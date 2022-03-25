Мэрия Новосибирска ищет места под посадку картошки для жителей — чиновники объяснили, что занимаются этим ежегодно

— Стоимость одной сотки земельного участка без обработки — 350 рублей, с обработкой — 450 рублей. Кроме того, в арсенале хозяйств есть иные виды услуг по договоренности, — добавили в мэрии.



Ранее независимый депутат Горсовета Светлана Каверзина опубликовала у себя в телеграм-канале письмо с подписью начальника Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина. Он обращался к главам районов Новосибирска письмо, где просил их узнать у жителей об их потребностях в организации дополнительных мест для посадки картофеля.

— В соответствии с письмом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 17 марта 2022 года прошу вас через территориальные общественные самоуправления, управляющие компании или иными способами довести информацию до жителей района <…> о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля жителями города, — сказано в документе.