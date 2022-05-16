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Гусинобродское шоссе собираются отремонтировать к концу сентября — объявлены торги

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Работы должны начать в июне

Работы должны начать в июне

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«Управление дорожного строительства» Новосибирска объявило аукцион на ремонт участков Гусинобродского шоссе и улицы Дуси Ковальчук. Работы собираются провести этим летом.

По данным сайта госзакупок, на ремонт участка Гусинобродского шоссе готовы потратить 61,9 миллиона рублей, улицы Дуси Ковальчук — 87,5 миллиона.

Победитель торгов должен выполнить фрезерование дороги, обустроить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. На дорогах поднимут смотровые колодцы и нанесут разметку.

Подрядчиков выберут 6 июня. Работы должны завершить до 30 сентября этого года.

На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить начало дорожного ремонта. Подрядчики должны выйти на объекты до 1 июня.

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