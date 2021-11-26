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По Новосибирску пустят пригородную электричку ради работников авиационного завода

Предполагается, что около 400 человек пересядут на железнодорожный транспорт

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Новый маршрут городской электрички запустят через две недели

Новый маршрут городской электрички запустят через две недели

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С 12 декабря в Новосибирске откроют еще четыре маршрута городской электрички. Также анонсируют продление маршрута пригородной электрички специально для сотрудников завода им. Чкалова, которые смогут доезжать на работу за 20 минут с главного железнодорожного вокзала.

— Для привлечения дополнительного пассажиропотока и улучшения качества обслуживания пассажиров в рамках проекта «Городская железная дорога» дополнительно назначено четыре маршрута транзитных поездов: № 7309, № 7311 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, № 7310 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, № 7312 Пригородный простор — Новосибирск-Главный, — сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Кроме того, до станции Новосибирск-Восточный продлят маршрут пригородной электрички № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный. Маршрут увеличили для того, чтобы работники Новосибирского завода им. Чкалова могли доезжать до работы по железной дороге.

Как уточнили в Минтрансе, точное расписание продленной электрички появится 1 декабря. Предполагается, что расписание будет ориентированным на время начала и завершения рабочей смены, соответственно, работники завода смогут приезжать к началу рабочего дня и уезжать в комфортное время.

На заводе работают больше шести тысяч человек, но большинство не пользуются электричкой из-за неподходящего расписания. Об этом недавно говорили на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.

— Есть завод имени Чкалова, на котором работают 6200 человек, проходная завода выходит прямо на остановочную платформу. Провели опрос на заводе — оказалось, из 6200 человек электропоездами пользуются всего 37 человек. Остальные ездят на автобусах, на личном транспорте и так далее, — приводил пример заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин. — Причина оказалась банальной: отсутствие электропоезда за час до начала работы завода и через 40 минут после окончания работы завода. То есть электрички назначены для электрички, а никак не для жителей Новосибирска. Соответственно, с декабря или января расписание скорректируется. Мы прогнозируем, что человек 400 пересядут с личного наземного пассажирского транспорта на электричку.

Осенью власти Новосибирска презентовали новые маршруты городской электрички. К железнодорожной платформе на Плехановском жилмассиве предложили сделать парк вместо гаражей.

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городская электричкаобщественный транспортзавод им. Чкалова
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