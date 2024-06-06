«Наболевший вопрос»: мэрия Новосибирска заявила об изношенности парка трамваев — на новые нет денег

В 2024 году планируется выделить средства на ремонт части городских трамваев Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Мэрия Новосибирска заявила об изношенности парка городских трамваев. Совещание провели на фоне трагедии в Кемерово, где в столкновении двух трамваев пострадали более ста человек.



Первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов провел встречу с коллективом Левобережного трамвайного депо. На ней обсуждали вопросы диспетчеризацию интервалов движения, синхронизацию работы маршрутов и состояние трамвайного парка в городе.



— Наболевший вопрос — техническая изношенность спецтранспорта, состояние автоматических стрелочных переводов. На его решение, а также на обновление парка требуются большие средства, — говорится в сообщении муниципалитета.



В настоящее время средств на обновление парка трамваев в «Горэлектротранспорте» нет. Тем не менее, в 2024 году планируют выделить средства на ремонт спецтехники и оборудования. Также есть поручение о разработке дорожной карты для поэтапного обновления парка городского электрического транспорта.

