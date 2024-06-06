ДТП с двумя трамваями в Кузбассе стало смертельным

Один из пострадавших в утреннем столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове скончался. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Дмитрий Анисимов. Он отметил, что в ближайшее время власти встретятся с родственниками погибшего, а также окажут семье необходимую поддержку.

