Сахар и гречку скупили в магазинах в центре Новосибирска — власти успокаивают, что запасов хватит на 24 дня

Сегодня, 14 марта, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили ситуацию с поставками продовольствия и ценами на него. Министр промышленности региона Андрей Гончаров заявил, что проблемы возникли только с сахаром в некоторых магазинах крупных сетей.



— В муниципальных образованиях отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых магазинах и повышения цены в розничных несетевых магазинах. Все сигналы мы оперативно обрабатываем. На данный момент у поставщиков оптовых запасов — более 600 тонн, и в течение этой недели ожидается прибытие еще 400. Обращались пока только кондитеры, и это связано с сахаром. Сейчас мониторим цены и наличие муки, но это всё в рабочем порядке, — заявил Гончаров.

