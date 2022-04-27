Крупному производителю асфальта мэрия выписала предписание — как идет подготовка к сезону ремонта дорог

Как объяснил чиновник, из трех проверенных заводов в двух готовность была 90%.

— Один (завод «СТС+». — Прим. ред.) с меньшей готовностью. Но мы выписали им предписание и проведем повторную проверку 5–6-го числа, чтобы подтвердить их окончательную готовность. Проверяем наличие инертных материалов, вяжущих материалов. Проверка направлена на то, чтобы асфальт был качественным. Также мы проверим лабораторию, технические регламенты, — уточнил Виктор Хихлов.



На заводе «СТС+» подтвердили, что предписание от мэрии у них есть, но уточнили, что завод уже работает.



— Подготовка к сезону идет, просто есть некоторые нюансы, по которым в процессе подготовки возникли сложности, но они все в работе. Предписания не критичные, и работать можно. У нас уже ведется работа. Завод выдает смесь, мы сейчас одни из немногих, кто исполняет обязательство по ямочному ремонту. Мы 8 улиц ремонтируем. Улицу Выборную мы еще на прошлой неделе завершили, — поделился заместитель директора по производству Алексей Навалов.

