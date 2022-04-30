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Семь кругов садаОбзор

Займитесь садом: сажаем малину, смородину и крыжовник — как обрезать, чем подкормить и какие сорта выбрать

Рассказываем, сколько могут прослужить эти культуры и как получить богатый урожай

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В первую очередь нужно осмотреть все плодово-ягодные растения. Больные и старые придется убрать и заменить новыми саженцами

В первую очередь нужно осмотреть все плодово-ягодные растения. Больные и старые придется убрать и заменить новыми саженцами

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Пришло время навести порядок в саду — проверить старые кусты и посадить новые, чтобы не остаться без ягод. Самое время заняться малиной, смородиной, крыжовником и, конечно, жимолостью. В этой статье рубрики «Семь кругов сада» мы расскажем, как правильно подкормить кусты, на какие сорта обратить внимание и что стоит подрезать уже сейчас.

В первую очередь нужно осмотреть все плодово-ягодные растения. Больные и старые придется убрать и заменить новыми саженцами, а также подрезать некоторые культуры.

— Похолодания не страшны для многолетних растений. Сейчас можно смело садить малину, смородину, крыжовник, жимолость, яблони, груши, сливы, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Саженцы продаются двух видов — с закрытой корневой системой и открытой. Первые те, что росли в горшке и в нем перезимовали. Их можно садить в течение всей весны, всего лета, невзирая на то, какое у них физиологическое состояние.

— За саженцами с открытой корневой системой, выращенные в грунте, у которых голые корни, нужно следить, чтобы не пересыхали. Как правило, в питомниках такие растения продают в глиняной болтушке. Это специальное средство, которое защищает от пересыхания, — объяснила эксперт. — До 10 дней саженец может находиться в нем без вреда. Когда высаживают растения — глиняную болтушку смывают.

Конец апреля — начало мая — самый активный период для работ в саду. Нужно обязательно внести в почву перегной и минеральные удобрения. А также самое главное — мочевину. Такой весенней подкормки требуют все плодово-ягодные растения.

— Советую садоводам очень скрупулезно подходить к выбору сортов. Проблема достаточно серьезная для Сибири, когда нашим дачникам пытаются продать сорта южной селекции — яблони, вишни. Даже черешню пытаются продать. Она у нас не растет в силу своих физиологических особенностей. Нужно всегда придерживаться сибирского ассортимента. Сибири еще подходят сорта уральской селекции, которые обладают достаточно хорошей морозостойкостью.

Когда сажать малину и чем ее подкормить весной

Малина — светолюбивая культура. Если вы сажаете ее в два ряда, то расстояние между рядами должно быть не менее <nobr class="_">2 метров</nobr>

Малина — светолюбивая культура. Если вы сажаете ее в два ряда, то расстояние между рядами должно быть не менее 2 метров

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Малина — культура двухлетнего цикла развития. Она плодоносит на побегах прошлого года. Малинник можно содержать на одном месте до 10 лет при высокой агротехнике и постоянной подкормке — максимум до 15 лет. После этого срока продуктивность растений резко снижается и требуется перенос на другое место. Почва устает от малины.

— Есть сорта малины, которые не нужно и пригибать на зиму — например, сорт высокорослый «барнаульская». А сорт «иллюзия», «колокольчик» обязательно нужно пригибать. Если не пригнешь, то верхушки будут подмерзать. Нельзя садить малину по малине. Год-два нужно выращивать овощные культуры, внести плодородный слой, перегной, минеральные удобрения и только потом возвращать малинник, — отметила Людмила Шубина.

В Сибири выведено очень много сортов малины для нашего региона — «блестящая», «зоренькая», «вера». Желтые сорта малины самые некислые — из мелкоплодных хороший сорт «славянка». Среди европейских сортов московской селекции стоит обратить внимание на: «тарруса», «гордость России», «краса России», «желтый гигант».

— Но это высокотехнологичные сорта, которые обязательно нужно укрывать на зиму и нужна жесткая шпалера, рыхление и хорошие удобрения. Иначе под тяжестью ягоды падает ветка. При плохом уходе крупноплодные сорта не показывают себя в полной мере.

Малина — светолюбивая культура, хотя в лесу формируется в подлеске. При недостатке света ягоды получаются мелкими. При посадке расстояние между рядами должно быть 2 метра, а лучше малину выращивать однорядно с ориентацией с востока на запад, чтобы освещенность была хорошая.

