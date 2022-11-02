За минуту через площадь Труда: журналисты НГС провели тест-драйв нового городского транспорта в час пик
Изучаем работу городской электрички
Пробки в час пик — признак большого города, и Новосибирск — не исключение. Особенно большой город чувствуется, когда проезжаешь стройку четвертого моста, из-за которой можно застрять на кольце минут на сорок. Мечты о метро в лучшем случае превращаются в планы, ближайший из них — станция метро «Спортивная», хотя вряд ли она решит проблемы тех, кто каждый день ездит с одного на другой берег. Журналисты протестировали способ добраться в час пик с окраины левобережья в центр города за 26 минут и 27 рублей — на городской электричке.
Час пик, зима и пробка — сочетание не из приятных. В переполненном автобусе людям приходят мысли о телепортации, а пока ее не придумали, пытаемся найти самый безболезненный способ преодоления расстояния. Один из них — электричка. Без пробок, по расписанию и недорого, недостаток лишь в том, что не так много маршрутов и рамки досмотра на пригородном вокзале.
Городскую электричку в Новосибирске запустили год назад. Вообще, это не то чтобы новинка — жители Академгородка так ездят на работу годами. Теперь возможность появилась и у тех, кто добирается с одного берега на другой. Метро тоже спасает, но не все живут возле станций — большинству до них еще нужно добраться.
Из центра города в сторону Пригородного простора электричка почти пустая. Отправление — в 06:49 Новосибирск-Главный — Правая Обь (центр) — Новосибирск-Западный — Пригородный простор (Толмачево). Время в пути — всего 26 минут, можно прикорнуть, почитать новости, да просто посмотреть на площадь Труда, где уже скапливаются вереницы автомобилей.
На платформу Пригородный простор поезд прибыл в 07:15. Осенью и зимой в это время здесь темно и пусто, кругом лес и рядом, кажется, ни души. Но через 15 минут первые вагоны электрички уже почти полные: люди почему-то стремятся попасть поближе к голове поезда.
— Я езжу каждый день в Новосибирск до центра и обратно. Электричка очень удобная, очень комфортная. Хорошо, что она есть в Новосибирске, — поделилась впечатлениями Оксана. — В электричках тепло, но, к сожалению, такие вагоны (как во время съемок) очень редкие. Гораздо чаще старые, с деревянными или пластиковыми сиденьями. Поезда, которые ходили больше двадцати лет назад, мне кажется, а, может, и еще раньше.
Оксана ездит на работу в центр Новосибирска из Верх-Тулы, до станции ее довозит муж на машине.
— И потом я спокойно, без этого ужаса, который сейчас происходит в городе, добираюсь до работы без проблем. Это просто счастье, что пустили эту электричку, пусть даже ходят морально устаревшие поезда.
Пассажиры говорят, что раньше путь до работы был с пересадками: сначала на
— Я езжу каждый день пять дней в неделю, утром и вечером, — делится впечатлениями Людмила Шунаева, которая работает в районе станции метро «Красный проспект». — Я даже на полчаса раньше прихожу на работу. Есть электричка чуть попозже, на 08:16, но тогда впритык за две минуты буду, поэтому езжу на это время.
В качестве недостатка она упомянула высокие ступеньки, что очень неудобно для пожилых людей. Но оговорилась, что лучше преодолеть ступеньку, чем ехать утром в переполненном
Цена на электричку, по мнению пассажирки, вполне приемлемая (
Большинство пассажиров выходят в центре, но электричка едет дальше, через станции Гагаринскую, Плехановскую в Дзержинский район — до станции Новосибирск-Восточный. Год назад Минтранс продлил электричку, в том числе для сотрудников Чкаловского завода.
Один из пассажиров оказался как раз сотрудником Чкаловского завода. Он садится на станции Ипподром и едет до Новосибирска-Восточного. До того как запустили электричку, на дорогу уходило не меньше полутора часов, если не случатся дополнительные пробки.
— Если на машине, то от дома до работы ехать очень долго, по пробкам. Просто тратишь на дорогу много сил. А тут ты сел, доехал — сразу на работе, — поделился он впечатлениями. — Раньше ездил на машине или до станции «Площадь Маркса», потом — на метро до «Березовой рощи», дальше — на троллейбусе. С пробками время в пути было непредсказуемо. Сейчас ровно час на всё про всё, стабильно и без задержек.
На заводе работают около
По наблюдениям Александра, сейчас на электричке ездит примерно треть его коллег с завода.
В начале года «Экспресс-пригород» представил статистику: летом 2021 года пассажиропоток по маршруту Пригородный простор — Новосибирск-Восточный составлял в среднем 500 пассажиров в сутки, в декабре показатель вырос до 1500 пассажиров в сутки.
По информации Минтранса, сейчас у городской электрички в общей сложности 10 рейсов в день, ежедневно поезда перевозят около 1900 пассажиров.
Постоянные клиенты — пассажиры, которые уже привыкли ездить на городской электричке, — называют ее своим метрополитеном и говорят, что не хватает инфраструктуры. Особенно в районе станции Плехановской, где вместо гаражей хотят сделать парк, но пока это лишь планы. Так же, как и городская электричка в Пашино, на которую пытаются найти