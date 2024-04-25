«Туристы были легкой добычей»: россиянка — о путешествии в Африку и почему туда слетать дешевле, чем в Сочи

Слоны кажутся милыми на фото, вблизи же это крупные и опасные животные Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Пока одни страны закрываются для россиян, открываются другие направления — не менее, а то и более интересные. Например, после начала СВО всё больше россиян стали выбирать для отдыха Африку — сюда ездят даже селебрити.



По цене отдых на континенте сравнялся с поездкой в Сочи или Турцию. Однако Африка подарит вам кучу эмоций на всю жизнь. Это увлекательно, как Таиланд, только круче. В Кении побывала наш автор и поделилась впечатлениями от поездки. Осторожно, в тексте много фоток, после которых вам захочется немедленно рвануть на сафари.



В Африку дорого? Миф!

Всё началось с того, что мы с мужем долго не могли решить, куда поехать на отдых. Отпуск приближался неумолимо, а ни планов, ни тем более билетов не было. Однажды вечером я буднично мыла посуду, муж рядом смотрел телек. Там шла какая-то программа про жизнь экзотических животных, и муж полушутя хмыкнул: «Ну давай в Африку поедем, что ли».

Животных, которых показывали по телевизору, мы увидели своими глазами Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











«Это мысль!» — ответила я. И на следующий день принялась штудировать, как туда добраться и во сколько это обойдется.



С 1 января 2024 года Кения отменила визы для граждан всех стран мира, в том числе для россиян. Для прибытия нужно заполнять форму ETA (electronic travel authorization) на месте. Стоимость оформления — 70 долларов, в том числе и для детей.



Африка — это далеко и дорого, думала я. Оказалось, вовсе нет. Улететь в Турцию на майские будет стоить столько же, а в Сочи при том, что цена билета ниже, проживание стоит столько, что охватывает оторопь.



Минус только один — из Москвы нет прямых рейсов, что существенно увеличивает время в пути. В Найроби можно добраться с пересадкой через ОАЭ, Турцию и Катар. Билеты со стыковкой продаются на сайтах авиаперевозчиков, достаточно указать город вылета и пункт назначения.



Как добраться в Кению из Москвы

Из Шереметьево в международный аэропорт Джомо Кеньятта летает Qatar Airways с пересадкой в Дохе. Стоимость билета из Москвы в Найроби — от 44 140 рублей , в цену входит два чемодана по 23 килограмма и семь кило ручной клади.

Перелет в Найроби сейчас занимает много времени, и прямых рейсов не найти. Сюда летают большие самолеты Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Из Домодедово в Найроби летает Emirates , с пересадкой в Дубаи. Цена билета — 48 675 рублей , включены также два чемодана по 23 килограмма и семь кило ручной клади.



Дороже всего оказались Turkish Airlines — 80 081 рубль , турецкий нацперевозчик летает из Внуково. За эти деньги с собой можно взять два места багажа по 23 кг и 8 кг ручной клади. При этом стыковка в Стамбуле длится 41 час. Бонус для тех, кто хочет посмотреть самый крупный мегаполис Турции.



Сколько стоит проживание в Кении

В столице Кении стоимость проживания в 3-звездочном отеле начинается от 760 рублей в сутки на двоих, и вариантов до 1500 рублей — хоть отбавляй. Не верите — смотрите сами.



В номере площадью 30 квадратов (как однокомнатная квартира, на минуточку!) есть вайфай, санузел, телевизор. Отдельный бонус для россиян — для бронирования не нужна карта, можно рассчитаться наличными на месте.

Территория отеля в Найроби. Включен был только завтрак, в номере стояло несколько бутылок воды, а ночь стоила 15 долларов (около 1400 рублей) Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Официальная валюта в этой стране — кенийский шиллинг . Курс к рублю — 0,71 . То есть за 1000 российских дензнаков вам дадут 1418 кенийских. Впрочем, поменять рубли так просто не получится — обменники в Найроби принимают доллары, фунты и евро.



Не ходите, дети, в Африку гулять

Страшилки об Африке закладываются еще в детстве: там и акулы, и гориллы, и большие злые крокодилы. А еще малярийные комары и мухи цеце. Минздрав и многие путешественники рекомендуют сделать прививки. После пандемии мы на это подзабили, да и сертификаты о вакцинации при въезде никто не спрашивает, это дело добровольное.

На озере Накуру обитает немало экзотических птиц Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











В отелях и кемпингах везде сделаны москитные сетки, в центре Найроби насекомых было мало. Хотя сейчас уже понимаю, что лететь без прививок — это, наверное, тот самый мемный случай про отвагу и что-то там еще.



Многие считают столицу Кении небезопасным и криминальным городом. Таксисты предупреждали, что в некоторые — самые бедные кварталы лучше не соваться. Мы же ходили по центру Найроби в светлое время суток, никто на нас особого внимания не обращал.



Что попробовать в Кении

Еда в Кении — это нечто! В ресторане с довольно высоким среди местных рейтингом мы заказали по два блюда на пробу: мясо и мукимо — картофельное пюре с добавлением кукурузы, гороха и шпината, самосу, суп и местное мороженое. Когда официант принес нам горячее, случился шок — порции были просто гигантские! Одной тарелки супа, по идее, было достаточно, чтобы ну очень плотно покушать вдвоем.



В каждой стране я обязательно захожу в продуктовый магазин. Свои вкусняшки были и в Кении — паста из цельного арахиса, джем из папайи, мятное, кокосовое и манговое мороженое, «Фанта» со вкусом черной смородины, соки личи и папайи.

