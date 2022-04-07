Какие риски ждут аграриев? Министр сельского хозяйства отвечает на вопросы читателей НГС (онлайн)

Евгений Лещенко рассказывает, каким будет агросезон в этом году
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отвечает на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.
Разговор состоится в нашей группе во «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в Telegram-канале.
Каким будет агросезон в этом году? Какие риски учитывают аграрии? Возникли проблемы с удобрениями, семенами или техникой? Увеличат ли площади посева?
На эти и другие вопросы министр ответит в прямом эфире.
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