Дачный сезон раньше времени: как построить парник и что в нем посадить

Зачем нам, спрашивается, парники, если у нас теплицы есть? А нужны они для тех садоводов, которым не терпится открыть сезон немного раньше и уже весной собирать первый урожай. По большому счету парник — это грядка, накрытая специальной конструкцией, которая помогает создавать благоприятные климатические условия для растений. Разбираемся, как такую грядку обустроить и что на ней выращивать.



Чем парник отличается от теплицы?

Между парником и теплицей есть множество отличий. Прежде всего, они создают разный микроклимат. Если в теплице он максимально приближен к естественному климату, то в парнике — теплый. Здесь растения питаются только благодаря почве, в течение дня насыщаются кислородом, а ночью — углекислым газом.

