Хотите денег? В гороскопе на май 2024 года для всех знаков зодиака мы расскажем, на кого они прямо свалятся

Чтобы узнать, что ждет каждого из нас в мае, вместе с астрологом мы посмотрели на звездную карту. Мы, понятное дело, ничего кроме звезд там толком не рассмотрели, а вот астролог Ольга Якубовская увидела, что в последнем весеннем месяце люди поделятся на две категории: те, кто сидит и не отсвечивает, и те, кто готов ринуться в бой. Если вы еще не определились, в каком вы лагере, мы вам сейчас всё подскажем.
Общие факторы
По словам Ольги Якубовской, глобальные и общие мировые тренды мая — это ценности и коммуникации.
— Активно поднимается тема финансов, на мировой арене можно наблюдать воплощение идей, которые связаны с материальной поддержкой общества, — говорит астролог.
Но не стоит ждать, что на вас с неба свалится богатство. «Материальной поддержкой» могут оказаться и новые субсидии, и новые налоги.
Ближе к концу месяца (а именно: после 26 мая — в этот день Юпитер перейдет в знак Близнецов) нам всё меньше будет хотеться следить за серьезными мировыми событиями и листать болезненные новости. Вместо этого фокус внимания сместится на более легкие и интересные темы.
— Повышается ценность общения, информации, связей, знакомств, а также возрастает желание получить новые знания, повысить квалификацию, обзавестись дополнительным дипломом, — говорит Ольга. — Можно задуматься о том, чтобы завести себе социальные сети, в которых вы сможете «выгружать» из себя накопленную информацию для того, чтобы делиться ей с другими людьми.
Овен
Овны, как одни из главных живчиков гороскопа, почти весь май будут чувствовать себя на коне. Во второй половине месяца прилив сил может сыграть на руку для достижения целей и задуманных планов. В том числе идеи, заточенные под финансовые результаты, могут воплотиться как раз в мае.
Телец
Для Тельцов май крайне важен. Новолуние 8 мая открывает сундучок с возможностями. Намечайте планы, ставьте себе задачи уже сейчас, в том числе самые амбициозные и крупные. С середины мая и до конца месяца легче и приятнее общаться и зарабатывать. Проявляйте себя и свои лучшие качества, май поможет их подсветить.
Близнецы
Близнецам в мае захочется блеснуть, как можно лучше выглядеть, транслировать свои знания, передавать опыт. Не забывайте уделять внимание и себе любимому, и особенно своему здоровью. Сани, которые поедут в начале лета, готовьте уже сейчас. Доделывайте текущие дела, выстраивайте свой график. И будьте морально готовы к закулисным играм и скрытым конфликтам. Придется держать марку и не падать в грязь лицом.
Рак
Для Раков май важен по-своему. Финансовые возможности имеют неплохой потенциал, но придется приложить усилия и проявить смекалку. Ощущение, что внутренний стержень крепнет в мае, в том числе благодаря полезным знакомствам и правильным коммуникациям. Основную нагрузку распределите в первой половине месяца, потому что вторая половина обещает быть менее продуктивной.
Лев
Львам май несет интересный способ для самореализации — через сравнение себя с другими людьми. Одновременно это может и подстегивать вас становиться еще лучше, делать быстрее-выше-сильнее, а с другой — вы можете весьма выгодно смотреться там, где другие лишь серый фон. Пробуксовка окружающих людей может сыграть вам на руку и дать фору.
Креативные идеи, приходящие в течение мая, фиксируйте, чтобы затем воплотить их в жизнь.
Дева
Девам, как главным труженицам гороскопа, май подкидывает дел, обязанностей и рутинной работы, которая нарастает как снежный ком. Переработки и перегрузы в мае старайтесь нивелировать правильным распределением дел в течение месяца. Обязательно заведите себе график, если у вас еще его нет, и впишите туда часы для себя и своего отдыха.
Весы
У Весов май выдастся достаточно ровным и спокойным месяцем.
Кроме того, можно рассчитывать на финансовую поддержку от партнера или приятный подарок.
А вот самый конец месяца может принести оживление — от новой специальности до нового круга общения.
Не забывайте, что старый друг лучше новых двух. Договоритесь встретиться со школьной подругой или навестите родственников.
Скорпион
Скорпионам май позволит ощутить уверенность в себе и применить имеющиеся знания и таланты на практике. Самое начало месяца позволит перелопатить целый ворох дел.
Третья декада месяца наполнит вас силами для сворачивания гор.
В середине месяца много конфликтной энергии, не ведитесь на провокации и сами на рожон не лезьте.
Стрелец
Стрельцам май внесет значительные изменения в бюджет.
«Сколько потопаешь — столько полопаешь» как никогда актуально для Стрельцов в мае. Появляются какие-то дела, обязательства, начальник подкидывает работы, расписание становится более загруженным, так что отлынивать вряд ли удастся.
В третьей декаде месяца у Стрельцов грядут изменения в личной жизни. Есть возможность обрести адекватного и социально значимого партнера.
Козерог
Козерогам май принесет такой редкий глоток свежего воздуха и щепотку беззаботного настроения.
В начале месяца планируйте выход в свет, знакомьтесь, налаживайте коммуникацию с другими людьми.
В середине месяца с большой долей вероятности могут возникать важные события в личной жизни.
Конец месяца пополнит телефонную книжку полезными контактами, которые пригодятся вам в будущем.
Водолей
Водолеям май пророчит радостные события в доме и покупки для родного гнездышка.
Середина месяца может помочь проявить себя, блеснуть в обществе, повышая самооценку, и даже принести влюбленность.
Последние дни мая очень удачно можно использовать для переговоров, наведения мостов, налаживания различных коммуникаций.
Рыбы
Рыбам в мае не до мечтаний. Продуктивность месяца поможет не только вырасти финансово, но и принести уверенность в себе как в специалисте, уничтожая синдром самозванца.
Начиная с середины мая можно спокойно расширять коридор планирования вплоть до осени, а также весьма успешно повзаимодействовать с кем-то в рабочем русле. А на последнюю неделю мая можно наметить романтические встречи и свидания.