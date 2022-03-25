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Мэрия Новосибирска ищет места под посадку картошки для жителей — чиновники объяснили, что занимаются этим ежегодно

Предоставление земли будет за деньги

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Взять участок под посадки можно за дополнительную плату

Взять участок под посадки можно за дополнительную плату

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Мэрия Новосибирска объявила, что ежегодно с минсельхозом Новосибирской области занимается выделением земельных наделов для коллективной и индивидуальной посадки картофеля.

— Ежегодно 5–6 хозяйств Искитимского, Тогучинского, Колыванского, Черепановского, Новосибирского районов области выделяют около 200 га земельных участков под посадку картофеля, — пояснили в мэрии.

В этом году участки готовы предоставить четыре хозяйства в Искитимском, Колыванском и Тогучинском районах. Кроме того, хозяйства предлагают желающим услуги по их обработке и копке.

— Стоимость одной сотки земельного участка без обработки — 350 рублей, с обработкой — 450 рублей. Кроме того, в арсенале хозяйств есть иные виды услуг по договоренности, — добавили в мэрии.

Ранее независимый депутат Горсовета Светлана Каверзина опубликовала у себя в телеграм-канале письмо с подписью начальника Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина. Он обращался к главам районов Новосибирска письмо, где просил их узнать у жителей об их потребностях в организации дополнительных мест для посадки картофеля.

— В соответствии с письмом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 17 марта 2022 года прошу вас через территориальные общественные самоуправления, управляющие компании или иными способами довести информацию до жителей района <…> о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля жителями города, — сказано в документе.

<p>НГС обратился к Виталию Витухину за комментарием по письму, но он посоветовал обратиться в пресс-службу мэрии. Редакция уточнила в запросе у мэрии, чем было обусловлено обращение именно к главам районов.<br /></p>

НГС обратился к Виталию Витухину за комментарием по письму, но он посоветовал обратиться в пресс-службу мэрии. Редакция уточнила в запросе у мэрии, чем было обусловлено обращение именно к главам районов.

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Последний месяц в Новосибирске и всей стране наблюдается ажиотажный спрос на некоторые продукты. Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях ввели ограничения по количеству отпускаемого продукта в одни руки и увеличили закуп у поставщиков. И, тем не менее, местами прилавки всё равно стоят пустые. Почему сахар исчезает как песок сквозь пальцы и как его цена зависит от курса валют — разобрались вместе с участниками рынка.

Мы поговорили с экономистами о том, хватит ли базовых продуктов на всех и что будет с ценами на них в этом году.

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