Сэкономите тысячи рублей: получаем семена редиса, моркови и свёклы на даче — как обеспечить себя на следующий сезон
Производители семян хоть и объявили, что они «вне политики», но всё же стоит обезопасить себя — тем более это нетрудно
Санкции затрагивают всё больше сфер нашей жизни — от бытовой техники, продуктов, одежды до семян и удобрений. Министр сельского хозяйства НСО сообщил, что иностранные производители семян объявили себя вне политики и не отказываются от поставок на российский рынок. Но стоит подготовиться к ощутимому росту цен в 30–40% на семена. И мало ли что может произойти завтра... Поэтому самое время вспомнить, как обычный дачник может получить собственные семена. Да, придется потрудиться — но на самом деле это не так сложно, как звучит. В этот раз мы расскажем о редисе, морковке и свёкле — об этих овощах нужно задуматься сейчас, чтобы в следующем сезоне не разориться из-за посадочного материала. Вы сможете серьезно сэкономить!
Главное в получении семян — выбрать правильно сорт. Нельзя использовать гибриды F1 (первое дочернее поколение потомства явно различных родительских типов) — при получении семян они не сохраняют сортовые признаки. Вы можете получить очень неожиданный результат в следующем сезоне.
— Не исключено, что на следующий год могут быть проблемы с поставками семян из-за санкций и политической ситуации. Поэтому дачникам следует позаботиться о себе уже сейчас. С таким ростом цен вы сможете сэкономить несколько тысяч рублей в следующем году, как бы не все 10 тысяч, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Спокойно можно и хорошие деньги на этом зарабатывать.
Как получить семена редиски
Существует два метода выращивания семян редиса. Стоит обратить внимание на такие сорта, как, например, «заря», «корал», «злата».
Первый метод получения семян — беспересадочный.
— Оставьте редис в грунте, чтобы он дал цветонос. По мере цветения на него нужно надеть изолятор. Например, марлю. Это необходимо, чтобы пчелы не наносили никакой пыльцы с других диких крестоцветных, — отметила Людмила Шубина. — Семена созреют к осени, вам нужно будет их собрать, просушить и отправить на хранение.
Стоит отметить, что цвести такой редис будет только на длинном дне — то есть в июне. Беспересадочным способом чаще всего пользуются крупные хозяйства, а дачникам лучше воспользоваться вторым методом — пересадочным.
— Возьмите три-четыре готовых корнеплода, выкопайте, оботрите и дайте им полежать две-три недели в погребе или холодильнике. Потом посадите их в землю, — советует агроном. — В этом случае редиска начнет активно давать цветушный стебель. Надеваем опять же изолятор — и к осени уже получаем свои готовые семена.
В конце августа — сентябре семенники убирают с участка и досушивают в тени. Семена хранят в бумажном пакетике, редиска сохраняет свою всхожесть около 7 лет. Один семенной корнеплод может дать около 15–20 грамм семян. В одном грамме примерно 80–100 семечек.
Как получить семена моркови
Морковные семена можно получить только с растения второго года вегетации. А если говорить проще — только с корнеплода. Всё намного проще, чем кажется. Помните, что это должен быть не гибрид F1. Из пригодных сортов стоит обратить внимание на «самсона», «королеву осени», «нантскую», «несравненную», «шанс».
— Очень важно сейчас достать самые хорошие плоды моркови. Посадите в цветочный горшок по корнеплоду. Грунт должен быть питательным. Поставьте горшок на подоконник, пусть морковка укореняется, — объяснила Людмила Шубина. — Когда заморозков уже не будет, морковки высаживают в грунт. На всякий случай посадите три таких морковки, и вы обеспечите семенами себя и еще парочку соседей. С одной морковки можно полностью удовлетворить потребность в семенах на одну хорошую грядку.
Ждем, когда морковь зацветет.
— На маточном растении есть зонтики крупные и маленькие. Убираем мелкие зонтики, ставим обязательно изолятор, потому что пчелки могут приносить пыльцу с дикоросов и испортить качество сорта.
Когда семена созреют, срежьте их, повесьте в темное помещение, чтобы они подсохли. Как правило, семена моркови созревают к середине сентября. Не удивляйтесь — ваши семена будут в ворсинках, гладкими их делают в промышленных условиях, но это никак не сказывается на качестве. Всхожесть сохраняется в течение 2–3 лет.
Как получить семена свёклы
Семена свёклы также получают с корнеплода. Выбираем сорт, а не гибрид, и сажаем его в цветочный горшок. Корнеплод должен быть не слишком большим, идеальный вес — около 200–400 г. Можно выбрать что-то из сортов «машенька», «славянка», «красный лед».
После укоренения выносим горшки ненадолго в теплицу, пусть растение попривыкнет к условиям.
— В июне пересаживаем такую свёколку на постоянное место. Ждем, когда она зацветет. Устанавливаем, как и на других культурах, изолятор. Обычно свёкла созревает в конце августа — в начале сентября. Собираем семена, просушиваем и складываем в бумажный пакетик, — перечисляет Людмила Шубина.
Опять же 2–3 семенных растений вам хватит для того, чтобы обеспечить себя семенами на следующий год (и еще парочку соседей). Всхожесть сохраняется в течение 5–7 лет.
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