— Участки у дачников обычно маленькие 6–7 соток, и люди начинают частить, сажают через метр ряды и недополучают урожай, — подчеркивает эксперт. — Для того чтобы малина дала больше веточек, макушки рекомендуется подрезать. Низкорослую малину, которая достигает высоту в 1,5 метра, достаточно подрезать на 10–15 сантиметров. Высокорослые сорта в 2–2,5 метров можно смело подрезать на 30–40 сантиметров.

В Сибири подрезка одноразовая — весной. А в европейской части России рекомендуют двухразовую подрезку. Когда темпы роста малины очень высокие, в середине июля обрезают макушку, и она начинает ветвиться. В Сибири так делать не следует, иначе можно недобрать урожай.

Ремонтантные сорта малины


Ремонтантную малину каждый сезон скашивают

Ремонтантную малину каждый сезон скашивают

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Садоводам стоит обратить внимание на ремонтантную малину.

— Она плодоносит на побегах текущего года, — объяснила Людмила Шубина. — То есть побег вырос за лето, и в июле он начнет цвести. Среди ранних сортов я бы посоветовала «бриллиантовую», «недосягаемую», «оранжевое чудо». Но эта малина рискованная, если холод придет раньше положенного, то можно остаться без урожая.

Такая малина начинает спеть в конце августа — начале сентября.

— Ставку на большое количество кустов не нужно делать. Посадите 2–3 куста, чтобы лакомились дети осенью, — советует агроном. — Каждую осень такая малина скашивается под ноль. Все побеги, которые выросли, скашивают, поле удобряют. Весной из корней малина опять растет, зацветая в июле.

Смородина — черная, белая, красная

Смородина — самая недолговечная культура из кустарников

Смородина — самая недолговечная культура из кустарников

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Смородина черная, не теряя урожайности, живет на постоянном месте до 10 лет. Стоит обратить внимание на такие сорта, как «уральская красавица», «жемчуг», «сокровище», «Лидия».

— Это самая недолговечная культура из кустарников. Но при этом красная и белая смородина плодоносит до 25 лет, — отметила эксперт.

Смородину следует обрезать только после 5–6 лет плодоношения.

— Если начнете раньше, то обездолите себя урожаем. После 5 лет целесообразно самые старые 1–2 ветки убирать. Подмолаживать куст, — советует агроном.

Жимолость — долгожитель среди ягодных кустарников

Жимолость — первая среди весенних ягод

Жимолость — первая среди весенних ягод

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Жимолость считается самой долговечной из плодовых кустарников — возраст ее плодоношения до 70 лет. Но кусты, достигая возраста 10–15 лет, начинают уменьшать свою урожайность.

— Ягода становится мельче, ее становится меньше. И здесь садовод берет топор и выкорчевывает ее. Это большая ошибка. Корневая система у жимолости очень долговечна, — отмечает Людмила Шубина. — Из центра, как вам кажется, старого куста вырежьте 1–2 толстые ветви, прямо из середины под самый пенечек. И тем самым достигается новый периферический рост. Жимолость начинает хорошо плодоносить на обрастающих периферических веточках.

Чем больше будет нарастать молодых побегов, тем больше будет ягод. Раз в 5–6 лет из куста нужно вот так вырезать 1–2 ветки. Тем самым вы будете поддерживать урожай на них.

Убираем жирующие ветки крыжовника

Самые сладкие сорта крыжовника обычно и самые колючие

Самые сладкие сорта крыжовника обычно и самые колючие

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Крыжовник — достаточно долговечная культура, может плодоносить до 25 лет. Но раз в 10 лет, как и у жимолости, старые ветви нужно вырезать. Но это не вся обрезка, которую необходимо проводить.

— У крыжовника очень часто нарастает много жировых веточек. Из центра куста выходят и не плодоносят. Такие веточки нужно на 10 сантиметров обрезать, а самые тонкие жирующие веточки по весне нужно убирать. Толку от них точно не будет, — объяснила Людмила Шубина. — С вырезкой старых веток немного другой подход. Вырезаются они, как правило, по осени, когда садовод помнит, какие из них были плодоносные. Вырезают те, что не плодоносили.

Агроном отдает предпочтение сладким сортам. «Уральский розовый» — один из самых крупных крыжовников, но он невероятно колючий. Хорошо себя показали: «сенатор», «грушенька», «уральский зеленый», «финик».

— В крыжовнике есть янтарная кислота, которая очень полезна для работы мозга, — добавила агроном.

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