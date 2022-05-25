Первые испытания закончились, а горячую воду дали не всем: когда новосибирцы смогут помыться
Для устранения некоторых дефектов потребовалось больше времени, чем было заявлено
Несмотря на то, что первые два этапа гидравлических испытаний тепловых сетей в Новосибирске завершились, жители ряда домов до сих пор не получили горячую воду.
Среди тех, кому не повезло, — жители улицы Челюскинского жилмассива. Также в списке улицы Державина, Ельцовская.
— На Челюскинском жилмассиве настоящий апокалипсис — нет воды уже 12 дней. Причина неизвестна, сколько мы так будем?! — возмущался накануне житель дома на улице Челюскинцев.
В Сибирской генерирующей компании (СГК) в ответ на запрос редакции НГС сообщили, что гидравлические повреждения первых двух этапов выявили много повреждений — около 500. Для устранения некоторых дефектов потребовалось больше времени, чем было установлено. Работы в настоящий момент продолжаются и продлятся еще несколько часов.
— Еще несколько часов продолжим устранять дефекты после испытаний на теплотрассах к отдельным домам. Все работы планируем завершить сегодня к 20 часам и восстановить горячее водоснабжение. Приносим извинения горожанам за доставляемые неудобства, — сказали в СГК.
В компании затруднились назвать точно число домов, где не дали горячую воду.
С 12 мая СГК проводила опрессовку труб в зонах теплоснабжения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на правом берегу Новосибирска. Горячую воду должны были дать 24 мая.