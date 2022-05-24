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Подрядчик дважды снимал асфальт на Блюхера — в мэрии объяснили почему

Работы на участке выполняет ООО «Дорсиб Плюс»

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На участке работает подрядчик ООО «Дорсиб Плюс»

На участке работает подрядчик ООО «Дорсиб Плюс»

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В середине мая новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.

В ответ на запрос редакции НГС в мэрии пояснили, что подрядчик — ООО «Дорсиб Плюс» — сделал это в рамках исполнения гарантийных обязательств за свой счет.

— Фрезерование асфальтобетонного покрытия обусловлено исполнением гарантийных обязательств подрядной организации ООО «Дорсиб Плюс», — сообщили в мэрии.

Также в мэрии уточнили, что подрядчик ранее выполнял на том же участке аналогичные работы в рамках одного контракта:

— Устранение замечаний по верхнему слою покрытия выполняется подрядной организацией во второй раз.

При этом в мэрии не уточнили даты, когда замечания устраняли в прошлый раз. В компании «Дорсиб Плюс» также затруднились уточнить первые даты исправления дорожного покрытия, но пояснили корреспонденту НГС, что асфальт на этом участке изначально укладывали осенью прошлого года.


— Работы производились осенью прошлого года. Движение было открыто. Но вырубки (пробы асфальта. — Прим. ред.) не прошли, заказчик работы нам не закрыл, и, поскольку погодные условия не позволяли перекладывать асфальт, работы перешли на весну. В этом году было выполнено фрезерование с последующей укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Технадзор взял вырубки, они прошли, — рассказал представитель подрядчика.

Подрядчика выбрали в конце 2019 года. В условиях аукциона № 0151300030519000056 прописано, что работы включают разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах». Заказчиком выступил Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Первоначальная цена была заявлена 733 миллиона 277 тысяч 732 рубля. Итоговая цена составила 548 миллионов 780 тысяч 705 рублей.

ООО «Дорсиб Плюс» образовано в 1999 году. На конец 2021 года баланс организации составлял 297,2 миллиона рублей (рост за год 111%), выручка — 994 миллиона рублей (упала за год на 18%), чистая прибыль — 75,9 миллиона рублей. За всё время в качестве участника «Дорсиб Плюс» заключил госконтракты на 8,3 миллиарда рублей.

На днях мэрия заявила, что «Новосибирскавтодор» должен устранить нарушения, допущенные при ремонте улицы Волочаевской, до 1 июля.

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площадь Лыщинскогоулица Блюхера
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