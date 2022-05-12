СГК начала испытания теплосетей — горячую воду отключат в четырех районах Новосибирска
Работы собираются закончить к
Сегодня, 12 мая, в Новосибирске начался первый этап испытаний на теплосетях. Из-за них в домах Центрального округа, Дзержинского и Калининского районов отключат горячую воду.
По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, испытания продлятся с 12 по 24 мая. Их проводят в зоне работ
В Калининском районе горячую воду отключат на улицах Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого,
В Дзержинском районе: ул. Н. Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе,
В Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымской-Плановой в сторону реки Оби, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная,
В Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).
В Центральном районе: ул. Н. Островского, Писарева, Кольцова,
В пресс-центре мэрии Новосибирска предупредили, что во время испытаний теплосетей возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.
Этой зимой по приказу Правительства России Новосибирск перевели в ценовую зону альтернативной котельной. Из-за этого тариф за тепло будут рассчитывать по новой схеме, и для потребителей он повысится на 7,2%. НГС рассказывал, зачем это нужно.