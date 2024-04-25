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Весна «С самого утра дует ветер, небо затянуто»: песчаные бури подбираются к стране с разных сторон — видео от бывшей сибирячки

«С самого утра дует ветер, небо затянуто»: песчаные бури подбираются к стране с разных сторон — видео от бывшей сибирячки

Непогода идет с территорий пустыни Сахары и из Китая

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В Сочи ожидают песчаную бурю

Песчаные бури подбираются к территории России с разных сторон: в редакцию НГС прислали кадры из Сочи, куда приближается непогода из Сахары.

Как рассказала редакции НГС Оксана — уроженка Новосибирска, которая сейчас живет в Сочи — в городе начинает подниматься ветер, а небо заволокли тучи.

— Солнца практически не видно, небо затянуто серыми тучами. С самого утра дует ветер, который усиливается. Насколько знаю, в ближайшие часы ожидается песчаная буря. Также знаю, что песчаная буря накрыла Белгород, — пояснила Оксана.

РИА Новости со ссылкой на синоптиков сообщают, что к Краснодарскому краю приближается африканская песчаная буря, которую испытали Европа и Крым, она сместится сюдав пятницу, но ее потоки уже не будут такими сильными и сохранятся в Сочи вдоль хребта с юго-востока.

Похожая ситуация сложилась и на другом конце страны — в Приморье. ТАСС выяснил у синоптиков, что в Приморский край и Владивосток буря пришла из Китая

— Я живу в Находке, до нас пока буря не добралась, но говорят, что она придет ближе к вечеру. Как мне рассказал знакомая из Владивостока, у них там сильный ветер, а небо грязно-желтого цвета, — рассказал жительница Приморья Наталья.

По данным гидрометцентра, буря пройдет над территорией всего Приморья, но уже к ночи полностью минует территорию края и уйдет в Японское море.

— Поскольку частицы перемещаются в верхних слоях атмосферы, для жителей непосредственной опасности она не представляет, но немного меняет цвет неба, — рассказали в пресс-службе.

Ранее корреспонденты НГС изучили прогнозы от разных погодных сервисов на последнюю неделю апреля.

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Погода Песчаная буря Новосибирск Владивосток Сочи
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