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Какие риски ждут аграриев? Министр сельского хозяйства отвечает на вопросы читателей НГС (онлайн)

Евгений Лещенко рассказывает, каким будет агросезон в этом году

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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отвечает на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.

Разговор состоится в нашей группе во «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в Telegram-канале.

Каким будет агросезон в этом году? Какие риски учитывают аграрии? Возникли проблемы с удобрениями, семенами или техникой? Увеличат ли площади посева?

На эти и другие вопросы министр ответит в прямом эфире.

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