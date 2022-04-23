Дачный сезон раньше времени: как построить парник и что в нем посадить
Даже в средней полосе урожай можно будет собирать в мае
Зачем нам, спрашивается, парники, если у нас теплицы есть? А нужны они для тех садоводов, которым не терпится открыть сезон немного раньше и уже весной собирать первый урожай. По большому счету парник — это грядка, накрытая специальной конструкцией, которая помогает создавать благоприятные климатические условия для растений. Разбираемся, как такую грядку обустроить и что на ней выращивать.
Чем парник отличается от теплицы?
Между парником и теплицей есть множество отличий. Прежде всего, они создают разный микроклимат. Если в теплице он максимально приближен к естественному климату, то в парнике — теплый. Здесь растения питаются только благодаря почве, в течение дня насыщаются кислородом, а ночью — углекислым газом.
— По сравнению с теплицами парники — более скромных размеров, есть даже мини-парники, которые без проблем можно установить в квартире. Парник легко установить и демонтировать, — говорит агроном Ольга Масленникова. — Для создания теплого климата используются только естественные источники: солнечный свет, компост, удобрения. В парник необязательно устанавливать отдельную систему отопления — в таком случае действительно лучше построить теплицу.
Ранней весной в парнике можно выращивать рассаду овощных растений с длинным вегетационным периодом, летом — теплолюбивые овощные и декоративные растения, которые в других условиях (особенно в средней полосе) просто не выживут, а осенью здесь можно до самых морозов хранить собранные корнеплоды.
Что можно выращивать в парнике?
Парник подойдет для любой зелени. Самые распространенные варианты — перьевой лук, салат, укроп, петрушка, кинза.
— Вырастить можно любую культуру, — говорит Ольга Масленникова. — Однолетние и многолетние цветы: петунии, виолы, бархатцы. Пряные травы: розмарин, базилик, эстрагон. Ягоды: клубнику, землянику, княженику. В парниках побольше можно выращивать овощи: томаты, перцы, огурцы. В парниках растения начинают вегетацию раньше, чем в естественных условиях, поэтому к тому моменту, как клубника на улице начнет зацветать, тепличные кусты уже дадут первый урожай.
Кстати, в зависимости от того, как быстро вы хотите получить тот самый первый урожай, надо выбрать и формат парника — теплый или холодный.
Как обустроить теплый парник?
Раньше всего приступить к посевам получится в теплом парнике. Температура здесь примерно на восемь градусов выше средней температуры почвы, тепло вырабатывается в процессе разложения органических материалов. Правда, такой парник надо подготовить заранее.
Когда вы подготовите теплый парник, дайте ему постоять дня три, после этого как следует утрамбуйте почву с листвой, насыпьте плодородный слой земли и установите каркас.
— Каркас обычно делают из досок, а изнутри выстилают плотной пленкой — чтобы продлить срок службы. В теплый парник можно превратить и высокую грядку, просто накрыв ее застекленной крышей, — говорит Ольга Масленникова. — Идеальное расположение для парника — самое светлое место, куда не падает тень. Более низкой продольной стороной поверните сооружение на южную сторону, чтобы растения получали больше солнечного света.
Как обустроить холодный парник?
Если вы никуда особенно не торопитесь, можете сделать холодный парник. Он представляет собой короб без дна с застекленной крышкой. Его можно сделать из досок, бетонных блоков, кирпичей, поликарбонатных панелей. Можно еще обтянуть металлические дуги полиэтиленом, но такой вариант на фоне всех остальных считается не самым удобным — внутри парника образуется конденсат, поэтому в солнечные теплые дни пленку приходится снимать, а в плохую погоду и на ночь — снова натягивать.
Какой материал выбрать для обустройства парника?
У каждого материала есть свои особенности. О пленке мы уже немного рассказали, теперь поговорим о кирпиче, древесине и сотовом поликарбонате.
Кирпич хорош тем, что он накапливает тепло — значит, в парнике из этого материала растения будут чувствовать себя прекрасно.
Древесина запросто гниет, поэтому короб из досок не такой практичный. На сезон вам, скорее всего, хватит, но потом придется обновлять. Или, если хотите продлить срок службы деревянного парника, используйте антисептический состав.
Сотовый поликарбонат считается самым подходящим вариантом. Парник с покрытием из поликарбоната пропускает свет, не боится града и сильных порывов ветра.
СЮЖЕТ
А когда выберете, какой парник ставить, почитайте про шесть распространенных ошибок при посадке яблонь и изучите проверенные способы борьбы с сорняками. А если захотите более просторный участок, чтобы поставить на нем много-много парников, теплиц и дом в придачу, смотрите, как получить землю (почти) бесплатно.