Власти объявили о проверке новосибирских дорог, которые ремонтировали в снег

Власти проверят состояние дорог в Новосибирске, на которых укладывали асфальт во время снегопада. Вчера работы заметили на улице Ленина, а на Вокзальной магистрали укладывали плитку.
— Сегодня, во время снегопада, укладка асфальтобетона, конечно, не допускается. Те объекты, которые в СМИ назвали и где в выходные дни была проведена работа, мы в лаборатории проверим, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский 1 ноября во время оперативного совещания.
Он отметил, что если качество покрытия будет неудовлетворительным, то объекты не примут в эксплуатацию.
— Наша главная цель — не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделать, а чтобы дефекты не появлялись. Подумайте, как донести до заказчиков и исполнителей, какие технологии в каких условиях допустимы, — обратился губернатор НСО Андрей Травников к министру.
В этом году ремонт в Новосибирске провели на трех важных улицах — Вокзальной магистрали, Станиславского и Титова. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проверил, как они изменились. Смотрите и читайте в репортаже.