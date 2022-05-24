Подрядчик дважды снимал асфальт на Блюхера — в мэрии объяснили почему

В середине мая новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.

В ответ на запрос редакции НГС в мэрии пояснили, что подрядчик — ООО «Дорсиб Плюс» — сделал это в рамках исполнения гарантийных обязательств за свой счет.

— Фрезерование асфальтобетонного покрытия обусловлено исполнением гарантийных обязательств подрядной организации ООО «Дорсиб Плюс», — сообщили в мэрии.