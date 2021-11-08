Дорожник пытался забрать телефон у сибирячки, которая снимала, как кладут асфальт в слякоть

Сегодня вечером, 8 ноября, дорожники приступили к укладке асфальта на улице Блюхера в районе пересечения с улицей Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. При этом температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки. Это удивило прохожих, и они начали снимать происходящее на видео.
— Это снято сегодня вечером. Мало того, что бюджетные деньги тратятся впустую, так рабочие еще руки распускают! — рассказала автор видео.
На кадрах женщина возмущается тем, что асфальт укладывают в слякоть и к тому же в темное время суток. Затем к ней подходит один из рабочих, протягивает руку, одновременно пытаясь закрыть объектив.
— Зачем это тебе надо? — спрашивает мужчина.
Этой осенью дорожники укладывают новый асфальт, несмотря на погоду. Так, 31 октября в метель асфальтировали улицу Ленина. Днем позже снег не помешал рабочим укладывать асфальт на улицах Пирогова и Крылова. В ответ на публикации в СМИ власти заявили, что проверят качество новосибирских дорог, которые ремонтировали в снег. Если оно окажется неудовлетворительным, объекты обещают не принять в эксплуатацию.