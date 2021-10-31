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Тема дняМетель в Новосибирске
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Горячий асфальт в снег и укладка плитки на Вокзальной: новосибирские дорожники проводят работы в метель

Погодные условия не остановили процесс

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Ничто не может остановить смелых рабочих

Ничто не может остановить смелых рабочих

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В Новосибирске дорожники укладывают горячий асфальт и плитку в снег

В Новосибирске, несмотря на снег и метель, дорожные работы не останавливаются.

На улице Ленина старательно укладывают свежий горячий асфальт.

Снег не помеха для работ

Снег не помеха для работ

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Почему работы не были выполнены ранее — вопрос сейчас открытый

Почему работы не были выполнены ранее — вопрос сейчас открытый

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Укладывается достаточно протяженный участок дороги

Укладывается достаточно протяженный участок дороги

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Место работ оградили

Место работ оградили

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Также активно сейчас ведутся работы на Вокзальной магистрали. Снег не мешает выкладывать плитку.

Работы продолжаются и на Вокзальной магистрали

Работы продолжаются и на Вокзальной магистрали

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Плитку нужно выложить на достаточно большой площади

Плитку нужно выложить на достаточно большой площади

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Рабочие стараются, как могут

Рабочие стараются, как могут

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Читатель НГС заметил работы и на улице 1905 года.

Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию по всем трем адресам с просьбой объяснить, допустимы ли работы в такую погоду.

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за повышение транспортного налога, чтобы пополнить дорожный фонд. В конце осени власти начали сдавать объекты дорожного ремонта. Мы проехали по 10 отремонтированным улицам и оценили их состояние.

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асфальт в снегдорожные работыснег
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