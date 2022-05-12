Мэр потребовал ускорить начало ремонта некоторых дорог в Новосибирске
На части дорог ремонт уже идет, на других еще только предстоит
Сегодня, 12 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил начать запланированный ремонт дорог в городе до
— Я ставлю задачу по всем объектам, по которым отыграны конкурсы, работы начинать не с
По его словам, в июне в Новосибирске наиболее свободное движение по дорогам, этим нужно воспользоваться и начать работы раньше.
Во время аппаратного совещания глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев рассказал, что на части дорог города уже начался ремонт.
— На 8 объектах ремонта работы планируется завершить до
Также в этом году объявят торги на ремонт проспекта Карла Маркса, улицы Дуси Ковальчук и Гусинобродского шоссе.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в этом году. Посмотрите на них на карте.