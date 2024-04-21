НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +2

2 м/c,

ю-в.

 761мм 47%
Подробнее
2 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

СРОЧНО

Подробности крупного пожара в центре Новосибирска

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто бросил BMW
Идет жара — куда бежать
«Телебум» от поставщика
НГС и «Тотальный диктант»
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
Долгострой на Сибирской
НГС в Telegram
Весна Последняя неделя апреля: какая будет погода перед майскими праздниками в Новосибирске — прогноз на неделю

Последняя неделя апреля: какая будет погода перед майскими праздниками в Новосибирске — прогноз на неделю

Дождливая погода вновь сменится солнцем

357
4 комментария
К выходным в городе станет теплее

В Новосибирске на следующую неделю обещают дожди и облачность, но к выходным солнце снова выглянет, а температура воздуха прогреется до +12 градусов. Корреспондент НГС изучила прогнозы от разных погодных сервисов на последнюю неделю апреля.

Понедельник и вторник могут быть ветреными днями

По данным Gismeteo, дожди начнутся в понедельник и продлятся до вторника. Самым холодным днем станет среда, когда температура опустится до +1 градуса. А вот в субботу, которая на этой неделе считается рабочей, температура поднимется до +12 градусов.

К воскресенью температура поднимется до +13 градусов

Как обещает «Яндекс.Погода», всю неделю в Новосибирске будет облачно и солнце выглянет только в субботу. Температура будет меняться от +2 градусов до +13 градусов. Во вторник ночная температура упадет до -6 градусов.

Гидрометцентр обещает, что дожди будут идти по ночам

На сайте Гидрометцентра России считают, что максимальная температура на следующей неделе — +10 градусов. В ночь с понедельника на вторник в городе может пойти снег с дождем. Под конец недели будет солнце с облаками.

Майские праздники приближаются, и многие планируют свой отдых. НГС собрал прогнозы погодных сервисов. Читайте, когда ждать жары.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Апрель Погода Прогноз
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Romka,  35

genomalex,  40

Helga,  41

Галина,  33

spsnsk,  38

Лев,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление