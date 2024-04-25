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Страна и мир Православный миллиардер Герман Стерлигов оставил родственников без наследства

Православный миллиардер Герман Стерлигов оставил родственников без наследства

Бизнесмен записал их в еретики вместе с женой

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Не все потомки миллиардера унаследовали его ценности

Скандально известный православный миллиардер Герман Стерлигов объявил о разводе с женой, а также об отлучении от наследства своих детей. О том, что родственники записаны в еретики, он заявил в своем телеграм-канале.

— Моя бывшая жена уже давно пущеница (разведенная жена. — Прим. ред.) и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства, — написал Герман Стерлигов.

Достойными наследниками Герман Стерлигов признал лишь двух сыновей, Сергия и Михея. Они остаются главными в родовой «слободе».

— Каждый человек, пока жив, может проклясть ереси и стать христианином, — заключил миллиардер.

Ранее жена бизнесмена Алена Стерлигова говорила о том, что в их семье царят отличные отношения, а все слухи о разводе — ложь.

Герман Стерлигов стал известен в 90-х своими консервативными взглядами. Наибольшую славу получил магазин бизнесмена, в который пускали только людей традиционных взглядов и ценностей.

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Герман Стерлигов Наследство Миллиардер Бизнесмен Религия
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