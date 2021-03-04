Два театрала. Как друзья-политики получили целый театр в Новосибирске

Сам Анатолий Кубанов в разговоре с НГС подтвердил, что давно шел к театральной профессии. Первую попытку заняться театром он предпринял, когда ему было 27 лет , в 2000 году , но тогда «жизненные и служебные обстоятельства не позволили резко поменять стезю».



— Как раз тогда получил назначение, был начальником информационно-аналитического управления у Толоконского, и пришлось отложить. Хочу здесь подчеркнуть, что политика — не более чем один из видов искусств. У меня были связи с театральным миром, я принимал участие в разных фестивалях, где-то как зритель, как чей-то товарищ. Но, конечно, понимал, что это моя профессия, мне там понятно и близко, — рассказал Анатолий Кубанов.



Он подчеркнул, что перед назначением окончил двухлетние курсы НГТИ по специальности «режиссер драмы», а его педагогами были Сергей Афанасьев и Лаврентий Сорокин. Кубанов рассказывает, что учился без троек и защитился на отлично.

— Это не так — бык лепеху обронил, вот тебе на, назначили худруком. Я много лет в теме и считаю, что это было продуманное организационно-кадровое решение. <...> Думаю, Наталья Васильевна Ярославцева, подбирая и директора театра, и худрука, во многом опиралась на свой профессиональный опыт, мнения сообщества. Возглавить действующий театр — это одна история, а вновь организованный государственно-областной театр — это всегда дело крайне непростое. Здесь нужны были люди, которые понимают в бюджетном устройстве, могут достаточно качественно решать административные задачи, — сообщил художественный руководитель.

Сейчас, по словам Анатолия Кубанова, в театре идет организационная работа: оформление документов и ремонт.



Новый театр будет «остроумным, праздничным, изящным и элегантным», обещает Анатолий Кубанов. Актерский состав планируют формировать прежде всего из выпускников новосибирского театрального института.

— В репертуаре будет ставка на классику. Многие воспринимают классику как некую альтернативу авангарду или пресловутому актуальному искусству. На мой взгляд, это категорически неверно, потому что нет ничего более радикального, чем классика. Она вмещает в себе всю полноту любых психологических, интеллектуальных, творческих потенций. Любое скатывание в -измы: авангардизмы, актуализмы — это всегда путь ущербный. Для государственного театра главная задача — не собирать театральные премии, а все-таки радовать зрителя. Репертуарная политика будет максимально понятна и прозрачна, это театр для зрителя, а не для каких-то эксклюзивных экспериментов, это театр, где можно будет плакать, смеяться, где ты будешь понимать, что тебя не обманули, — рассказал Анатолий Кубанов.



На вопрос о слухах вокруг своего назначения Анатолий Кубанов отвечает, что хотел заниматься театром еще задолго до знакомства с Травниковым. Первый раз он говорил о переходе в театр еще с Василием Юрченко, об этом также знали министр культуры Игорь Решетников и чиновник правительства Виктор Буланкин (сейчас Буланкин возглавляет областной «Центр креативных индустрий», сотрудники которого смогут репетировать в новом театре).

— Расчет за какие-то политические услуги обычно выражается в конкретных финансово-распределительных должностях. Так было в 90-х , в начале 2000-х . Понятно, когда человек на «Автодор» зашел, возглавил птичий комбинат, получил огромный кусок земли — понятно, как он конвертировал. Но быть художественным руководителем вновь организованного театра — это, прямо скажем, далеко не награда. А зная Андрея Александровича Травникова — это человек сложный, очень характерный, волевой. Я всегда его называю ледяным королем, потому что снежная королева по сравнению с ним — обогревательный прибор. То есть он непроницаемый, очень герметичный руководитель, которым невозможно манипулировать. Если с предыдущими губернаторами в силу того, что мы местные, мог о чем-то договариваться, что-то скрывать, какие-то отношения товарищеские, полутоварищеские, то это не про Травникова (Травников приехал в Новосибирск из Вологды. — Прим. ред. ), — рассказал Анатолий Кубанов.



Он отметил, что по ходу политической деятельности при разных губернаторах у него были разные предложения, но он считал это «не совсем своей деятельностью, это было скучновато».

— А театр мне близок, это дело моей жизни, я отношусь к нему очень сердечно и ответственно, — рассказал Анатолий Кубанов.

Виктор Старков не ответил на звонок НГС.



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