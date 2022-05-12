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СГК начала испытания теплосетей — горячую воду отключат в четырех районах Новосибирска

Работы собираются закончить к 24 мая

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Испытания продлятся почти две недели

Испытания продлятся почти две недели

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Сегодня, 12 мая, в Новосибирске начался первый этап испытаний на теплосетях. Из-за них в домах Центрального округа, Дзержинского и Калининского районов отключат горячую воду.

По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, испытания продлятся с 12 по 24 мая. Их проводят в зоне работ ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

В Калининском районе горячую воду отключат на улицах Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народной, Театральной, Учительской, в 1-м и 2-м Краснодонских переулках.

В Дзержинском районе: ул. Н. Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

В Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымской-Плановой в сторону реки Оби, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.

В Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

В Центральном районе: ул. Н. Островского, Писарева, Кольцова, Д. Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М. Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.

В пресс-центре мэрии Новосибирска предупредили, что во время испытаний теплосетей возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.

Этой зимой по приказу Правительства России Новосибирск перевели в ценовую зону альтернативной котельной. Из-за этого тариф за тепло будут рассчитывать по новой схеме, и для потребителей он повысится на 7,2%. НГС рассказывал, зачем это нужно.

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СГКгорячая водаиспытания теплосетей
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