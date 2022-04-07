«Семена вне политики»: импортеры согласны поставлять их в НСО — по огурцам и томатам у нас 100%-я зависимость

В Новосибирскую область импортные семена привозят через третьи страны. На этот сезон основной объем сельхозпроизводители уже закупили, но регион на 100% зависит от импортных семян моркови, томатов и огурцов. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгенией Лещенко в прямом эфире НГС.
— Ситуация существенно различается по отраслям, — объяснил министр. — Но вот компания BASF — основной поставщик семян рапса и других культур, как, впрочем, и другие крупные производители, присоединились к лозунгу, выступили с заявлением: «Семена вне политики». Мы достаточно емкий, интересный рынок. У нас большие площади. Семена уже под посевную текущего года все на территории Российской Федерации. Многие уже находятся на складах сельскохозяйственных организаций большинство. Поэтому вопросов нет.
На следующий сезон ожидается рост цены на семена примерно в 30%.
— Может сказаться, конечно, курсовая разница. То есть семена за счет изменения курса валют за счет изменения логистических цепей поставок становятся дороже.
Министр рассказал подробнее об основных культурах:
Зерно
— И если в зерновом хозяйстве у нас на текущую дату возделывается 85% российских селекционных достижений, но и те, что иностранные, они включены в госреестр, и семеноводство осуществляется на территории Российской Федерации. С учетом тех, что включены — это 94%.
То есть зависимость здесь, я считаю, минимальная. Более того, основные поставщики, они также продолжают и поставки, и многие компании даже соглашаются на то, что на выплату роялти в рублях. То есть идут даже на такие уступки, и каких-то проблем нет.
Примерно до 30% семян рапса — гибридные импортные. Что касается кукурузы и других кормовых культур, то здесь мы абсолютно независимы. 100% кукурузы, высеваемых на полях области, — это российские селекционные достижения, российские гибриды.
Есть определенная зависимость по картофелю. Только на 78% — это российская селекция. Но мы понимаем, что с расширением наших технологий мы можем и оздоровить имеющийся иностранный селекционный материал. У нас есть такие возможности аграрного университета, у Института цитологии и генетики.
Овощи открытого грунта
— Есть зависимость у нас по овощам. По открытому грунту у нас российских 24–25% семян. Остальное — это сорта и гибриды иностранной селекции. И здесь наиболее существенная зависимость по моркови — даже практически 100%. Конечно, последние годы наши семеноводы сделали значительный шаг вперед в развитии селекции российской. Но хочу сказать, что выведение сорта — это очень продолжительный такой процесс и трудоемкий и занимает, ну, скажем, традиционными технологиями до 12 лет. Можно, конечно, сократить до 5–6 лет. Но это тоже говорит о том, что одномоментно перейти на свои невозможно. Тем не менее ситуация нормальная, стабильная. И все заявленные площади наши будут засеяны.
Огурцы и томаты
— У нас 100%-я зависимость от импортных семян овощей закрытого грунта. Это получается помидоры, огурцы, томаты, зеленые культуры. То есть здесь мы 100% зависим от иностранных гибридов. Производители в основном — Западная Европа. В первую очередь Голландия. Это та страна, которая задает тон вообще на тепличные овощи. Технологии, конечно, которые разработаны в Голландии, лучшие мировые, применяются во всех наших построенных и введенных тепличных комбинатах. Но до июля семенной запас обеспечен. А сейчас ищем цепи поставок. Конечно, не стоит ждать, что за год-два выйдут какие-то конкурентоспособные российские гибриды.
Прямой эфир с министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко можно прочитать здесь. Сегодня он также рассказал, что жители Новосибирска попросили 280 соток для посадки картошки.
Также министр сообщил, что новосибирцев ждет рост цен на овощи, зерно и курицу из-за увеличения стоимости логистики и проблем с импортом.