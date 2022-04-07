Новосибирцы попросили у властей 2,8 гектара для выращивания картошки

Жители Новосибирска попросили 280 соток для посадки картошки. Об этом в онлайн-трансляции НГС рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Сейчас в министерстве есть предложения на 70 гектаров.
— Мы раньше значительно в этом году начали работать с мэрией Новосибирска по этому вопросу. И первую обратную реакцию получили буквально вчера. Сформировали они потребность — 280 соток. Мы работаем с районами, которые входят в новосибирскую агломерацию, чтобы не было каких-то существенных затрат на перемещение граждан в те районы, где они будут выращивать для себя картофель, — рассказал Евгений Лещенко.
Как уточнил министр сельского хозяйства, в список допустимых районов входят Новосибирский, Искитимский, Мошковский, Тогучинский, Колыванский, Коченевский.
— Пока предложений у нас на 70 гектаров. Это пока. Мы продолжаем эту работу. Потребность, которую мы получили от мэрии — это 2,8 гектара. Все, кто захочет вырастить для себя, смогут это сделать, — уточнил Евгений Лещенко.
Как ранее сообщили в мэрии Новосибирска, ежегодно 5–6 хозяйств Искитимского, Тогучинского, Колыванского, Черепановского, Новосибирского районов области выделяют около 200 га земельных участков под посадку картофеля. В этом году участки готовы предоставить четыре хозяйства в Искитимском, Колыванском и Тогучинском районах. Кроме того, хозяйства предлагают желающим услуги по их обработке и копке.
Стоимость одной сотки земельного участка без обработки — 350 рублей, с обработкой — 450 рублей. Кроме того, в арсенале хозяйств есть иные виды услуг по договоренности.