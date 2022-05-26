Левобережье встало колом. Полностью перекрыта улица Ватутина — узнаем, почему и можно ли было частично сохранить движение

Актуальная проблема последних дней для жителей левого берега — перекрытие улицы Ватутина на площади Маркса. И как следствие — транспортный коллапс, как сказал один депутат горсовета Новосибирска. Что же там копают, когда закончат и можно ли было перекрыть улицу не полностью, а частично — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично осмотрел объект и сейчас расскажет все подробности.