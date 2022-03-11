Как песок сквозь пальцы. Почему в магазинах сахар исчезает с прилавков и растет в цене

В магазинах по всей стране люди скупают сахар. Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях ввели ограничения по количеству отпускаемого продукта в одни руки и увеличили закуп у поставщиков. И тем не менее местами прилавки всё равно стоят пустые. Почему сахар исчезает как песок сквозь пальцы и как его цена зависит от курса валют — разбираемся вместе с участниками рынка.
Власти говорят, что запасаться сахаром не стоит, его запасов достаточно.
— Сахар поставляется ежедневно в распределительные центры федеральных торговых сетей. Чтобы удовлетворить спрос, «Пятерочка» увеличила ежедневные поставки вдвое — с 30 до 60 тонн, на 30% нарастил поставки «Магнит», — привели пример в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области. — То есть запасов сахара в торговых сетях региона более чем достаточно, населению закупать его впрок не нужно. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара в сети ведутся регулярно, сбоев поставок нет.
«Дефицит нагнетают искусственно»
Почему именно сахар стал продуктом номер один в последние дни, мы спросили у заместителя генерального директора ООО «Кубанский продукт» Артема Молчанова. Эта компания производит рафинад и является дистрибьютором «Кореновского молочно-консервного комбината» (выпускает марку «Коровка из Кореновки»).
— На нашем производстве я работаю 15 лет, а в продажах сгущенки — с 1998 года. То, что сейчас происходит, такого не было даже в кризис
По словам заместителя генерального директора «Кубанского продукта», две недели назад компания покупала сахар 2020 года выпуска по 50 рублей за килограмм. Сегодня же его цена — 67 рублей.
— Что изменилось, что он стал столько стоить? И, более того, скажу, мы его даже по такой цене не можем купить в нужном объеме. Нам продали 40 тонн из необходимых 140 тонн, — возмущается Артем Молчанов. — Продают сахар 2020 года. Я общаюсь не с одним директором производства сахара и абсолютно точно знаю, что себестоимость продукта два года назад была 20 рублей за килограмм. А сахар 2021 года вообще еще лежит на складах нетронутый.
По оценкам представителя производителя рафинада, сахар-песок подорожал на 40 процентов. В конечном счете это сказывается и на других продуктах, например на сгущенке. Сахар — единственный ее консервант.
— На прошлой неделе дистрибьюторская цена сгущенки была 80 рублей, сейчас уже 90. Я говорю про жестяную банку 380 граммов — это самая ходовая позиция на сегодня. А в магазинах она стоит уже по 120–150 — и даже 160 рублей есть, — утверждает Артем Молчанов. — Сахар лежит на складе, производители выдерживают паузу и искусственно нагнетают дефицит, потому что на его фоне гораздо легче поднимать цены. У меня большой вопрос к антимонопольной службе — куда она смотрит?
«С полок могут исчезнуть торты и печенье»
Директор по развитию кондитерской фабрики Fantel Илья Мительман предостерегает от использования слова «спекуляция» в нынешней ситуации. По его мнению, речь скорее идет об искусственном дефиците. И создают его не производители и поставщики, а сами покупатели.
— Спекулянтами называли тех, кто покупал по государственной цене, а продавал по рыночной. Они делали это незаконно, — говорит Илья Мительман. — Сейчас же если поставщики продадут нам сахар по старой цене, то по какой они сами будут закупать новую партию? А ведь стоимость зависит от курса валют. Сахар — переработанный продукт из сырца — сахарного тростника. Как известно, в России он не растет, это импортный товар. Запасов свеклы, которую у нас в России производят, хватает сахарным заводам на месяц-два. Остальное время производители сахара работают на импортном сырье.
По словам руководителя Fantel, сахар — международный биржевой товар и, как и нефть, имеет свои котировки. Если и дальше его стоимость будет скакать, а поставки прерываться, через неделю-две с полок могут исчезнуть торты, печенье.
— Сахар в себестоимости кондитерских изделий — основной ингредиент. Он подскочил в цене, также подорожал на 50 процентов меланж, наблюдаются проблемы с глазурью, жирами, растительными сливками. Мы очень крупное предприятие, в день потребляем около 10 тонн сахара — КАМАЗ, — говорит Илья Мительман. — Кондитерское и остальное пищевое производство находится в непростой ситуации — вплоть до остановки. Мы уже вынуждены были сократить ассортимент. Решили в первую очередь отказаться от продуктов, которые менее маржинальные. Но паниковать не нужно, я надеюсь, правительство примет меры.
По наблюдениям директора по развитию кондитерской фабрики, в магазинах сахар есть. И в некоторых сетях цены на него ниже, чем закупает предприятие у своих поставщиков: 60 рублей против 70 рублей за килограмм.
— Я бы понятие «спекулянт» убрал, а вот «искусственный дефицит» ввел в оборот. Люди берут столько сахара, сколько сегодня им не нужно, делают буквально годовой запас, тем самым создавая дефицит и рост цены, — считает Илья Мительман. — Но, понимая свою ответственность, поставщики и сети держат цены практически в ноль. Они ограничивают продажи сахара в одни руки, но это первоначальные меры. Нужно еще продумать поддержку длительного характера, например, создать больше коридоров для завоза продовольствия, какие-то ускоренные таможенные правила, специальные трансферы платежей, кредиты дешевые под закуп продовольствия. И тогда, возможно, ситуация выровняется.