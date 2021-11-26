По Новосибирску пустят пригородную электричку ради работников авиационного завода

С 12 декабря в Новосибирске откроют еще четыре маршрута городской электрички. Также анонсируют продление маршрута пригородной электрички специально для сотрудников завода
— Для привлечения дополнительного пассажиропотока и улучшения качества обслуживания пассажиров в рамках проекта «Городская железная дорога» дополнительно назначено четыре маршрута транзитных поездов:
Кроме того, до станции Новосибирск-Восточный продлят маршрут пригородной электрички
Как уточнили в Минтрансе, точное расписание продленной электрички появится
На заводе работают больше шести тысяч человек, но большинство не пользуются электричкой из-за неподходящего расписания. Об этом недавно говорили на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.
— Есть завод имени Чкалова, на котором работают 6200 человек, проходная завода выходит прямо на остановочную платформу. Провели опрос на заводе — оказалось, из 6200 человек электропоездами пользуются всего
Осенью власти Новосибирска презентовали новые маршруты городской электрички. К железнодорожной платформе на Плехановском жилмассиве предложили сделать парк вместо гаражей.