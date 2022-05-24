Подрядчик дважды снимал асфальт на Блюхера — в мэрии объяснили почему
Работы на участке выполняет ООО «Дорсиб Плюс»
В середине мая новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.
В ответ на запрос редакции НГС в мэрии пояснили, что подрядчик — ООО «Дорсиб Плюс» — сделал это в рамках исполнения гарантийных обязательств за свой счет.
— Фрезерование асфальтобетонного покрытия обусловлено исполнением гарантийных обязательств подрядной организации ООО «Дорсиб Плюс», — сообщили в мэрии.
Также в мэрии уточнили, что подрядчик ранее выполнял на том же участке аналогичные работы в рамках одного контракта:
— Устранение замечаний по верхнему слою покрытия выполняется подрядной организацией во второй раз.
При этом в мэрии не уточнили даты, когда замечания устраняли в прошлый раз. В компании «Дорсиб Плюс» также затруднились уточнить первые даты исправления дорожного покрытия, но пояснили корреспонденту НГС, что асфальт на этом участке изначально укладывали осенью прошлого года.
— Работы производились осенью прошлого года. Движение было открыто. Но вырубки (пробы асфальта. — Прим. ред.) не прошли, заказчик работы нам не закрыл, и, поскольку погодные условия не позволяли перекладывать асфальт, работы перешли на весну. В этом году было выполнено фрезерование с последующей укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Технадзор взял вырубки, они прошли, — рассказал представитель подрядчика.
Подрядчика выбрали в конце 2019 года. В условиях аукциона
ООО «Дорсиб Плюс» образовано в 1999 году. На конец 2021 года баланс организации составлял 297,2 миллиона рублей (рост за год 111%), выручка — 994 миллиона рублей (упала за год на 18%), чистая прибыль — 75,9 миллиона рублей. За всё время в качестве участника «Дорсиб Плюс» заключил госконтракты на 8,3 миллиарда рублей.
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