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Какие дороги будут ремонтировать в Новосибирске в этом году? Разглядываем карты

Ремонт запланирован во всех районах города

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По 17 объектам уже заключены контракты

По 17 объектам уже заключены контракты

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В 2022 году Департамент транспорта мэрии Новосибирска запланировал отремонтировать 253 улицы общим объемом 399,8 тысячи квадратных метров.

— В настоящее время заключены муниципальные контракты по 17 объектам. По 8 объектам проведены конкурсные процедуры. Контракты планируется заключить в срок до 18 апреля, — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.

По ремонту Дуси Ковальчук, Гусинобродского шоссе и проспекта Карла Маркса готовят необходимые для проведения конкурса документы. Контракты планируется заключить до 15 мая.

Работы на Ипподромской, Ватутина и Волочаевской начали в 2021 году.

— Указанные объекты являются переходящими со сроком окончания работ в 2022–2023 годах, — сообщили в мэрии.

Мы нанесли все улицы, которые планируют ремонтировать, на интерактивную карту и на обычные картинки, чтобы вы могли сохранить себе.

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На ремонт дорог в области в этом году планируют потратить миллиард рублей. Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило 18 аукционов на ремонт участков в регионе. Средства выделят из областного бюджета.

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