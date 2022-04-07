Новосибирцы попросили у властей 2,8 гектара для выращивания картошки

Жители Новосибирска попросили 280 соток для посадки картошки. Об этом в онлайн-трансляции НГС рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Сейчас в министерстве есть предложения на 70 гектаров.

— Мы раньше значительно в этом году начали работать с мэрией Новосибирска по этому вопросу. И первую обратную реакцию получили буквально вчера. Сформировали они потребность — 280 соток. Мы работаем с районами, которые входят в новосибирскую агломерацию, чтобы не было каких-то существенных затрат на перемещение граждан в те районы, где они будут выращивать для себя картофель, — рассказал Евгений Лещенко.

