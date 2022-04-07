«Семена вне политики»: импортеры согласны поставлять их в НСО — по огурцам и томатам у нас 100%-я зависимость

В Новосибирскую область импортные семена привозят через третьи страны. На этот сезон основной объем сельхозпроизводители уже закупили, но регион на 100% зависит от импортных семян моркови, томатов и огурцов. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгенией Лещенко в прямом эфире НГС.



— Ситуация существенно различается по отраслям, — объяснил министр. — Но вот компания BASF — основной поставщик семян рапса и других культур, как, впрочем, и другие крупные производители, присоединились к лозунгу, выступили с заявлением: «Семена вне политики». Мы достаточно емкий, интересный рынок. У нас большие площади. Семена уже под посевную текущего года все на территории Российской Федерации. Многие уже находятся на складах сельскохозяйственных организаций большинство. Поэтому вопросов нет.