28 октября четверг
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 69.81
eur 81.03
Тема дняКак компании работают с 1 по 7 ноября? Опрос
Все новости
Все новости

В Новосибирской области повысят транспортный налог, чтобы пополнить дорожный фонд

Решение принято на сессии Заксобрания — пока только в первом чтении

6 199
165Обсудить

Поделиться

Предполагается, что дополнительные деньги пойдут на дорожные работы

Предполагается, что дополнительные деньги пойдут на дорожные работы

Поделиться

Новосибирские депутаты решили повысить транспортный налог

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за повышение транспортного налога, чтобы пополнить дорожный фонд.

С проектом закона выступил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Он предложил повысить налог в 1,7 раза. Деньги нужны на ремонт дорог региона.

Транспортный налог предложили повысить для владельцев машин мощностью до 100 лошадиных сил на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 — на 15 рублей, от 150 до 200 — на 25–50 рублей на одну лошадиную силу. На транспорт мощностью от 200 до 250 лошадиных сил налог предлагают повысить на 37,5–75 рублей.

— В отношении категории «автомобили легковые» до 250 л. с., которая занимает весомую долю в структуре поступлений транспортного налога в Новосибирской области (около 82% от всех категорий объектов налогообложения), предлагается повышение налоговых ставок в 1,2–1,7 раза в зависимости от мощности двигателя и от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, — уточняет детали законопроекта издание «Континент Сибирь».

Предложение повысить транспортный налог вызвало спор. Так, депутат Яков Новоселов отметил, что повышением транспортного налога мы хотим догнать цены на бензин и на продукты, а с учетом «чудовищной закредитованности» населения, по его мнению, не стоит хотя бы трогать транспорт мощностью 100–150 лошадиных сил.

Депутат Заксобрания Сергей Левшенков считает, что вопрос пока можно было отложить и найти другие способы делать дорожный ремонт эффективно. В свою очередь депутат Заксобрания Сергей Титков напомнил, что рост транспортного налога и так 15 лет сдерживали, поэтому нужно принимать решение. В итоге большинство проголосовали за решение принять закон в первом чтении.

В конце осени власти начали сдавать объекты дорожного ремонта. Мы проехали по 10 отремонтированным улицам и оценили их состояние.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ38
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дорожный ремонттранспортный налог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...