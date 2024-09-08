«Просят уйти по собственному»: валидаторы теснят новосибирских кондукторов — их отправляют в резерв с мизерной зарплатой

Вместе с подвижным составом в Новосибирске стали заменять кондукторов: в троллейбусах их функции теперь выполняют валидаторы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские кондукторы заявили, что после того, как старые троллейбусы стали заменять «Горожанами», они остались без работы. По их словам, руководство не сокращает сотрудников по закону, а просит уволиться по собственному желанию. Некоторые переходят на работу кондукторами в трамваях, других переводят в контролеры, но есть те, кто не может работать ни там, ни там по состоянию здоровья. В «ГЭТ» убеждают, что у сотрудников все в порядке, а коммерческие перевозчики и вовсе жалуются на дефицит кадров. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.

Просят уйти по собственному желанию

Анна (имя изменено по ее просьбе) рассказывает, что проблемы у кондукторов новосибирских троллейбусов начались примерно полтора года назад, когда в городе начали обновлять транспорт. На линии стали выпускать новые модели «Горожанин» с валидаторами, и кондукторы оказались не нужны. Сейчас в филиале №2 «Кировский троллейбусный» обновили почти все маршруты, остался только №26, говорит Анна.

— Кондукторами работают в основном пенсионеры, инвалиды и люди предпенсионного возраста. Мне до пенсии необходимо отработать еще семь лет, я инвалид третьей группы, место квотируемое, но нас не сокращают так, как должно быть по закону, — рассказывает женщина.

По словам кондуктора, когда они на маршрутах стали не нужны, некоторые ушли работать в трамвайное депо. Но сама Анна перевестись не может по состоянию здоровья, потому что в трамваях высокая вибрация. Некоторых, говорит женщина, переводили в контролеры, но и так она работать не может: что частые переходы с улицы в транспорт создают перепады температур в организме, это влияет на здоровье. Быть контролерами не могут и пенсионеры.

Следить за тем, оплачивают ли проезд горожане, некому, поэтому в транспорт порой заходят контролеры. Но читатели НГС уверяют, что видят их редко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Руководители «ГЭТа», по словам Анны, предложили пенсионерам уволиться по собственному желанию. Те отказались, сказав, что уйдут только под сокращение с выплатой неустойки за два месяца.

— Сокращать сотрудников не стали, а перевели в резерв: если вдруг сломается валидатор, то мы выйдем на маршрут, если нет, то просто сидим 8 часов, — объясняет Анна. — Так мы не сможем даже получить среднюю зарплату, выплатят примерно две трети. Ощущение, что руководство создает все условия, чтобы мы уходили сами.

Средняя зарплата кондуктора сегодня составляет порядка 25 тысяч рублей: за июль, например, Анна заработала 22 тысячи рублей. В резерве сумма еще уменьшится. До того как в город поступил новый транспорт, объясняет женщина, за кондуктором были закреплены маршруты, потом они стали плавающими: где придется — там и едут. Сейчас нет и этого.

По словам кондуктора, скоро могут исчезнуть сотрудники и с 26-го маршрута: говорят, новый транспорт поступит либо до конца этого года, либо в начале следующего.

Новый транспорт может проезжать автомно — без присоединения к контактной сети, поэтому протяженность маршрутов увеличивают Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анна переживает, что устроиться на другую работу не сможет: мешают инвалидность и возраст. На коммерческие маршруты она сама не хочет переходить: по ее словам, кондукторов там официально не устраивают, зарплату они получают в конце рабочего дня, да и нет социального пакета.

Подобная ситуация, рассказывает Анна, происходит и в других филиалах. Например, в Ленинском летом кондукторам предложили поискать новую работу — там «Горожанин» появился на маршруте №7. Сокращать, уверяет женщина, тоже никого не планировали — просили уйти по собственному желанию.

Недавно власти обновили троллейбусы на маршруте №7, и кондукторов заранее попросили найти новую работу Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











По словам другого кондуктора Натальи (имя изменено), ей пришлось перейти работать в трамвайное депо, потому что в троллейбусах рабочих мест не осталось. Она также подтвердила, что сокращать персонал с положенной выплатой не соглашаются.

— Те, кто постарше, будут сидеть в резерве и получать копейки, те, кто помоложе, уходят в контролеры. Я перешла в трамвайное депо, места еще есть, — рассказала женщина.

Один из сотрудников МКП «Горэлектротранспорт» на условиях анонимности тоже рассказал НГС, что кондукторов, которых заменили валидаторами, в основном переходят на должность контролеров. Ситуаций, чтобы сотрудники не могли перейти на другую должность, добавил собеседник НГС, не фиксировали.

— Массовых увольнений нет, ставки не сокращались, в принудительном порядке никого не увольняли, — объяснил собеседник НГС в «ГЭТ».

На сайте «Зарплата.ру» сейчас есть одна вакансия: «ГЭТ» ищет кондуктора в трамвай. Зарплату предлагают от 28,4 до 40 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Дозвониться и устроиться на работу кондуктором журналисту НГС не удалось.

НГС также направил запрос в мэрию, чтобы узнать, были ли массовые увольнения сотрудников и сокращают ли кондукторов.

Бизнесмены против

Коммерческие перевозчики оказались против замены кондукторов валидаторами. Представитель компании «Оста», которая обслуживает автобусный маршрут №95 (он не представился), объяснил, что с ростом желающих устроиться кондукторами в компании не сталкиваются. Валидаторы перевозчик устанавливать не планирует: в компании считают, что тогда пассажиры часто проезжают «зайцем», да и придется искать контролеров.

Предприниматель Андрей Грицев, который занимается перевозкой пассажиров на автобусах № 6, 11, 18, 46, 64 рассказал НГС, что сейчас в его компании есть дефицит как кондукторов, так и водителей (о том, что сотрудников не хватает, НГС писал еще в начале года). Валидаторы, отмечает бизнесмен, он хотел бы установить в автобусах, но местный менталитет не позволяет.

— Будут ездить бесплатно, — уверен он. — В других городах, например, в Ростове, Краснодаре, Калининграде, Москве, Санк-Петербурге подобная практика работает хорошо. У нас в городе — беда. В основном только в Новосибирске остались кондукторы.

Коммерческие перевозчики пока не готовы отказываться от кондукторов — подозревают, что тогда пассажиры не будут платить за проезд Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бизнесмен вспомнил, что примерно в 2015 году был в Ростове-на-Дону и решил прокатиться на автобусе с валидатором. Там, по его словам, пассажиры заходят и сами оплачивают проезд, либо отдают деньги водителю.

— Когда в Новосибирске запустили новый транспорт, я решил проехать от вокзала пару остановок. Студенты рассчитываются, а пенсионеры могут подойти к валидатору, постоять и уйти, не прикладывая карточку. Количество поездок экономят, не хотят их тратить, — объяснил Андрей Грицев.

В апреле этого года губернатор Андрей Травников заявил, что весь общественный транспорт в городе хотят перевести на безналичную оплату. После этого исчезнет и потребность в кондукторах, регион также планирует расширять возможности контролеров, чтобы сотрудники могли сразу взимать штрафы с безбилетников.