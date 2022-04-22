Когда и как сажать пионы: самые красивые сорта и правила выращивания (всё не так просто, как кажется)
Растение может не цвести из-за неправильной посадки
Весной многие, проходя мимо полок в магазинах семян, останавливают свой взгляд на пионах, и не зря. Цветок очень красивый, пышный и ароматный. Обычно его посадкой занимаются осенью, но что делать, если нет сил ждать? Можно посадить и весной. Когда, как и где на участке посадить пионы — рассказывает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Пионы — это многолетние травянистые растения, которые каждый год будут радовать вас пышным, обильным и ароматным цветением!
Сортов пионов великое множество. И вы можете выращивать оба вида: как травянистый, так и древовидный. Могу перечислить несколько интересных сортов. Травянистые — «сибирский сувенир», «новосибирский белый», «красный шар». Древовидные — «ломоносов», «куинджи», «марианна», «николай вавилов», «петр великий».
Как правило, деленки пионов высаживают осенью. До снега растение успевает пустить корешки, прижиться, а затем отправляется в спячку.
Но что делать, когда на полках наших любимых магазинов появляются пакетики с красивыми картинками цветущих пионов весной? Тщательно выбирать!
Как выбрать пионы
В первую очередь необходимо провести осмотр посадочного материала.
Если делёнка пиона продается в пакетике и есть возможность осмотреть корневище, то основные критерии хорошего саженца следующие:
- чем крупнее деленка (корневище), тем лучше;
- не должно быть признаков грибковых заболеваний (гнили и плесени);
- основные корни должны быть на ощупь крепкими, должна отсутствовать вялость корней, а также узлообразные наросты. Наросты могут свидетельствовать о наличии рака корневой системы;
- для хорошей приживаемости саженца требуется наличие 2–3 почек возобновления ярко-красного или белого цвета, которые образуются у основания стебля на поверхности корня.
Еще один способ проверки корневища пиона на наличие подгниваний: окунуть корневище в воду, если места срезов матовые, то саженец здоровый. А если на месте среза имеется блеск, то, скорее всего, корневище подгнивает. В таком случае необходимо срезать пораженный участок, а место среза макнуть в золу или толченый уголь.
Когда, как и куда сажать пионы
Наилучшим периодом для посадки всё-таки является осенний период: саженцы быстрее укореняются и меньше болеют. При весенней посадке желательно высадить пион в первой половине весны, до наступления жары. Как только температура перешагнула нулевые отметки, можно начинать посадки. Лучший период — конец апреля — май.
Место для высадки пиона необходимо выбрать солнечное, желательно защищенное от ветра. После того как место для посадки определили, готовим посадочную яму:
- Так как у пиона довольно крупная корневая система, минимальный размер ямы: 60 см в ширину, 60 см в длину и 60 см в глубину.
- Пион не любит застоя влаги, поэтому на дно ямы необходимо насыпать дренаж в виде гравия, гальки или битого кирпича.
- Почвенная смесь для пионов состоит из 2 частей верхнего плодородного слоя грунта, 1 части перегноя, 1 части торфа с нейтральным значением pH (для придания воздушности грунта), можно добавить питание пролонгированного действия для цветов.
Сложность высадки пионов заключается в соблюдении глубины посадки.
- Перед посадкой каждый слой грунта необходимо утрамбовать. В таком случае после полива ваша посадочная яма не просядет;
- на края посадочной ямы необходимо положить либо черенок от лопаты, либо рейку — это будет ваш ориентир по уровню земли;
- в яму насыпаем приготовленную почвосмесь, создаем бугорок;
- на вершине бугорка аккуратно располагаем корневище пиона таким образом, чтобы почки были заглублены на 4 см. Ориентироваться можно по рейке, расположенной на краях ямы, от нее как раз и отмеряем 4 см. Засыпаем грунтом оставшиеся пустоты;
- хорошо проливаем место посадки (около 1 ведра воды);
- Можно замульчировать корой.
На какой год после посадки зацветает пион
В первый год растение тратит все силы на адаптацию и наращивание корневой системы. И даже если на побегах образовались небольшие бутончики, настоятельно рекомендую их обрывать. Иначе растение плохо приживется, ему попросту не хватит сил еще и на цветение.
Почему пион не цветет на следующий год: одна из основных причин — это неправильная глубина посадки саженца. Если вы высадили растение слишком глубоко, то цветение может наступить через много лет или не наступить вовсе.
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