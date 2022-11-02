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За минуту через площадь Труда: журналисты НГС провели тест-драйв нового городского транспорта в час пик

Изучаем работу городской электрички

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Электричку до Пригородного простора запустили летом прошлого года

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Пробки в час пик — признак большого города, и Новосибирск — не исключение. Особенно большой город чувствуется, когда проезжаешь стройку четвертого моста, из-за которой можно застрять на кольце минут на сорок. Мечты о метро в лучшем случае превращаются в планы, ближайший из них — станция метро «Спортивная», хотя вряд ли она решит проблемы тех, кто каждый день ездит с одного на другой берег. Журналисты протестировали способ добраться в час пик с окраины левобережья в центр города за 26 минут и 27 рублей — на городской электричке.

Утром большинство пассажиров выходят в центре или на главном вокзале

Утром большинство пассажиров выходят в центре или на главном вокзале

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Час пик, зима и пробка — сочетание не из приятных. В переполненном автобусе людям приходят мысли о телепортации, а пока ее не придумали, пытаемся найти самый безболезненный способ преодоления расстояния. Один из них — электричка. Без пробок, по расписанию и недорого, недостаток лишь в том, что не так много маршрутов и рамки досмотра на пригородном вокзале.

Городскую электричку в Новосибирске запустили год назад. Вообще, это не то чтобы новинка — жители Академгородка так ездят на работу годами. Теперь возможность появилась и у тех, кто добирается с одного берега на другой. Метро тоже спасает, но не все живут возле станций — большинству до них еще нужно добраться.

Первая утренняя электричка из Пригородного простора уходит в 07:31

Первая утренняя электричка из Пригородного простора уходит в 07:31

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Из центра города в сторону Пригородного простора электричка почти пустая. Отправление — в 06:49 Новосибирск-Главный — Правая Обь (центр) — Новосибирск-Западный — Пригородный простор (Толмачево). Время в пути — всего 26 минут, можно прикорнуть, почитать новости, да просто посмотреть на площадь Труда, где уже скапливаются вереницы автомобилей.

На платформу Пригородный простор поезд прибыл в 07:15. Осенью и зимой в это время здесь темно и пусто, кругом лес и рядом, кажется, ни души. Но через 15 минут первые вагоны электрички уже почти полные: люди почему-то стремятся попасть поближе к голове поезда.

От станции Пригородный простор (Толмачево) до станции Правая Обь (центр города) электричка едет 25 минут

От станции Пригородный простор (Толмачево) до станции Правая Обь (центр города) электричка едет 25 минут

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— Я езжу каждый день в Новосибирск до центра и обратно. Электричка очень удобная, очень комфортная. Хорошо, что она есть в Новосибирске, — поделилась впечатлениями Оксана. — В электричках тепло, но, к сожалению, такие вагоны (как во время съемок) очень редкие. Гораздо чаще старые, с деревянными или пластиковыми сиденьями. Поезда, которые ходили больше двадцати лет назад, мне кажется, а, может, и еще раньше.

Электричка идет через центр, станции Гагаринскую и Плехановскую до станции Новосибирск-Восточный

Электричка идет через центр, станции Гагаринскую и Плехановскую до станции Новосибирск-Восточный

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Оксана ездит на работу в центр Новосибирска из Верх-Тулы, до станции ее довозит муж на машине.

— И потом я спокойно, без этого ужаса, который сейчас происходит в городе, добираюсь до работы без проблем. Это просто счастье, что пустили эту электричку, пусть даже ходят морально устаревшие поезда.

Пассажиры говорят, что раньше путь до работы был с пересадками: сначала на 28-м автобусе до станции метро «Площадь Маркса», дальше — на метро, потом, возможно, на другом транспорте. Сейчас совсем по-другому и людям хочется еще больше рейсов, говорит Ольга, которая работает в городе до обеда. Первая вечерняя электричка в сторону Пригородного простора уходит с главного вокзала только в пять часов.

Самый популярный рейс — в 07:31

Самый популярный рейс — в 07:31

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— Я езжу каждый день пять дней в неделю, утром и вечером, — делится впечатлениями Людмила Шунаева, которая работает в районе станции метро «Красный проспект». — Я даже на полчаса раньше прихожу на работу. Есть электричка чуть попозже, на 08:16, но тогда впритык за две минуты буду, поэтому езжу на это время.

В качестве недостатка она упомянула высокие ступеньки, что очень неудобно для пожилых людей. Но оговорилась, что лучше преодолеть ступеньку, чем ехать утром в переполненном 28-м автобусе.

Цена на электричку, по мнению пассажирки, вполне приемлемая (27 рублей), поэтому она даже не узнавала, есть ли на проезд какие-то льготы. Они, кстати, есть: дети до 7 лет едут бесплатно, список категорий льготников есть на сайте «Экспресс-пригорода», можно уточнить в кассах.

Городской электричкой пользуются около 1900 пассажиров в сутки

Городской электричкой пользуются около 1900 пассажиров в сутки

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Большинство пассажиров выходят в центре, но электричка едет дальше, через станции Гагаринскую, Плехановскую в Дзержинский район — до станции Новосибирск-Восточный. Год назад Минтранс продлил электричку, в том числе для сотрудников Чкаловского завода.

Один из пассажиров оказался как раз сотрудником Чкаловского завода. Он садится на станции Ипподром и едет до Новосибирска-Восточного. До того как запустили электричку, на дорогу уходило не меньше полутора часов, если не случатся дополнительные пробки.

Билет на городскую электричку стоит <nobr class="_">27 рублей</nobr>

Билет на городскую электричку стоит 27 рублей

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— Если на машине, то от дома до работы ехать очень долго, по пробкам. Просто тратишь на дорогу много сил. А тут ты сел, доехал — сразу на работе, — поделился он впечатлениями. — Раньше ездил на машине или до станции «Площадь Маркса», потом — на метро до «Березовой рощи», дальше — на троллейбусе. С пробками время в пути было непредсказуемо. Сейчас ровно час на всё про всё, стабильно и без задержек.

На заводе работают около 6 тысяч человек, приводили в прошлом году статистику на заседании комиссии по городскому хозяйству, где осуждали вопрос развития городской электрички. Предполагалось, что на электричку пересядут минимум 400 сотрудников Чкаловского завода, по крайней мере, в первое время.

По наблюдениям Александра, сейчас на электричке ездит примерно треть его коллег с завода.

В начале года «Экспресс-пригород» представил статистику: летом 2021 года пассажиропоток по маршруту Пригородный простор — Новосибирск-Восточный составлял в среднем 500 пассажиров в сутки, в декабре показатель вырос до 1500 пассажиров в сутки.

Электричка соединяет Толмачево и Дзержинский район

Электричка соединяет Толмачево и Дзержинский район

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По информации Минтранса, сейчас у городской электрички в общей сложности 10 рейсов в день, ежедневно поезда перевозят около 1900 пассажиров.

Постоянные клиенты — пассажиры, которые уже привыкли ездить на городской электричке, — называют ее своим метрополитеном и говорят, что не хватает инфраструктуры. Особенно в районе станции Плехановской, где вместо гаражей хотят сделать парк, но пока это лишь планы. Так же, как и городская электричка в Пашино, на которую пытаются найти 700 миллионов рублей.

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Городская электричкаПробкиТранспортЗавод им. Чкалова
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