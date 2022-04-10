Много света им не надо: как ухаживать за кабачками, чтобы точно собрать урожай, — сроки для высевания рассады

Когда сажать кабачки на рассаду

Кабачки выращивают как рассадным, так и безрассадным способом.

— Это достаточно теплолюбивая культура. Для того чтобы посчитать, когда сеять рассаду, нужно понимать срок высадки на постоянное место, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — В большинстве своем кабачки выращивают в открытом грунте, поэтому раньше 5–10 июня о высадке на постоянное место и думать не нужно в Новосибирской области. Рассада мгновенно замерзнет при любом понижении температуры ниже ноля. Даже временное похолодание для кабачков губительно.

Возраст рассады не должен превышать 30–35 дней. Значит, сеем на рассаду не раньше 5–10 мая. А если хотите выбрать максимально удачную дату для посадок, загляните в лунный календарь.