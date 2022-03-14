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Сахар и гречку скупили в магазинах в центре Новосибирска — власти успокаивают, что запасов хватит на 24 дня

Покупатели за считаные часы сметают эти товары

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Представители магазинов говорят, что поставки основных товаров, включая гречку и сахар, происходят каждый день (иногда — через день). Дефицит создает ажиотажный спрос обеспокоенных ситуацией в стране и мире горожан

Представители магазинов говорят, что поставки основных товаров, включая гречку и сахар, происходят каждый день (иногда — через день). Дефицит создает ажиотажный спрос обеспокоенных ситуацией в стране и мире горожан

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Сегодня, 14 марта, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили ситуацию с поставками продовольствия и ценами на него. Министр промышленности региона Андрей Гончаров заявил, что проблемы возникли только с сахаром в некоторых магазинах крупных сетей.


— В муниципальных образованиях отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых магазинах и повышения цены в розничных несетевых магазинах. Все сигналы мы оперативно обрабатываем. На данный момент у поставщиков оптовых запасов — более 600 тонн, и в течение этой недели ожидается прибытие еще 400. Обращались пока только кондитеры, и это связано с сахаром. Сейчас мониторим цены и наличие муки, но это всё в рабочем порядке, — заявил Гончаров.

При этом министр уточнил, что по продовольственным группам запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, по бытовой технике, предметам личной гигиены и бытовой химии — около 65 дней.

Корреспондент НГС сразу после этого выступления, 14 марта с 10:00 до 12:00, обошел популярные продуктовые магазины в центре Новосибирска. Выяснилось, что в большинстве из них действительно на прилавках кончился сахар, а гречку можно купить только ту, что расфасована в пакетики по 100 грамм, остальное уже раскупили.

В «Марии-Ра» на улице Дмитрия Шамшурина с сахаром дела обстоят не очень: остался только в кубиках. Гречка — только в пакетиках, 400 грамм за 109,9 рубля. Продавцы говорят, что гречку и сахар привозят ежедневно, но покупательский спрос превышает предложение. То же самое НГС заявила менеджер отдела продвижения «Марии-Ра» Елена Щуревич.

Гречка в пакетиках традиционно стоит дороже обычной. Килограмм пакетированной сегодня стоит больше 200 рублей

Гречка в пакетиках традиционно стоит дороже обычной. Килограмм пакетированной сегодня стоит больше 200 рублей

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В магазине «Супер Лента» на Ленина сегодня утром разобрали почти весь обычный сахар: остались две пачки 900 грамм по 99,99 рубля. Остальные позиции (прессованный, кубиками, тростниковый, демерара) пока присутствуют.

Непакетированной гречки нет и в «Ленте»

Непакетированной гречки нет и в «Ленте»

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Гречневая крупа в «Супер Ленте» осталась лишь пакетированная: 500 грамм за 147 рублей. Чуть дешевле — фирменная крупа «Ленты» (тоже пакетированная).

В «Фермер-центре» в 11:30 отсутствует сахар, а гречка — лишь пакетированная: <nobr class="_">119 рублей</nobr> за 400 грамм

В «Фермер-центре» в 11:30 отсутствует сахар, а гречка — лишь пакетированная: 119 рублей за 400 грамм

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В «Ярче!» на улице Урицкого к 12:00 кончился сахар. Гречки здесь не нашлось никакой. При этом еще в 09:30 оба товара имелись в продаже.

На этой полке еще утром была гречка

На этой полке еще утром была гречка

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«Магнит» на Салтыкова-Щедрина — единственный магазин, в котором обнаружилась непакетированная гречка: 800 грамм за 139,99 рубля. Зато сахар к 11:45 отсутствует. По словам продавцов, такой дефицит наблюдается последние несколько дней.

Сотрудник магазина «Магнит» честно сказал: дешевой гречки у них сейчас нет. Есть недешевая — <nobr class="_">900 грамм</nobr> за 139,99 рубля

Сотрудник магазина «Магнит» честно сказал: дешевой гречки у них сейчас нет. Есть недешевая — 900 грамм за 139,99 рубля

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Также в Новосибирске у кондитеров возникли проблемы с поставкой сахара. Некоторые из них обратились в Министерство промышленности и торговли Новосибирской области, 14 марта они получили ответ от чиновников. Подробности — по ссылке.

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4 марта обозреватель НГС прошелся по новосибирским магазинам, чтобы узнать цены на крупы и другие продукты. Гречка тогда стоила от 62 до 189 рублей. При этом самую дешевую еще в тот момент уже активно разбирали покупатели. Также в публикации приведены цены на другие популярные продукты питания.

Отметим, что ажиотажный спрос на сахар наблюдается по всей стране. Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях ввели ограничения по количеству отпускаемого продукта в одни руки и увеличили закуп у поставщиков. И тем не менее местами прилавки всё равно стоят пустые. Почему сахар исчезает как песок сквозь пальцы и как его цена зависит от курса валют — разобрались вместе с участниками рынка.

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