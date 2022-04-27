Ландшафтный дизайн для новичков: простые правила, как превратить дачу в рай на земле без сумасшедших трат
Самое главное — не усложнять себе задачу!
Вы купили дачу, мечтаете о красивом саде и не знаете с чего начать? Словосочетание ландшафтный дизайн многих пугает, а зря — всё намного проще, чем кажется. Достаточно соблюдать простые правила и стараться не перемудрить. Как создать на даче прекрасный сад, рассказывает руководитель «Центра садовых технологий», ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук Вера Рыбкина. Далее от первого лица.
У вас появился земельный участок, на котором работы по постройке дома подходят к концу и настало время начать делать сад. Казалось бы, если уж вы смогли осилить постройку дома, то сад точно не проблема. Море картинок с красивыми примерами пересмотрены, в голове роятся стаи идей, и вы даже выучили все названия понравившихся растений, а подруги посоветовали вам самые новые махровые сорта лилейников, гортензий и роз, но с чего начать в первую очередь — до сих пор непонятно.
Вот уже полетели первые бабочки и открылись садовые центры — теперь точно пора бежать закупать самые эксклюзивные растения. Нет, всё не так — сад не с этого начинается, а современный сад тем более!
Садовая мода движется по пути природности и малоуходности. Эти два атрибута современного сада продиктованы современным темпом жизни и всё большей отдаленностью нас от природы. Нисколько не сомневаюсь, что сейчас, прочитав эти два понятия, вы подумали — «Ну, загнула! Это еще более устрашающе звучит». На самом деле всё гораздо проще, чем вы думаете.
Изучаем участок и в бой!
Первое, что вам необходимо, — внимательнейшим образом изучить свой участок. Это только издали кажется, что он обычный прямоугольный. В результате путешествия по своим угодьям во времени и пространстве вы обнаружите, что на нем есть солнечные и тенистые территории, впадины и возвышенности, более влажные и боле сухие участки. Где-то зимой сдувается снег, а куда-то надуваются сугробы, с крыши бани сливается дождевая вода и скапливается возле крыльца, а между домом и забором всё время ветрено, у южной же стены дома всегда тихо и тепло. В общем, почувствуйте себя первооткрывателем невиданного континента — составьте географическое описание и микроклиматическую карту своего владения. Это и будет первым и самым важным шагом на пути создания вашего прекрасного сада.
Теперь, когда главное ответственное мероприятие проведено, а у вас перед глазами лежит подробнейшее описание условий участка, можно приступать к подбору растений. Да-да, я не ошиблась! Именно к подбору растений, а не к распределению функциональных зон участка, как принято было считать в садовом искусстве на протяжении столетий. Мы же задались целью сделать сад, а в саду главное — растения (без них сад точно не получится). Кстати, это очень увлекательное занятие — в задаче есть условия и нужно найти правильное решение.
Главное правило — сажать только то, что хорошо растет само в данных условиях. Для тенистых мест подбираем теневыносливые растения, а светолюбивые планируем только на хорошо освещенных участках. На переувлажненных территориях не пытаемся выращивать сухолюбивые растения и наоборот. Весь участок с заданными условиями должны занимать растения, соответствующие этим условиям. Подбирая растения, движемся от более значимых (деревьев) к более мелким (травянистым многолетникам). Подбираем наши любимые растения и распределяем их на участке согласно условиям.
Помним о том, что растения должны быть высажены не в штучном количестве, а массивами — этот прием избавит от дробности посадок и придаст образу сада лаконичность. Не нужно стремиться собрать у себя на участке все возможные растения. Вы можете создать у себя сад, а можете собрать коллекцию растений, и эти два варианта не совместимы. Чтобы сад удался, следует минимизировать ассортимент растений, при этом увеличив их количество.
Не забудьте про отдельное место под огород
Особую роль отводим плодовому саду и огороду (если в вашем саду таковые планируются). Этой части сада должно быть отведено самое благоприятное место — солнечное и безветренное. Подбирая плодовые культуры вновь не забываем об условиях участка.
