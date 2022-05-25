Первые испытания закончились, а горячую воду дали не всем: когда новосибирцы смогут помыться

Несмотря на то, что первые два этапа гидравлических испытаний тепловых сетей в Новосибирске завершились, жители ряда домов до сих пор не получили горячую воду.

Среди тех, кому не повезло, — жители улицы Челюскинского жилмассива. Также в списке улицы Державина, Ельцовская.



— На Челюскинском жилмассиве настоящий апокалипсис — нет воды уже 12 дней. Причина неизвестна, сколько мы так будем?! — возмущался накануне житель дома на улице Челюскинцев.