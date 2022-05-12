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Мэр потребовал ускорить начало ремонта некоторых дорог в Новосибирске

На части дорог ремонт уже идет, на других еще только предстоит

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Работы собираются завершить до конца августа

Работы собираются завершить до конца августа

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Сегодня, 12 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил начать запланированный ремонт дорог в городе до 1 июня.

— Я ставлю задачу по всем объектам, по которым отыграны конкурсы, работы начинать не с 1 июня, а сейчас. Пока меня информация настораживает, что кто-то там с 1 июня собирается выходить. Почему с первого? Почему не сейчас? Ставлю задачу по каждому объекту, подрядчику провести такую работу, отследить, добиться, чтобы, раз выиграли конкурсы, выходить на работы сейчас, а не с 1 июня или с 1 августа, вдруг кому-то захочется, — заявил Анатолий Локоть.

По его словам, в июне в Новосибирске наиболее свободное движение по дорогам, этим нужно воспользоваться и начать работы раньше.

Во время аппаратного совещания глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев рассказал, что на части дорог города уже начался ремонт.

— На 8 объектах ремонта работы планируется завершить до 23 августа. Это такие улицы, как Военная, Чаплыгина, Ядринцевская, Максима Горького, Станционная, Димитрова, Немировича-Данченко. По части улиц работы начаты и продолжаются, по части планируется до 1 июня подрядчиками выйти и выполнять работы, — рассказал начальник департамента.

Также в этом году объявят торги на ремонт проспекта Карла Маркса, улицы Дуси Ковальчук и Гусинобродского шоссе.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в этом году. Посмотрите на них на карте.

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