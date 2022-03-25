Мэрия Новосибирска ищет места под посадку картошки для жителей — чиновники объяснили, что занимаются этим ежегодно

Мэрия Новосибирска объявила, что ежегодно с минсельхозом Новосибирской области занимается выделением земельных наделов для коллективной и индивидуальной посадки картофеля.
— Ежегодно 5–6 хозяйств Искитимского, Тогучинского, Колыванского, Черепановского, Новосибирского районов области выделяют около 200 га земельных участков под посадку картофеля, — пояснили в мэрии.
В этом году участки готовы предоставить четыре хозяйства в Искитимском, Колыванском и Тогучинском районах. Кроме того, хозяйства предлагают желающим услуги по их обработке и копке.
— Стоимость одной сотки земельного участка без обработки — 350 рублей, с обработкой — 450 рублей. Кроме того, в арсенале хозяйств есть иные виды услуг по договоренности, — добавили в мэрии.
Ранее независимый депутат Горсовета Светлана Каверзина опубликовала у себя в телеграм-канале письмо с подписью начальника Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина. Он обращался к главам районов Новосибирска письмо, где просил их узнать у жителей об их потребностях в организации дополнительных мест для посадки картофеля.
— В соответствии с письмом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 17 марта 2022 года прошу вас через территориальные общественные самоуправления, управляющие компании или иными способами довести информацию до жителей района <…> о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля жителями города, — сказано в документе.
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