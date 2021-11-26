По Новосибирску пустят пригородную электричку ради работников авиационного завода

С 12 декабря в Новосибирске откроют еще четыре маршрута городской электрички. Также анонсируют продление маршрута пригородной электрички специально для сотрудников завода им. Чкалова , которые смогут доезжать на работу за 20 минут с главного железнодорожного вокзала.



— Для привлечения дополнительного пассажиропотока и улучшения качества обслуживания пассажиров в рамках проекта «Городская железная дорога» дополнительно назначено четыре маршрута транзитных поездов: № 7309 , № 7311 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, № 7310 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, № 7312 Пригородный простор — Новосибирск-Главный, — сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.