Сэкономите тысячи рублей: получаем семена редиса, моркови и свёклы на даче — как обеспечить себя на следующий сезон

Главное в получении семян — выбрать правильно сорт. Нельзя использовать гибриды F1 (первое дочернее поколение потомства явно различных родительских типов) — при получении семян они не сохраняют сортовые признаки. Вы можете получить очень неожиданный результат в следующем сезоне.

— Не исключено, что на следующий год могут быть проблемы с поставками семян из-за санкций и политической ситуации. Поэтому дачникам следует позаботиться о себе уже сейчас. С таким ростом цен вы сможете сэкономить несколько тысяч рублей в следующем году, как бы не все 10 тысяч, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Спокойно можно и хорошие деньги на этом зарабатывать.

Как получить семена редиски