Таким было решение учредителя: Минкульт не стал называть причины увольнения директора «Первого театра»

Министерство культуры Новосибирской области не стало объяснять причины увольнения директора Молодежного драматического театра «Первый театр» Юлии Чуриловой, которую сняли с должности на этой неделе. В ответ на запрос НГС в ведомстве объяснили только правомочность такого решения.



— Директор Юлия Чурилова уволена с занимаемой должности с 16 марта 2022 года по решению учредителя — Министерства культуры Новосибирской области — в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ (возможность увольнения только на основании решения собственника. — Прим. ред.), — говорится в ответе министерства, подписанном исполняющим обязанности министра Юрием Зимняковым.