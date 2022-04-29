Сажаем розы: лучшие сорта, правила ухода и способ выращивания куста из букета

Роза поистине является королевой сада. Красота, аромат, сочные цвета украсят любой участок. Но цветок достаточно прихотлив в уходе, а особенно в правильной посадке. Блогер-цветовод, химик Кристина Хрустова рассказывает, как посадить розу, выбрать лучший сорт и можно ли вырастить куст из подаренного ароматного букета. Далее от первого лица.

По поводу происхождения этого цветка до сих пор идут жаркие споры. По одной из версий принято считать, что его родиной является Китай. Альтернативный вариант происхождения говорит, что роза пришла к нам из Персии. Причем Персию очень часто именуют «Гюлистан», что в переводе означает «страна розовых садов», там этот цветок очень любят.

