Выпускники новосибирской школы установили рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ по математике

29 выпускников сдали ЕГЭ по математике на максимальный балл Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В физико-математической школе при НГУ 40 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ. Они получили высшие баллы по четырем предметам.



Подробности рассказали на сайте СУНЦ НГУ. Сообщается, что школа поставила рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ по математике, высший балл набрали 29 учеников, еще 18 получили 99 баллов. Всего 189 выпускников набрали от 80 до 100 баллов.

— Чтобы успешно написать ЕГЭ, нужно увлекаться математикой и немного тренироваться. Это поможет правильно распределить время и силы на экзамене. Я всегда стараюсь показать ребятам красоту математики и заинтересовать многообразием задач. Для успешности в математике безмерно важен талант, но и без трудолюбия не обойтись, а эти ребята многое успевали, — прокомментировала результаты своих учеников преподаватель 11–1 класса Марина Стукачева.

Всего в СУНЦ НГУ 40 стобалльников: 29 по математике, семь по химии, три по русскому языку и один по географии. Один из выпускников сдал на 100 баллов два ЕГЭ подряд, уточнили в пресс-службе.

Несколько лет назад один из выпускников СУНЦ НГУ сдал сразу три ЕГЭ на 100 баллов. Учительница мальчика рассказала, как ему это удалось.