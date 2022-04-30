Займитесь садом: сажаем малину, смородину и крыжовник — как обрезать, чем подкормить и какие сорта выбрать
Рассказываем, сколько могут прослужить эти культуры и как получить богатый урожай
Пришло время навести порядок в саду — проверить старые кусты и посадить новые, чтобы не остаться без ягод. Самое время заняться малиной, смородиной, крыжовником и, конечно, жимолостью. В этой статье рубрики «Семь кругов сада» мы расскажем, как правильно подкормить кусты, на какие сорта обратить внимание и что стоит подрезать уже сейчас.
В первую очередь нужно осмотреть все плодово-ягодные растения. Больные и старые придется убрать и заменить новыми саженцами, а также подрезать некоторые культуры.
— Похолодания не страшны для многолетних растений. Сейчас можно смело садить малину, смородину, крыжовник, жимолость, яблони, груши, сливы, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Саженцы продаются двух видов — с закрытой корневой системой и открытой. Первые те, что росли в горшке и в нем перезимовали. Их можно садить в течение всей весны, всего лета, невзирая на то, какое у них физиологическое состояние.
— За саженцами с открытой корневой системой, выращенные в грунте, у которых голые корни, нужно следить, чтобы не пересыхали. Как правило, в питомниках такие растения продают в глиняной болтушке. Это специальное средство, которое защищает от пересыхания, — объяснила эксперт. — До 10 дней саженец может находиться в нем без вреда. Когда высаживают растения — глиняную болтушку смывают.
Конец апреля — начало мая — самый активный период для работ в саду. Нужно обязательно внести в почву перегной и минеральные удобрения. А также самое главное — мочевину. Такой весенней подкормки требуют все плодово-ягодные растения.
— Советую садоводам очень скрупулезно подходить к выбору сортов. Проблема достаточно серьезная для Сибири, когда нашим дачникам пытаются продать сорта южной селекции — яблони, вишни. Даже черешню пытаются продать. Она у нас не растет в силу своих физиологических особенностей. Нужно всегда придерживаться сибирского ассортимента. Сибири еще подходят сорта уральской селекции, которые обладают достаточно хорошей морозостойкостью.
Когда сажать малину и чем ее подкормить весной
Малина — культура двухлетнего цикла развития. Она плодоносит на побегах прошлого года. Малинник можно содержать на одном месте до
— Есть сорта малины, которые не нужно и пригибать на зиму — например, сорт высокорослый «барнаульская». А сорт «иллюзия», «колокольчик» обязательно нужно пригибать. Если не пригнешь, то верхушки будут подмерзать. Нельзя садить малину по малине. Год-два нужно выращивать овощные культуры, внести плодородный слой, перегной, минеральные удобрения и только потом возвращать малинник, — отметила Людмила Шубина.
В Сибири выведено очень много сортов малины для нашего региона — «блестящая», «зоренькая», «вера». Желтые сорта малины самые некислые — из мелкоплодных хороший сорт «славянка». Среди европейских сортов московской селекции стоит обратить внимание на: «тарруса», «гордость России», «краса России», «желтый гигант».
— Но это высокотехнологичные сорта, которые обязательно нужно укрывать на зиму и нужна жесткая шпалера, рыхление и хорошие удобрения. Иначе под тяжестью ягоды падает ветка. При плохом уходе крупноплодные сорта не показывают себя в полной мере.
Малина — светолюбивая культура, хотя в лесу формируется в подлеске. При недостатке света ягоды получаются мелкими. При посадке расстояние между рядами должно быть
— Участки у дачников обычно маленькие
В Сибири подрезка одноразовая — весной. А в европейской части России рекомендуют двухразовую подрезку. Когда темпы роста малины очень высокие, в середине июля обрезают макушку, и она начинает ветвиться. В Сибири так делать не следует, иначе можно недобрать урожай.
Ремонтантные сорта малины
Садоводам стоит обратить внимание на ремонтантную малину.
— Она плодоносит на побегах текущего года, — объяснила Людмила Шубина. — То есть побег вырос за лето, и в июле он начнет цвести. Среди ранних сортов я бы посоветовала «бриллиантовую», «недосягаемую», «оранжевое чудо». Но эта малина рискованная, если холод придет раньше положенного, то можно остаться без урожая.
Такая малина начинает спеть в конце августа — начале сентября.
— Ставку на большое количество кустов не нужно делать. Посадите
Смородина — черная, белая, красная
Смородина черная, не теряя урожайности, живет на постоянном месте до
— Это самая недолговечная культура из кустарников. Но при этом красная и белая смородина плодоносит до
Смородину следует обрезать только после
— Если начнете раньше, то обездолите себя урожаем. После
Жимолость — долгожитель среди ягодных кустарников
Жимолость считается самой долговечной из плодовых кустарников — возраст ее плодоношения до
— Ягода становится мельче, ее становится меньше. И здесь садовод берет топор и выкорчевывает ее. Это большая ошибка. Корневая система у жимолости очень долговечна, — отмечает Людмила Шубина. — Из центра, как вам кажется, старого куста вырежьте
Чем больше будет нарастать молодых побегов, тем больше будет ягод. Раз в
Убираем жирующие ветки крыжовника
Крыжовник — достаточно долговечная культура, может плодоносить до
— У крыжовника очень часто нарастает много жировых веточек. Из центра куста выходят и не плодоносят. Такие веточки нужно на
Агроном отдает предпочтение сладким сортам. «Уральский розовый» — один из самых крупных крыжовников, но он невероятно колючий. Хорошо себя показали: «сенатор», «грушенька», «уральский зеленый», «финик».
— В крыжовнике есть янтарная кислота, которая очень полезна для работы мозга, — добавила агроном.
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