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Проспект Карла Маркса будут ремонтировать до октября — на него потратят больше 250 млн рублей

Сейчас в Новосибирске ищут подрядчика

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Подрядчик должен завершить все работы до <nobr class="_">30 сентября</nobr>

Подрядчик должен завершить все работы до 30 сентября

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В Новосибирске отремонтируют проспект Карла Маркса на участке от площади Лыщинского до площади Маркса. На работы выделили 261,9 миллиона рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Аукцион на поиск подрядчика объявило Управление дорожного строительства. По данным документации, победитель торгов выполнит подготовительные работы, а после исправит покрытие дороги с помощью фрезерования и обустроит выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Также на проспекте поднимут ливневки до уровня покрытия и нанесут разметку.

Заявки на участие в торгах принимают до 1 июня. Первый этап ремонта пройдет с момента заключения контракта до 22 июля, второй — до 22 августа, завершить все работы подрядчик должен до 30 сентября.

Ранее в Новосибирске архитекторы представили концепцию развития проспекта Карла Маркса, улицы Большевистской и Красного проспекта. Проект изучила обозреватель НГС Лиза Пичугина. Посмотрите, как могут преобразиться эти части города.

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