В Африке знают ценность воды и люди, и животные Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Бутилированную воду покупать приходилось постоянно — из-под крана пить опасно, об этом предупреждают всех. Поразил огромный выбор чая и кофе — Кения является производителем зерен. Кстати, кофе пьют здесь по-особому: варят как турецкий, но обязательно с молоком. В этом есть сходство с английским стилем — раньше Кения находилась под протекторатом Британии.



Сходили мы и на рынок за фруктами — от экзотики ожидаемо разбежались глаза. Вот только цены нельзя назвать низкими: за манго просили 185 шиллингов, это 131,7 рубля, за папайю — 289 шиллингов (201 рубль), а за гуаву — и вовсе 715 шиллингов, или 499 рублей.



Современное сафари

Основная цель, за чем едут в Африку в целом и в Кению в частности, — это сафари. Стрелять уметь совсем не обязательно, а вот навыки фотографа очень будут кстати: современное сафари — это езда на внедорожниках по территории природных парков и фотоохота на животных. Такие выезды называются гейм-драйв, и их может быть от трех до пяти за день, в зависимости от стоимости тура.

Этих животных гиды называли «пумба» на языке суахили. Тем, кто смотрел мультик про Короля-льва, это слово понятно и без перевода Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











До отправления из Москвы через интернет я связалась с организатором тура. Кениец по имени Мозес предложил 200 долларов за неделю, сюда входила дорога в национальный парк Масаи Мара, посещение озер Найваша и Накуру, проживание в кемпинге и отелях по маршруту, а также четыре гейм-драйва каждый день.

Львица на охоте Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











С коммуникацией проблем не было. Хоть государственный язык в Кении — суахили, повсеместно распространен английский. Несколько фраз знают даже дети в племени масаи, через территорию которого лежит путь в национальный парк. Они стоят на воротах и требуют у гидов плату за проезд, а заодно просят у туристов сладости. Подходят и смотрят на тебя, с белоснежной улыбкой — такую только в рекламе по телевизору можно увидеть, и повторяют: «Мисс, плиз…»



Дороги в Африке не всегда в проезжем состоянии, случалось всякое Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Но самым большим спросом у местной ребятни пользуется вода — обычная питьевая вода в бутылках, и канцелярские принадлежности. Заприметив у меня блокнот и ручку, малышня окружила меня и стала наперебой повторять свое «Мисс, плиз» — и жестами показывать, что они от меня хотят. В тот момент я пожалела о том, что не взяла с собой несколько старых блокнотов с корпоративной айдентикой, которые уже несколько лет без дела валяются дома. Кто бы мог подумать, что такие простые вещи могут сделать ребенка очень счастливым!



В чём прелесть гейм-драйва

Каждое утро в кемпе на территории нацпарка начиналось до восхода солнца. Еще до завтрака мы выдвигались в дикую природу. Иногда приходилось брать с собой одеяло — в машине было ощутимо зябко даже в брюках и ветровке. Первыми мы заметили антилоп, которые сперва тихо паслись на траве, а потом как по щелчку сорвались и ускакали прочь.

Беги, или будешь съеденным Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Встречались нам слоны — вальяжные и опасные. Когда в твою сторону идет несколько тонн, окружая машину со всех сторон, становится не по себе. Стоишь, высунувшись из-под крыши машины, и только фоткаешь.



Кстати, кормить животных категорически запрещено. Именно поэтому гиды всё время косо смотрели на тех, кто брал с собой утром сухпаек.

Для поездки в Африку самое главное — взять хорошую фотоаппаратуру и телеобъектив Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











А вот стать пищей в этой местности легко. В Масаи Мара либо ты ешь, либо тебя — этот закон джунглей мы видели собственными глазами. Интересные ощущения были, когда автомобили туристов окружили пятнистого хищника, который выжидал дичь. Большая кошка сидела так близко, что могла бы запросто переключить свое внимание на людей — и туристы запросто стали бы легкой добычей. Из частично открытой машины люди вряд ли бы выбрались быстро — хищник тут точно мог оказаться проворнее.

Хищник смотрел на добычу, не обращая внимания на людей Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Опасный момент Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











На озере Найваша мы взяли экскурсию на лодке. Эта местность знаменита тем, что здесь обитает множество видов птиц. Здесь к нам очень близко подплыл бегемот — вблизи он казался огромным, и мы почувствовали свою уязвимость в утлой лодчонке.

Вблизи они огромные! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











И всё же здесь есть дорогое

После сафари, по дороге в Найроби, мы остановились у сувенирного магазина. Просторная хижина из веток, набитая всевозможной продукцией для туристов, как правило, местного производства. Поразили цены, чрезвычайно высокие для страны: статуэтки слоников и фламинго за 90–100 долларов , кожаные браслеты за 50 и деревянные маски племени масаи — за 200.



А в аэропорту случился конфуз: наш полет обратно был со стыковкой в Стамбуле, и офицер не хотела нас выпускать, потому что у нас не было визы в Турцию. Пришлось долго объяснять, что россиянам виза туда и не требуется, и нам даже не придется покидать транзитную зону в аэропорту.

Хотите побывать в Африке? Да, интересно Нет, такой отдых мне не по душе

Курорты таинственного континента привлекают российских туристов, среди них есть даже звезды. Минувшим летом Петербург принимал саммит Россия — Африка. Мы рассказывали о нем в прямом эфире и разглядывали самые впечатляющие костюмы гостей.