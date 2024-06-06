ДТП с двумя трамваями в Кузбассе стало смертельным

Один из пострадавших в утреннем столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове скончался. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Дмитрий Анисимов. Он отметил, что в ближайшее время власти встретятся с родственниками погибшего, а также окажут семье необходимую поддержку.
— К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется, — говорится в сообщении Дмитрия Анисимова.
Также сообщается, что 11 человек уже перевели на амбулаторное лечение.
Ранее власти Кузбасса сообщали, что пострадали в результате ДТП больше 60 человек.
Наши коллеги из NGS42.RU рассказывают о происшествии в онлайн-трансляции.
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