивана Дингеса по бизнесу был Владислав Крючков — его заочно арестовали в 2018 году по подозрению в мошенничестве. «Дорсиб Плюс» занимался реконструкцией площади Лыщинского, строительством дорог у новому ЛДС, ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году во время ремонта улицы Блюхера на пересечении с Ватутина, рабочие «Дорсиб Плюс» укладывали асфальт в слякоть. Одна из прохожих начала снимать это на видео, а рабочий попытался отобрать у нее телефон. В середине мая новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.