Сахар и гречку скупили в магазинах в центре Новосибирска — власти успокаивают, что запасов хватит на 24 дня

Сегодня, 14 марта, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили ситуацию с поставками продовольствия и ценами на него. Министр промышленности региона Андрей Гончаров заявил, что проблемы возникли только с сахаром в некоторых магазинах крупных сетей.
— В муниципальных образованиях отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых магазинах и повышения цены в розничных несетевых магазинах. Все сигналы мы оперативно обрабатываем. На данный момент у поставщиков оптовых запасов — более 600 тонн, и в течение этой недели ожидается прибытие еще 400. Обращались пока только кондитеры, и это связано с сахаром. Сейчас мониторим цены и наличие муки, но это всё в рабочем порядке, — заявил Гончаров.
При этом министр уточнил, что по продовольственным группам запасы составляют в среднем
Корреспондент НГС сразу после этого выступления,
В «Марии-Ра» на улице Дмитрия Шамшурина с сахаром дела обстоят не очень: остался только в кубиках. Гречка — только в пакетиках,
В магазине «Супер Лента» на Ленина сегодня утром разобрали почти весь обычный сахар: остались две пачки
Гречневая крупа в «Супер Ленте» осталась лишь пакетированная:
В «Ярче!» на улице Урицкого к 12:00 кончился сахар. Гречки здесь не нашлось никакой. При этом еще в 09:30 оба товара имелись в продаже.
«Магнит» на Салтыкова-Щедрина — единственный магазин, в котором обнаружилась непакетированная гречка:
Также в Новосибирске у кондитеров возникли проблемы с поставкой сахара. Некоторые из них обратились в Министерство промышленности и торговли Новосибирской области,
4 марта обозреватель НГС прошелся по новосибирским магазинам, чтобы узнать цены на крупы и другие продукты. Гречка тогда стоила от 62 до 189 рублей. При этом самую дешевую еще в тот момент уже активно разбирали покупатели. Также в публикации приведены цены на другие популярные продукты питания.
Отметим, что ажиотажный спрос на сахар наблюдается по всей стране. Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях ввели ограничения по количеству отпускаемого продукта в одни руки и увеличили закуп у поставщиков. И тем не менее местами прилавки всё равно стоят пустые. Почему сахар исчезает как песок сквозь пальцы и как его цена зависит от курса валют — разобрались вместе с участниками рынка.