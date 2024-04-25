В Новосибирскую область придет жара до +19 градусов — прогноз погоды

Несмотря на потепление, местами по региону в воскресенье возможен дождь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До конца недели в Новосибирск и Новосибирскую область придет тепло. Чего еще ждать от погоды в предстоящие дни — в материале НГС.



По информации на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью 26 апреля в Новосибирске ожидается температура -2…-4 градуса, а днем должно потеплеть до +8…+10 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, будет переменная облачность.



На 27 апреля осадков также не прогнозируют. В ночь на субботу установятся 0…-2 градуса. В целом днем в городе вероятны +12…+14 градусов, в районе ОбьГЭС — до +7…+9 градусов.



Ночью 28 апреля возможны +1…+3 градуса. Днем в областной столице синоптики обещают +14…+18 градусов, в районе ОбьГЭС — до +10…+12 градусов.



По данным сервиса «Гисметео», в понедельник 29 апреля в Новосибирске ожидается температура +5…+13 градусов с дождями.



В Новосибирской области, по прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью 26 апреля вероятны -1…-6 градусов, местами до -11 градусов. Днем температура достигнет +7…+12 градусов.

В ночь на 27 апреля в НСО установятся 0…-5 градусов, а днем +12…+17 градусов, в некоторых районах — до +6…+11 градусов. И те, и те сутки пройдут преимущественно без осадков.



28 апреля для северо-запада региона спрогнозировали небольшие дожди. Ночью будет температура +1…+6 градусов, местами до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19, а где-то до +8…+13 градусов.



Ранее НГС изучил прогнозы сервисов и узнал, какой может быть погода в Новосибирске на майских праздниках.

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