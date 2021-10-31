Горячий асфальт в снег и укладка плитки на Вокзальной: новосибирские дорожники проводят работы в метель

В Новосибирске дорожники укладывают горячий асфальт и плитку в снег
В Новосибирске, несмотря на снег и метель, дорожные работы не останавливаются.
На улице Ленина старательно укладывают свежий горячий асфальт.
Также активно сейчас ведутся работы на Вокзальной магистрали. Снег не мешает выкладывать плитку.
Читатель НГС заметил работы и на улице 1905 года.
Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию по всем трем адресам с просьбой объяснить, допустимы ли работы в такую погоду.
На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за повышение транспортного налога, чтобы пополнить дорожный фонд. В конце осени власти начали сдавать объекты дорожного ремонта. Мы проехали по 10 отремонтированным улицам и оценили их состояние.