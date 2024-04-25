Хотите денег? В гороскопе на май 2024 года для всех знаков зодиака мы расскажем, на кого они прямо свалятся

Чтобы узнать, что ждет каждого из нас в мае, вместе с астрологом мы посмотрели на звездную карту. Мы, понятное дело, ничего кроме звезд там толком не рассмотрели, а вот астролог Ольга Якубовская увидела, что в последнем весеннем месяце люди поделятся на две категории: те, кто сидит и не отсвечивает, и те, кто готов ринуться в бой. Если вы еще не определились, в каком вы лагере, мы вам сейчас всё подскажем.

