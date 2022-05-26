Левобережье встало колом. Полностью перекрыта улица Ватутина — узнаем, почему и можно ли было частично сохранить движение
Что там копают и когда закончат
Актуальная проблема последних дней для жителей левого берега — перекрытие улицы Ватутина на площади Маркса. И как следствие — транспортный коллапс, как сказал один депутат горсовета Новосибирска. Что же там копают, когда закончат и можно ли было перекрыть улицу не полностью, а частично — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично осмотрел объект и сейчас расскажет все подробности.
Ватутина была перекрыта 23 мая возле кольца на площади Маркса по причине ремонта теплотрассы, таким образом остановилось движение на участке от кольца до улицы Новогодней. При этом заезд со стороны Новогодней не перекрыт, автомобили свободно заезжают к расположенным здесь домам и офисам, паркуются, что мы и видим на фото.
Поначалу местные жители жаловались, что со стороны Новогодней не было никаких знаков, предупреждающих о перекрытии. Автомобилисты заезжали на этот участок, упирались в бетонные блоки и вынуждены были разворачиваться — это тоже запечатлено на фото.
На текущий момент мы видим, что знаки тупика и дорожных работ со стороны Новогодней установлены, транспортного хаоса на участке не наблюдается.
Зато наблюдается транспортный коллапс на прилегающих улицах — на Новогодней в обе стороны, на Ватутина. По цепочке заторы перекидываются на Вертковскую, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко.
И что же, жителям теперь вот так каждый день стоять в парализованном центре Левобережья? Ведь в «Сибирской генерирующей компании», которая ведет ремонт, обещают закончить работы только в середине октября, разбив их на несколько этапов — конкретно первый до 2 июня.
А, может, стоило рассмотреть вопрос о частичном перекрытии улицы? На момент осмотра объекта мы видим два места раскопок, первое — возле большого недостроенного ТЦ. Раскопки только на половину ширины улицы, две полосы свободны.
Второе место возле кольца, тут тоже копают не на всю ширину. По оставшейся целой проезжей части можно было организовать движение автомобилей по одной полосе в каждую сторону, тем более что ширины добавляет расположенный рядом парковочный карман.
Однако же в тепловой компании сообщили, что такой вариант не представляется возможным по техническим причинам.
— В соответствии с проектом производства работ требуется полное закрытие улицы Ватутина. Работы и спецтехника позже займут практически всю проезжую часть. В частности, запланированы масштабные разрытия в связи с ремонтом тепловой камеры и другие работы, — уточнили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Так что, уважаемые страдальцы-левобережцы, терпите, да обрящете. Или переезжайте на правый берег, я не знаю. И еще наблюдение напоследок. Люди вон в космос летают, китайцы за один день небоскреб возводят, а что можно здесь колупать аж до октября на трубе диаметром 700 мм? Мы, конечно, не специалисты по трубам, но вопрос такой встает.
Первые испытания закончились, а горячую воду дали не всем: когда новосибирцы смогут помыться.