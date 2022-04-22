Когда и как сажать пионы: самые красивые сорта и правила выращивания (всё не так просто, как кажется)

Весной многие, проходя мимо полок в магазинах семян, останавливают свой взгляд на пионах, и не зря. Цветок очень красивый, пышный и ароматный. Обычно его посадкой занимаются осенью, но что делать, если нет сил ждать? Можно посадить и весной. Когда, как и где на участке посадить пионы — рассказывает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.



Пионы — это многолетние травянистые растения, которые каждый год будут радовать вас пышным, обильным и ароматным цветением!



Сортов пионов великое множество. И вы можете выращивать оба вида: как травянистый, так и древовидный. Могу перечислить несколько интересных сортов. Травянистые — «сибирский сувенир», «новосибирский белый», «красный шар». Древовидные — «ломоносов», «куинджи», «марианна», «николай вавилов», «петр великий».



Как правило, деленки пионов высаживают осенью. До снега растение успевает пустить корешки, прижиться, а затем отправляется в спячку.



Но что делать, когда на полках наших любимых магазинов появляются пакетики с красивыми картинками цветущих пионов весной? Тщательно выбирать!