Два театрала. Как друзья-политики получили целый театр в Новосибирске

В Новосибирске появится новый драматический театр
Правительство Новосибирской области решило создать еще один театр — губернатор подписал приказ о создании Новосибирского драматического театра. Учреждение появится на площадке театра «Дом Актера». Планируется, что оно должно «сохранить историческую память и лучшие театральные традиции русского репертуарного театра». Художественным руководителем нового театра стал Анатолий Кубанов — вице-спикер Заксобрания от «Справедливой России», директором стал его друг и экс-депутат Виктор Старков. Еще до назначения новый театр начал обрастать предположениями — якобы он стал «расчетом» за успешные выборы губернатора
Давние знакомые
Кубанов и Старков в политике с конца 90-х. Анатолий Кубанов выиграл первые выборы
— Из состава фракции ЛДПР вышел ее руководитель Анатолий Кубанов. Новым руководителем фракции ЛДПР избран Андрей Панфёров (сейчас вице-спикер Заксобрания от «Единой России». —
В одном из своих интервью сайту Заксобрания он рассказал, что достаточно рано «понял для себя, что ему не по пути с разного рода либералами и демократами». «Справедливая Россия» называет себя социалистической партией.
С 2005 года Анатолий Кубанов трижды избирался в Законодательное собрание Новосибирска — в 2010, 2015
Старков также участвовал в выборах на пост мэра, но в 2009 году, и был депутатом Заксобрания от ЛДПР с 2005
Как писал сайт «Континент Сибирь», в любой партии Кубанов и Старков «в первую очередь ассоциировались с руководством Новосибирской области, по сути являясь членами команды губернатора Виктора Толоконского еще
Анатолий Кубанов действительно не раз положительно высказывался о разных губернаторах области. Толоконского он называл «одним из лучших и высокопрофессиональных губернаторов во всей когорте глав регионов», который отличается профессиональной подготовкой и интеллектуальным уровнем и «входит в золотую когорту российской власти».
О Василии Юрченко он говорил как о «прекрасном специалисте», при котором все чиновники работают, который «постоянно бодрит кадры, держит в тонусе».
При этом, когда в 2014 году Юрченко освободили от должности в связи с утратой доверия, а врио губернатора назначили бывшего мэра Владимира Городецкого, Кубанов поддержал перестановки.
— Ребятам в Кремле виднее, кого убирать, а кого назначать, — сказал Кубанов «Тайге.инфо», — но я лично считаю, что назначение Городецкого — это очень удачное решение.
Позже он поддержал и Андрея Травникова, назвав его человеком власти, настоящим руководителем.
— В монгольском эпосе таких называли «людьми длинной воли». Он понимает значимость принимаемых решений, умеет их безжалостно реализовывать, — говорил Анатолий Кубанов
Вокруг назначения Кубанова и Старкова на руководящие должности нового театра сразу появились слухи — это якобы стало благодарностью за успешные выборы губернатора Андрея Травникова
— Могу предполагать, что позиция Кубанова к губернаторам всегда была аккуратной, как и всё, что делает «Справедливая Россия». Она была аккуратной и, в общем-то, никакой партией. А тот факт, что театр ему обещали в обмен на его цирковое выступление спойлером на выборах Травникова, никто не подтвердит, но понятно, что таких вещей просто так не бывает. Посмотрим, что теперь они будут ставить, с удовольствием придем, — рассказал НГС глава департамента массовых коммуникаций в администрации Юрченко Андрей Гладченко.
Бывший член партии ЛДПР, а ныне независимый депутат горсовета, представитель «Зеленых» Игорь Украинцев считает, что слухи о расплате театром — домыслы.
— Все-таки думаю, что это досужие разговоры. Анатолий Анатольевич к этом делу шел давно и гораздо раньше, чем началась губернаторская кампания. Может быть, конечно, правительство дало ему такую возможность самореализоваться в этом. Но я считаю, что это не связано с каким-то конкретным событием, а связано исключительно с харизматичностью Анатолия Антольевича, которая как раз нужна в театре. Мне кажется, это будет один из лучших и интересных театров в Новосибирске, потому как они со Старковым умеют даже из пустяковых поводов делать в хорошем смысле этого слова шоу. Поэтому на театральной сцене это будет востребовано, — рассказал НГС Игорь Украинцев.
Впервые публично об интересе Анатолия Кубанова к театру стало известно
История с «Глобусом»
Кубанов и Старков не скрывают, что они являются не только коллегами по партии, но и друзьями — об этом они упоминали в интервью и на своих страницах в соцсетях. У них действительно немало общих тем — оба получили степень кандидата философских наук, у них даже есть совместный научный труд «Культура власти». С 2001
Одним из объединяющих их интересов, судя по всему, стало искусство —
После этого труппа театра провела экстренное собрание, где главный режиссер Алексей Крикливый рассказал сотрудникам о скандале вокруг «Глобуса». Сотрудники театра подписали письмо в поддержку Алябьевой. Позже министр культуры Игорь Решетников опроверг информацию об увольнении директора «Глобуса» и исключил назначение Старкова.
Сам Кубанов в разговоре с НГС в 2018 году опроверг информацию о том, что они со Старковым приходили в театр (хотя труппа театра предлагала записи с камер видеонаблюдения в качестве доказательств). Виктор Старков не стал комментировать инцидент. Тем не менее Кубанов не скрывал, что у него есть претензии к руководителям новосибирских театров. Он заявил, что в театрах города царят кумовство и клановость, которые изнутри разрушают труппы.
