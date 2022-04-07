«Удержать цены не удастся однозначно»: что будет со стоимостью овощей, зерна и курицы в НСО — ответ министра

— Предприятие долго не может работать, когда рентабельность отрицательная. Это неизменно приведет к банкротству. Здесь будем договариваться, смотреть, анализировать. Но в целом однозначно могу сказать, что какого-то коллапса и дефицита ни по одному из видов продукции не будет — это точно, — добавил Евгений Лещенко. — Но по овощам открытого грунта у нас сейчас дефицит. Он вызван тем, что люди перестали выращивать на своих приусадебных участках, на дачах овощи. Потому что посчитали, что выгоднее купить. Мы увеличиваем посевные площади, но не можем перекрыть то снижение, которое происходит в личных подсобных хозяйствах. Граждан нужно каким-то образом мотивировать, чтобы хотя бы морковку вырастили.