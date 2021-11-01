В Новосибирске продолжают укладывать асфальт в снег: теперь на улице Пирогова и Крылова

В Новосибирске в снег укладывают асфальт на улице Пирогова и Крылова
В Новосибирске в снегопад продолжают ремонтировать дороги и укладывать новый асфальт. Сегодня рабочие были замечены на улице Крылова и Пирогова.
— Пересечение Крылова и Каменской, кладут асфальт поверх снега, — возмутился читатель НГС.
Рабочие укладывали новый асфальт перед пешеходным переходом. Тротуар решили сегодня сделать и на улице Пирогова.
— Утром глава Минтранса области заявил, что сегодня во время снегопада укладка асфальта не допускается. А вот что происходит прямо сейчас на ул. Пирогова, — прокомментировал укладку тротуара в Советском районе Андрей Степанов.
Вчера работы заметили на улице Ленина, а на Вокзальной магистрали укладывали плитку — их сегодня раскритиковали на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.
— Сегодня, во время снегопада, укладка асфальтобетона, конечно, не допускается. Те объекты, которые в СМИ назвали и где в выходные дни была проведена работа, мы в лаборатории проверим, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский 1 ноября во время оперативного совещания.
В этом году ремонт в Новосибирске провели на трех важных улицах: Вокзальной магистрали, Станиславского и Титова. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проверил, как они изменились. Смотрите и читайте в репортаже.