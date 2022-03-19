Таким было решение учредителя: Минкульт не стал называть причины увольнения директора «Первого театра»

Министерство культуры Новосибирской области не стало объяснять причины увольнения директора Молодежного драматического театра «Первый театр» Юлии Чуриловой, которую сняли с должности на этой неделе. В ответ на запрос НГС в ведомстве объяснили только правомочность такого решения.
— Директор Юлия Чурилова уволена с занимаемой должности с 16 марта 2022 года по решению учредителя — Министерства культуры Новосибирской области — в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ (возможность увольнения только на основании решения собственника. — Прим. ред.), — говорится в ответе министерства, подписанном исполняющим обязанности министра Юрием Зимняковым.
Информацию об увольнении Чуриловой НГС рассказывал 16 марта. По словам бывшего руководителя «Первого театра», ей также не озвучили причину увольнения. Но за несколько дней до этого в анонимных телеграм-каналах критиковали позицию Чуриловой о происходящем в стране и постановку на украинском языке «Юдифь», которая должна была пройти в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три». Она также была директором этого фестиваля.
— Я предполагаю, что это может быть связано. О моем увольнении тоже написали телеграм-каналы за некоторое время до [увольнения]. <…> До информации об увольнении мне стало известно о переносе фестиваля на четвертый квартал 2022 года, — рассказывала Чурилова.
В запросе НГС, на который ответили в министерстве, была просьба объяснить причину увольнения Чуриловой — связано ли это с ее гражданской позицией и спорной постановкой «Юдифь». Ответов на это получено не было.
Также редакция просила уточнить причину переноса на конец года театрального фестиваля, где планировалось показать «Юдифь», и назвать кандидатов на пост директора театра. Вот что сообщили в ведомстве.
— Министерством культуры Новосибирской области рассмотрены возможности проведения ряда культурных мероприятий с точки зрения их целесообразности и актуальности в контексте текущих событий. По итогам принято решение о переносе проведения V Всероссийского фестиваля камерных спектаклей «Один. Два. Три» на IV квартал 2022 года. На текущий момент назначен сотрудник, временно исполняющий обязанности директора учреждения. О новом руководителе театра будет объявлено дополнительно, — сообщалось в документе, подписанном Юрием Зимняковым.
Как стало известно корреспонденту НГС от источника из «Первого театра», временно исполняющим обязанности директора назначена главный бухгалтер театра Екатерина Сайц.
16 марта НГС рассказал об увольнении с поста директора «Первого театра» Юлии Чуриловой. В анонимных телеграм-каналах за неделю до увольнения появилась критика гражданской позиции Чуриловой на происходящее в стране и постановки «Юдифь» питерского режиссера Бориса Павловича на украинском языке. «Юдифь» должны были показать в рамках отмененного в марте театрального фестиваля «Один. Два. Три».