СГК начала испытания теплосетей — горячую воду отключат в четырех районах Новосибирска

Сегодня, 12 мая, в Новосибирске начался первый этап испытаний на теплосетях. Из-за них в домах Центрального округа, Дзержинского и Калининского районов отключат горячую воду.



По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, испытания продлятся с 12 по 24 мая. Их проводят в зоне работ ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 .