Косточковые культуры (слива, вишня, абрикос) предпочитают хорошо дренированные почвы, а на участках с высокими грунтовыми водами не смогут расти даже яблони. Стоит помнить, что огород и плодовый сад не обладают высокой декоративностью, поэтому, если позволяет площадь будущего сада, лучше их не располагать на самом видном месте во входной зоне. Если же это единственное солнечное пространство без сквозняков, то придётся им пожертвовать во имя будущего урожая.
Теперь нам предстоит важная миссия выбрать зону, где мы в саду будем баловаться плюшками или тихо читать книгу на скамейке. Если мы всё ещё планируем свой сад на бумаге, то продолжаем предаваться мечтаниям над его планом. Если же мы уже высадили крупные растения в саду, собираемся в экспедицию, чтобы полевым путём определить в каком уголке сада аппетит приятнее — располагаемся в понравившемся месте и пьём душистый чаёк. Если всё понравилось, то в этой части сада обустраиваем площадку для отдыха.
Почему не нужно всё засеивать газоном
Газон! В саду непременно необходим газон. Но его должно быть ни много и ни мало — его должно быть достаточно. Погружаемся в раздумья на тему: «Что мы будем делать на газоне». Если в семье есть футболисты — нужен газон соответствующей площади для игры в футбол. Если же вы просто любите ходить босиком по травке, то газона много не нужно. Газон в саду — самое многоуходное покрытие. Поэтому, чтобы облегчить себе садовую жизнь, не стремитесь покрыть газоном как можно большую площадь участка.
Когда выбрано место для зоны отдыха, соединяем дорожками пункты следования (дом — баня — огород — зона отдыха) и получаем дорожно-тропиночную сеть. Важно, чтобы дорожки были достаточной ширины и не затрудняли свободное движение по саду. Кстати, на газоне дорожка не нужна — газон тоже предназначен для ходьбы по нему.
Отличная новость — дорогие материалы в саду вышли из моды! Правда, это случилось несколько столетий назад, но подавляющее большинство садовых творцов почему-то до сих пор не в курсе. Достаточно посмотреть примеры знаменитых старых и новейших садово-парковых комплексов Европы, России и Америки. В них нет дорогих мощений, а все садовые дорожки выполнены просто из трамбованного отсева. Поэтому смело пользуйтесь примером знаменитых садовых мастеров и экономьте на дорогом мощении в своем саду. Этот прием простоты сделает акцент на ваших ухоженных посадках и придаст природной милоты саду.
Можете не сомневаться в том, что растения в вашем саду будут шикарными и ухоженными — вы же их подобрали по экологическим принципам и они не могут выглядеть иначе в оптимальных для них условиях. Кстати, я сознательно не сообщила вам, что растения в саду нужно подбирать по экологическим принципам — это утверждение точно отпугнуло бы многих начинающих садоводов. А оказалось всё не так страшно — пара экспедиций по территории будущего сада, и вы спланировали его не хуже высококлассных специалистов.
Напоследок еще один дельный совет: подбирать растения для сада нужно соответствующей зоны зимостойкости — для Новосибирской области смело высаживайте в саду растения до
Что еще почитать про сад и огород
Весной многие, проходя мимо полок в магазинах семян, останавливают свой взгляд на пионах, и не зря. Цветок очень красивый, пышный и ароматный. Обычно его посадкой занимаются осенью, но что делать, если нет сил ждать? Можно посадить и весной.
Самое время посеять редиску — овощ неприхотливый и при правильном подходе быстро дает вкусный урожай. Редис можно выращивать целый год. Рассказываем, как сеять его весной, какие сорта лучше выбрать и как поскорее получить первый урожай.
СЮЖЕТ
Санкции затрагивают всё больше сфер нашей жизни — от бытовой техники, продуктов, одежды до семян и удобрений. Стоит подготовиться к ощутимому росту цен в 30–40% на семена. Поэтому самое время вспомнить, как обычный дачник может получить собственные семена.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции