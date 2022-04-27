Ландшафтный дизайн для новичков: простые правила, как превратить дачу в рай на земле без сумасшедших трат

Вы купили дачу, мечтаете о красивом саде и не знаете с чего начать? Словосочетание ландшафтный дизайн многих пугает, а зря — всё намного проще, чем кажется. Достаточно соблюдать простые правила и стараться не перемудрить. Как создать на даче прекрасный сад, рассказывает руководитель «Центра садовых технологий», ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук Вера Рыбкина. Далее от первого лица.

У вас появился земельный участок, на котором работы по постройке дома подходят к концу и настало время начать делать сад. Казалось бы, если уж вы смогли осилить постройку дома, то сад точно не проблема. Море картинок с красивыми примерами пересмотрены, в голове роятся стаи идей, и вы даже выучили все названия понравившихся растений, а подруги посоветовали вам самые новые махровые сорта лилейников, гортензий и роз, но с чего начать в первую очередь — до сих пор непонятно.