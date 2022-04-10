Много света им не надо: как ухаживать за кабачками, чтобы точно собрать урожай, — сроки для высевания рассады

Кабачки — овощи, которые осенью пристроить в добрые руки пытаются многие дачники, но каждый год всё равно сеют их и радуются большому урожаю. Это теплолюбивая культура, и сеять на рассаду ее в Сибири будут только в начале мая, но к этому моменту нужно подготовиться. Кабачки — одни из самых неприхотливых овощей в плане выращивания, но это совсем не значит, что можно просто бросить семена в землю и забыть о них. Здесь тоже надо соблюдать кое-какие правила, если хотите, чтобы у вас выросла не просто зелень. Открываем лунный календарь, изучаем, когда сажать кабачки на рассаду, и узнаем и у специалистов, как за ними ухаживать на первых порах.
Когда сажать кабачки на рассаду
Кабачки выращивают как рассадным, так и безрассадным способом.
— Это достаточно теплолюбивая культура. Для того чтобы посчитать, когда сеять рассаду, нужно понимать срок высадки на постоянное место, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — В большинстве своем кабачки выращивают в открытом грунте, поэтому раньше 5–10 июня о высадке на постоянное место и думать не нужно в Новосибирской области. Рассада мгновенно замерзнет при любом понижении температуры ниже ноля. Даже временное похолодание для кабачков губительно.
Возраст рассады не должен превышать 30–35 дней. Значит, сеем на рассаду не раньше 5–10 мая. А если хотите выбрать максимально удачную дату для посадок, загляните в лунный календарь.
Какие сорта кабачков выбрать сибирякам
У кабачков много сортов. Они могут быть зеленоплодные, белоплодные, ярко-желтые. Среди зеленоплодных хороший вкус у сортов «хьюго», «грибовский», «аэронавт». Среди белоплодных стоит обратить внимание на «белогор», «якорь», «грибовские». У желтых сортов также большое разнообразие: «апельсинка», «золотинка», «ананасный».
— Мы сажаем, например, зеленый «кандело», желтый «ясмин». Любой сорт и гибрид, который приглянулся садоводу, может быть с успехом использован, и в ситуации с кабачками нет жесткого районирования, как в других культурах, — объяснила агроном Людмила Шубина.
Как правильно сажать кабачки семенами
По большому счету семена кабачков можно сеять такими, как они есть. Специальная подготовка им не требуется, главное, чтобы почва не пересыхала (особенно если хотите посадить семена сразу в открытый грунт) — иначе только проклюнувшиеся ростки рискуют погибнуть. Но если вы хотите совсем-совсем быть уверенными в том, что семена прорастут, можно их немного подготовить и обработать.
— Если вы хотите как можно быстрее получить урожай, вырастить кабачки можно рассадным способом, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Никонова. — Но учитывайте, что сажать семена следует за 20–30 дней до высадки их на грядку или в теплицу, а выращенные через рассаду кабачки долго не хранятся.
Какой грунт нужен кабачкам
Кабачкам для посева нужен слабощелочной или нейтральный грунт, его можно купить в специализированных магазинах или смешать самостоятельно. Для этого понадобится не так уж много компонентов.
Когда разберетесь с почвой, наполните ею торфяные горшочки или одноразовые стаканчики (во что привыкли сеять семена и что вам удобнее), увлажните, заглубите семена примерно на два сантиметра, накройте емкости пленкой и поставьте в теплое место. Необязательно, чтобы оно было солнечное.
Как ухаживать за рассадой кабачков
— Хотя кабачки теплолюбивы, они совершенно спокойно переживут без прямых солнечных лучей, — говорит Ольга Никонова. — Но здесь важно учитывать некоторые нюансы. Если вы поставите рассаду на северном или западном окне, где мало света, то постарайтесь обеспечить более прохладные условия. Иначе рассада вытянется. Здесь работает простое правило: чем меньше света, тем ниже должна быть температура, а чем светлее, тем теплее должно быть.
И не забывайте подкармливать свои посадки. Первую подкормку органикой специалисты рекомендуют делать через десять дней после появления всходов. Можно использовать купленное в магазине удобрение или раствор коровяка, разведенный 1:10 (
Как высаживать рассаду кабачков в грунт
Для кабачков важно, чтобы они были защищены от ветра и чтобы на них попадало солнце. Поэтому идеальным местом для них станут южная или юго-западная сторона. При этом нужно помнить о севообороте. После тыквы, огурцов, кабачков и патиссонов кабачки не сажают, а вот там, где раньше росли чеснок, лук, горох, корнеплоды, капуста или помидоры, — пожалуйста. Заглубите каждый куст до семядольных листьев на расстоянии от одного до полутора метров и обильно полейте.
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СЮЖЕТ
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