За минуту через площадь Труда: журналисты НГС провели тест-драйв нового городского транспорта в час пик

Час пик, зима и пробка — сочетание не из приятных. В переполненном автобусе людям приходят мысли о телепортации, а пока ее не придумали, пытаемся найти самый безболезненный способ преодоления расстояния. Один из них — электричка. Без пробок, по расписанию и недорого, недостаток лишь в том, что не так много маршрутов и рамки досмотра на пригородном вокзале.

Городскую электричку в Новосибирске запустили год назад. Вообще, это не то чтобы новинка — жители Академгородка так ездят на работу годами. Теперь возможность появилась и у тех, кто добирается с одного берега на другой. Метро тоже спасает, но не все живут возле станций — большинству до них еще нужно добраться.