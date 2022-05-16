Гусинобродское шоссе собираются отремонтировать к концу сентября — объявлены торги
Также в городе начнут ремонт улицы Дуси Ковальчук
«Управление дорожного строительства» Новосибирска объявило аукцион на ремонт участков Гусинобродского шоссе и улицы Дуси Ковальчук. Работы собираются провести этим летом.
По данным сайта госзакупок, на ремонт участка Гусинобродского шоссе готовы потратить
Победитель торгов должен выполнить фрезерование дороги, обустроить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. На дорогах поднимут смотровые колодцы и нанесут разметку.
Подрядчиков выберут
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить начало дорожного ремонта. Подрядчики должны выйти на объекты до