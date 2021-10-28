В Новосибирской области повысят транспортный налог, чтобы пополнить дорожный фонд

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за повышение транспортного налога, чтобы пополнить дорожный фонд.



С проектом закона выступил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Он предложил повысить налог в 1,7 раза. Деньги нужны на ремонт дорог региона.



Транспортный налог предложили повысить для владельцев машин мощностью до 100 лошадиных сил на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 — на 15 рублей, от 150 до 200 — на 25–50 рублей на одну лошадиную силу. На транспорт мощностью от 200 до 250 лошадиных сил налог предлагают повысить на 37,5–75 рублей.

