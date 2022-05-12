Мэр потребовал ускорить начало ремонта некоторых дорог в Новосибирске

Сегодня, 12 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил начать запланированный ремонт дорог в городе до 1 июня .

— Я ставлю задачу по всем объектам, по которым отыграны конкурсы, работы начинать не с 1 июня , а сейчас. Пока меня информация настораживает, что кто-то там с 1 июня собирается выходить. Почему с первого? Почему не сейчас? Ставлю задачу по каждому объекту, подрядчику провести такую работу, отследить, добиться, чтобы, раз выиграли конкурсы, выходить на работы сейчас, а не с 1 июня или с 1 августа , вдруг кому-то захочется, — заявил Анатолий Локоть.