— Когда в нашей областной сфере культуры на протяжении десятилетий, подчеркиваю, бюджетные учреждения культуры становятся вотчиной для семейного бизнеса, для махрового кумовства, а речь сейчас не о творчестве. Всё их творчество заключается в распределении бюджетных средств. Это не та тема, которая может называться театром, высоким искусством. Единственное, если искусство пилить бюджетные деньги в театрах администратору и его кланам называется каким-то творчеством, то я категорически против этого, — рассказал тогда Анатолий Кубанов журналисту НГС.
Тогда же несколько театральных деятелей, пожелавших остаться анонимными, заявили НГС, что Кубанов сам хотел возглавить один из новосибирских театров. Эти подозрения появились, когда Кубанов поступил на заочное отделение режиссуры Новосибирского государственного театрального института. Как пояснили тогда режиссеры, по закону нельзя руководить театром без профессионального образования — получив диплом, Кубанов мог бы претендовать на любые должности.
Что за новый театр
Приказ о создании нового театра в Новосибирске опубликовали
— Деятельность нового театра позволит сделать театральное искусство более доступным для жителей области, увеличить охват детского и молодежного населения театральными постановками классического репертуара, — отметила Наталья Ярославцева.
В новом театре будет работать 10–12 человек, остальных будут привлекать временно, для отдельных проектов.
25 февраля Наталья Ярославцева презентовала руководство нового театра — директором стал Виктор Старков, а художественным руководителем — Анатолий Кубанов.
— Он [Старков] давным-давно об этом мечтал, — отметила Ярославцева в пресс-центре ТАСС. — Художественным руководителем поставлен Анатолий Анатольевич Кубанов, наш депутат [Заксобрания]. Понятно, у нас с ним непростые отношения, и я не могла его лоббировать, но я не могу и запрещать. Потому что он сейчас по образованию подходит, у него есть инициатива, есть желание. Есть люди, которые готовы за ним пойти.
Сам Анатолий Кубанов в разговоре с НГС подтвердил, что давно шел к театральной профессии. Первую попытку заняться театром он предпринял, когда ему было
— Как раз тогда получил назначение, был начальником информационно-аналитического управления у Толоконского, и пришлось отложить. Хочу здесь подчеркнуть, что политика — не более чем один из видов искусств. У меня были связи с театральным миром, я принимал участие в разных фестивалях, где-то как зритель, как чей-то товарищ. Но, конечно, понимал, что это моя профессия, мне там понятно и близко, — рассказал Анатолий Кубанов.
Он подчеркнул, что перед назначением окончил двухлетние курсы НГТИ по специальности «режиссер драмы», а его педагогами были Сергей Афанасьев и Лаврентий Сорокин. Кубанов рассказывает, что учился без троек и защитился на отлично.
— Это не так — бык лепеху обронил, вот тебе на, назначили худруком. Я много лет в теме и считаю, что это было продуманное организационно-кадровое решение. <...> Думаю, Наталья Васильевна Ярославцева, подбирая и директора театра, и худрука, во многом опиралась на свой профессиональный опыт, мнения сообщества. Возглавить действующий театр — это одна история, а вновь организованный государственно-областной театр — это всегда дело крайне непростое. Здесь нужны были люди, которые понимают в бюджетном устройстве, могут достаточно качественно решать административные задачи, — сообщил художественный руководитель.
Сейчас, по словам Анатолия Кубанова, в театре идет организационная работа: оформление документов и ремонт.
Новый театр будет «остроумным, праздничным, изящным и элегантным», обещает Анатолий Кубанов. Актерский состав планируют формировать прежде всего из выпускников новосибирского театрального института.
— В репертуаре будет ставка на классику. Многие воспринимают классику как некую альтернативу авангарду или пресловутому актуальному искусству. На мой взгляд, это категорически неверно, потому что нет ничего более радикального, чем классика. Она вмещает в себе всю полноту любых психологических, интеллектуальных, творческих потенций. Любое скатывание в -измы: авангардизмы, актуализмы — это всегда путь ущербный. Для государственного театра главная задача — не собирать театральные премии, а все-таки радовать зрителя. Репертуарная политика будет максимально понятна и прозрачна, это театр для зрителя, а не для каких-то эксклюзивных экспериментов, это театр, где можно будет плакать, смеяться, где ты будешь понимать, что тебя не обманули, — рассказал Анатолий Кубанов.
На вопрос о слухах вокруг своего назначения Анатолий Кубанов отвечает, что хотел заниматься театром еще задолго до знакомства с Травниковым. Первый раз он говорил о переходе в театр еще с Василием Юрченко, об этом также знали министр культуры Игорь Решетников и чиновник правительства Виктор Буланкин (сейчас Буланкин возглавляет областной «Центр креативных индустрий», сотрудники которого смогут репетировать в новом театре).
— Расчет за какие-то политические услуги обычно выражается в конкретных финансово-распределительных должностях. Так было
Он отметил, что по ходу политической деятельности при разных губернаторах у него были разные предложения, но он считал это «не совсем своей деятельностью, это было скучновато».
— А театр мне близок, это дело моей жизни, я отношусь к нему очень сердечно и ответственно, — рассказал Анатолий Кубанов.
Виктор Старков не ответил на звонок НГС.
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