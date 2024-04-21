Последняя неделя апреля: какая будет погода перед майскими праздниками в Новосибирске — прогноз на неделю

К выходным в городе станет теплее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на следующую неделю обещают дожди и облачность, но к выходным солнце снова выглянет, а температура воздуха прогреется до +12 градусов. Корреспондент НГС изучила прогнозы от разных погодных сервисов на последнюю неделю апреля.

Понедельник и вторник могут быть ветреными днями Источник: gismeteo.ru











По данным Gismeteo, дожди начнутся в понедельник и продлятся до вторника. Самым холодным днем станет среда, когда температура опустится до +1 градуса. А вот в субботу, которая на этой неделе считается рабочей, температура поднимется до +12 градусов.

К воскресенью температура поднимется до +13 градусов Источник: Яндекс.Погода











Как обещает «Яндекс.Погода», всю неделю в Новосибирске будет облачно и солнце выглянет только в субботу. Температура будет меняться от +2 градусов до +13 градусов. Во вторник ночная температура упадет до -6 градусов.

Гидрометцентр обещает, что дожди будут идти по ночам Источник: meteoinfo.ru











На сайте Гидрометцентра России считают, что максимальная температура на следующей неделе — +10 градусов. В ночь с понедельника на вторник в городе может пойти снег с дождем. Под конец недели будет солнце с облаками.

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