Крупному производителю асфальта мэрия выписала предписание — как идет подготовка к сезону ремонта дорог
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В Новосибирске мэрия города проверила работу четырех асфальтобетонных заводов, всего их в городе семь. Одному из них, заводу «СТС+», было выписано предписание.
В среду, 27 апреля, начальник управления дорожного строительства Виктор Хихлов проверил работу ООО «ДорСтройФлот».
— Проверку асфальтобетонных заводов мы начали
Как объяснил чиновник, из трех проверенных заводов в двух готовность была 90%.
— Один (завод «СТС+». — Прим. ред.) с меньшей готовностью. Но мы выписали им предписание и проведем повторную проверку
На заводе «СТС+» подтвердили, что предписание от мэрии у них есть, но уточнили, что завод уже работает.
— Подготовка к сезону идет, просто есть некоторые нюансы, по которым в процессе подготовки возникли сложности, но они все в работе. Предписания не критичные, и работать можно. У нас уже ведется работа. Завод выдает смесь, мы сейчас одни из немногих, кто исполняет обязательство по ямочному ремонту. Мы 8 улиц ремонтируем. Улицу Выборную мы еще на прошлой неделе завершили, — поделился заместитель директора по производству Алексей Навалов.
Причиной предписания Виктор Хихлов назвал проблемы с поставкой вяжущего материала, в «СТС+» же корреспонденту НГС сказали, что причина предписания в небольшом замечании.
— У нас отсутствовал распечатанный технический регламент. Ежегодно такие мелочи есть, — уточнил Алексей Навалов.
Учредителем компании «СТС+» является Гусейнов Октай Мирза Оглы. По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка компании составила 274,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4 миллиона. За всё время существования с компанией было заключено 115 госконтрактов на сумму 1,2 миллиарда.
Начальник управления дорожного строительства рассказал, что гарантийный срок для асфальта — от 4 лет и больше. Причин плохого покрытия в городе может быть несколько.
— Асфальтобетонная смесь, возможно, была и качественно выпущена с завода, но, может быть, нарушена технология обустройства покрытия. Мы разбираемся, учитываем результаты прошлогоднего сезона и надеемся, что в этом году сделаем всё качественно и асфальт будет жить, — объяснил Виктор Хихлов.
В мэрии договоры по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» заключили в конце прошлого года. Для начала работ в городе должна будет установиться круглосуточная температура +10 градусов. Специалисты мэрии надеются, что к работам можно будет приступить в начале мая.
Как объяснил замдиректора ООО «ДорСтройФлот» Сергей Котенко, завод компании уже начал работать. За зимний сезон специалисты провели модернизацию.
— За смену у нас выходит сейчас порядка 800 тонн в сутки, в принципе это достаточно для города. Это порядка 8–9 тысяч квадратных метров. Мы подготовились к летнему сезону. Мы сегодня ночью работали уже. Сейчас мы работаем по устранению замечаний по гарантийным объектам, — сообщил Сергей Котенко.
Начальник лаборатории на заводе Ольга Иванова уточнила, что на объектах, которые были в прошлом году, колейность в порядке, а значит, асфальтная смесь показала себя хорошо.
— Для образования колейности очень много причин: нарушение технологии, высокая интенсивность по дорогам. На дороге, которая сделана была в прошлом году по новым ГОСТам, колея выдержана в 1,9–2,1 миллиметра. По правилам колея должна быть не более 3,5 миллиметра. В прошлом году мы работали на Бердском шоссе и по городу часть улиц делали, — рассказала Ольга Иванова.
НГС проверил улицу Ленина, где асфальт в прошлом году «клали в снег». Улица проходит по самому центру, но ее продолжают восстанавливать заплатками.