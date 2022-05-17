Проспект Карла Маркса будут ремонтировать до октября — на него потратят больше 250 млн рублей

В Новосибирске отремонтируют проспект Карла Маркса на участке от площади Лыщинского до площади Маркса. На работы выделили 261,9 миллиона рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.



Аукцион на поиск подрядчика объявило Управление дорожного строительства. По данным документации, победитель торгов выполнит подготовительные работы, а после исправит покрытие дороги с помощью фрезерования и обустроит выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Также на проспекте поднимут ливневки до уровня покрытия и нанесут разметку.

