Митя Фомин прилетел в Новосибирск — он называет город сибирским Чикаго

Певец Митя Фомин прилетел в родной Новосибирск. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
— Товарищи, родной Новосибирск, город, который называют сибирским Чикаго. Приехали мы на «Народную премию НГС», которая состоится сегодня в 19:00 в филармонии имени Каца, — рассказал Митя Фомин.
Перед премией он решил заехать на радио и ответить в прямом эфире на вопросы новосибирцев.
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«Народная премия НГС» состоится сегодня в 19:00, попасть на нее смогут лишь некоторые горожане, но посмотреть мероприятие, ведущими которого будут Андрей Малахов и певица Валерия, можно в режиме онлайн.