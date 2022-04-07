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«Удержать цены не удастся однозначно»: что будет со стоимостью овощей, зерна и курицы в НСО — ответ министра

Удорожание происходит из-за усложненной логистики и ограниченного импорта

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Самообеспеченность по овощам в регионе сейчас — 53%

Самообеспеченность по овощам в регионе сейчас — 53%

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Новосибирцев ждет рост цен на овощи, зерно и курицу из-за увеличения стоимости логистики и проблем с импортом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгенией Лещенко в прямом эфире НГС.

— Удержать цены на уровне не удастся однозначно. Объективные предпосылки есть к тому, что будет удорожание себестоимости зерновых культур. И то же птицеводство — есть импортные компоненты. И здесь, помимо удорожания логистики, есть определенная курсовая разница, — отметил министр.

Также он добавил, что себестоимость производства птицы уже привела на одном из предприятий к отрицательной рентабельности за март. По данным министра, основные поставщики семян всех культур заявляют об увеличении цены примерно на 20–30%, производители средств от вредителей — около 10%. А это означает неизбежный рост цен на овощи, крупы и другие сельхозпродукты. Производителям молочной продукции также приходится сейчас искать новые варианты упаковок.

— Предприятие долго не может работать, когда рентабельность отрицательная. Это неизменно приведет к банкротству. Здесь будем договариваться, смотреть, анализировать. Но в целом однозначно могу сказать, что какого-то коллапса и дефицита ни по одному из видов продукции не будет — это точно, — добавил Евгений Лещенко. — Но по овощам открытого грунта у нас сейчас дефицит. Он вызван тем, что люди перестали выращивать на своих приусадебных участках, на дачах овощи. Потому что посчитали, что выгоднее купить. Мы увеличиваем посевные площади, но не можем перекрыть то снижение, которое происходит в личных подсобных хозяйствах. Граждан нужно каким-то образом мотивировать, чтобы хотя бы морковку вырастили.

Самообеспеченность по овощам в регионе сейчас — 53%.

Прямой эфир с министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко можно прочитать здесь. Сегодня он также рассказал, что жители Новосибирска попросили 280 соток для посадки картошки.

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