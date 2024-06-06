«Он летел неуправляемый»: пострадавшие в столкновении трамваев в Кемерове — об аварии

По словам пассажиров, трамваи ломались постоянно Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Напомним, ДТП с участием двух трамваев случилось в Кемерове в четверг, 6 июня. Утром у одного из вагонов, следовавшего по маршруту № 10, предположительно, отказали тормоза. Летя по склону на огромной скорости, он врезался в трамвай № 3. Пострадали больше 60 человек, один умер.

Не выдержав давления, двери вагона слетели с петель, и люди выпали на дорогу. Получивших травмы пассажиров доставили в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая поговорила с несколькими родственниками пострадавших и теми, кто обратился за медпомощью. Публикуем их рассказы о ЧП.

Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

В коридоре Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи приема ожидает женщина. Ее щека забинтована, а руки покрыты ссадинами. Пациентку зовут Наталья, и она одна из пострадавших во время столкновения вагонов на Логовом шоссе. Пока шла очередь в кабинет осмотра, пациентка согласилась рассказать, что произошло в это утро.



По словам Натальи, она находилась на задней площадке трамвая, в который врезался разогнавшийся вагон. Она нечасто ездит на этом виде транспорта, но из-за перекрытия Кузбасского моста пришлось воспользоваться — иначе к началу рабочего дня до другого берега не добраться. Оба салона были переполнены людьми. Последнее, что запомнила Наталья перед ударом, глядя в окно вагона, как со склона со страшной скоростью приближается второй трамвай.

Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











— После столкновения из нашего трамвая сразу все стали выходить. Скорую ждала минут 40. Они, конечно, приехали на место сразу, но сначала тяжелых забирали. Сильнее всего пострадали люди, которые находились в другом трамвае. Тех троих, которые выпали из вагона на дорогу, увезли первыми. У кого ранения не такие серьезные, мы подождали. Конечно, позже мне снова придется сесть в трамвай, деваться-то куда? Ездить надо. Надеюсь только, что новые вагоны закупят, наконец. Они ж у нас постоянно ломаются. Едешь, трамвай может остановиться на середине пути, всех пассажиров высаживают, — делится переживаниями Наталья.

Здесь же в больничном коридоре пытается справиться с волнением еще одна женщина по имени Ирина. Ее не было в транспорте, однако в аварии пострадала ее дочь Варвара. Она находилась в потерявшем управление вагоне. Как только произошло ДТП, девушка сразу же позвонила матери, не теряя ни минуты, та помчалась в больницу. Можно сказать, что пассажирке повезло: во время столкновения она сидела. Ирина ожидает, что скажет нейрохирург, который сейчас осматривает Варвару, но предполагает и отложенные последствия травмы.

— Люди пострадали еще и психологически, в дальнейшем им нужна будет и помощь хорошего психолога, потому что как после такого снова сесть в трамвай? Это было очень страшно, когда он летит неуправляемый. Дочь говорит, что у нее в тот момент началась паническая атака, она думала, что сейчас всё взорвется. И это еще мы, можно сказать, отделались легким испугом. Потому что трамвай врезался в другой вагон и остановился. А если бы сошел с рельсов и упал с эстакады? Что бы тогда было?! Сколько бы тогда людей внизу пострадало — тех, которые ехали на машинах, и насколько серьезнее были бы травмы у пассажиров трамвая? Тогда бы без погибших точно не обошлось бы.

Ирина возмущена состоянием транспорта, который выпускают на линию.

— Почему транспорт у нас в таком состоянии? Как так получилось, что разворотили весь город, столько всего построили, а трамваи без тормозов? — возмутилась женщина.