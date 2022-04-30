Займитесь садом: сажаем малину, смородину и крыжовник — как обрезать, чем подкормить и какие сорта выбрать

— Похолодания не страшны для многолетних растений. Сейчас можно смело садить малину, смородину, крыжовник, жимолость, яблони, груши, сливы, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Саженцы продаются двух видов — с закрытой корневой системой и открытой. Первые те, что росли в горшке и в нем перезимовали. Их можно садить в течение всей весны, всего лета, невзирая на то, какое у них физиологическое состояние.

— За саженцами с открытой корневой системой, выращенные в грунте, у которых голые корни, нужно следить, чтобы не пересыхали. Как правило, в питомниках такие растения продают в глиняной болтушке. Это специальное средство, которое защищает от пересыхания, — объяснила эксперт. — До 10 дней саженец может находиться в нем без вреда. Когда высаживают растения — глиняную болтушку смывают.

Конец апреля — начало мая — самый активный период для работ в саду. Нужно обязательно внести в почву перегной и минеральные удобрения. А также самое главное — мочевину. Такой весенней подкормки требуют все плодово-ягодные растения.