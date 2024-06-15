«Сдал три экзамена — можно дальше не мучить»: стобалльник по профильной математике — о подготовке и лишнем ЕГЭ по русскому

Кирилл сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов — для высокого результата ему хватило школьных занятий Источник: предоставлено Кириллом Кучеровым, Александр Ощепков / NGS.RU











Мы продолжаем рассказывать о стобалльниках Новосибирска. Недавно мы рассказали о стобалльнице по химии, которая хочет стать хирургом. Сегодняшним героем стал Кирилл Кучеров, выпускник 11 «П» класса лицея № 22 «Надежда Сибири» — он написал профильную математику на 100 баллов. В этом ему помогла любовь к предмету и участие во множестве олимпиад, кем он хочет быть — не знает. НГС поговорил и узнал, почему талантливый юноша предлагает не учитывать ЕГЭ по русскому при поступлении в вузы.



Еще в начальной школе Кирилл Кучеров определил свое призвание — математика. Когда школьникам в 6-м классе лицея № 22 «Надежда Сибири» предложили выбрать профиль подготовки, Кирилл выбрал математический класс и остался в нем до окончания школы. За свой высокий балл на экзамене он благодарен именно школьным занятиям.



— Я просто учился в профильном классе и ходил на два часа дополнительной математики — этого хватило для получения 100 баллов, — уверяет Кирилл.

Лицей 22-й «Надежда Сибири» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Единственной подготовкой вне школьной программы он отмечает одно видео Бориса Трушина (кандидат математических наук, эксперт ЕГЭ и автор видеоблога по математике) про стереометрию. Кирилл говорит, что в этом году на ЕГЭ был «аномально легкий вариант» за всю историю экзамена — по его мнению, в этот раз стобалльников по математике будет много.

По данным Skysmart.ru, ЕГЭ по математике профильного уровня в 2024 году состоит из 2 частей: в 1-й части 12 задач с кратким ответом (целое число, десятичная дробь или ряд цифр), а во 2-й — 7 задач с обоснованными решением и ответом. Чтобы выполнить задания экзамена, школьникам дают 235 минут.

Подготовка

Никакого стресса и перегрузок от подготовки Кирилл, по его признанию, не ощущал. Для хорошей подготовки лицей приглашал Наталью Тропину — преподавателя из НГПУ. Также расписание школьников было составлено в пользу профильных предметов: так в мае у них остались только те предметы, которые они выбрали для ЕГЭ.

— К экзамену по математике я практически не готовился, хотя писал пробники и в мае разбирал с учителем конкретные задания. К ЕГЭ готовился неделю, ну а математику любил все 11 лет.



Помимо профильной математики, Кирилл сдавал русский язык и информатику. За первый получил 73 балла и считает это «ужасным результатом». Итогов по информатике еще нет, но Кирилл предполагает, что результат будет близок к 85 баллам, и если он окажется таким, готов пойти на пересдачу.

Особой подготовки у Кирилла не было, говорит он, — хватило школьных занятий. Но зато в его арсенале участие в олимпиадах Источник: предоставлено Кириллом Кучеровым











— Информатика — очень легкий предмет, связанный с математикой, его тоже можно сдать на 100 баллов, готовясь только к двум последним заданиям и изучая информатику в школе, — убежден выпускник.

Кирилл отмечает, что родители и лицей эмоционально его поддерживали. Никакого давления с их стороны он не видел.



— Они говорили: «Можешь вообще все сдать». Даже если писал пробник на 90 баллов, понимали, что я могу и лучше, но все равно хвалили, — говорит он.



А вот с будущим Кирилл пока до конца не определился — будет думать. Но в приоритете у него сегодня столичные вузы: московские и питерские, вроде ВШЭ и МПТИ.

Минусы системы поступления

Кириллу очень не нравится, что русский язык является обязательным предметом для поступления на любой факультет. Он считает, что он должен делиться на профильный и базовый, и если выпускник не поступает на филологию или схожие специальности, то предмет не должен учитываться при поступлении.



— Получается ерунда, когда человек сдает что-то сложное на 100 баллов, а русский — на 60 и в итоге у него меньше шансов на поступление, чем у того, кто сдал профильные предметы на 90.

Во время прогулки по Москве Кирилл сфотографировался на фоне одного из вузов, в которые хочет поступить — Московского физико-технического института Источник: предоставлено Кириллом Кучеровым











Он предложил в первую очередь учитывать баллы за профильные предметы, а может, даже и усложнять сам экзамен, чтобы отбор был честнее. Кроме того, базовых проверок знания родного языка, считает он, достаточно: ОГЭ, итогового сочинения и итогового экзамена.



— Если человек сдал уже три экзамена, очевидно, что он обладает какими-то базовыми навыками и освоил русский язык. Значит, можно его дальше не мучить, если он идет на хирурга, — отстать от него и спокойно дать ему познавать профессию, — рассуждает он.

Пропускал занятия только ради олимпиад

С 9-го класса Кирилл участвовал в олимпиадах — они были единственной причиной, по которой он мог пропустить занятия в школе, признается выпускник. За последние три года он принимал участие в региональных этапах ВСОШ и заключительных этапах «Всесибирской олимпиады». В этом году он принял участие еще в пяти заключительных этапах олимпиад, таких как «Физтех», «ОММО», «Росатом», «Высшая проба» и «Курчатов».



— К сожалению, ни одна из олимпиад не входит в перечень «Российского совета олимпиады школьников» и не даст мне максимум баллов за индивидуальные достижения — это немножко печально. Ну вот поэтому буду поступать по результатам ЕГЭ, — признал он.



Всем, кто выбрал для сдачи профильную математику, Кирилл посоветовал «не волноваться и любить математику, а не только готовиться к экзамену». Потому что считает, что для хорошего результата ЕГЭ достаточно понимать предмет — тогда не придется его заучивать.

Недавно мы писали, что выпускники новосибирской школы установили рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ по математике.

