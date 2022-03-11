Как песок сквозь пальцы. Почему в магазинах сахар исчезает с прилавков и растет в цене

В магазинах по всей стране люди скупают сахар. Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях ввели ограничения по количеству отпускаемого продукта в одни руки и увеличили закуп у поставщиков. И тем не менее местами прилавки всё равно стоят пустые. Почему сахар исчезает как песок сквозь пальцы и как его цена зависит от курса валют — разбираемся вместе с участниками рынка.

Власти говорят, что запасаться сахаром не стоит, его запасов достаточно.

— Сахар поставляется ежедневно в распределительные центры федеральных торговых сетей. Чтобы удовлетворить спрос, «Пятерочка» увеличила ежедневные поставки вдвое — с 30 до 60 тонн, на 30% нарастил поставки «Магнит», — привели пример в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области. — То есть запасов сахара в торговых сетях региона более чем достаточно, населению закупать его впрок не нужно. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара в сети ведутся регулярно, сбоев поставок нет.