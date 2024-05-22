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Развлечения Митя Фомин прилетел в Новосибирск — он называет город сибирским Чикаго

Митя Фомин прилетел в Новосибирск — он называет город сибирским Чикаго

Певец посетит сегодня несколько мероприятий

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Звезда выступит на премии НГС

Певец Митя Фомин прилетел в родной Новосибирск. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

— Товарищи, родной Новосибирск, город, который называют сибирским Чикаго. Приехали мы на «Народную премию НГС», которая состоится сегодня в 19:00 в филармонии имени Каца, — рассказал Митя Фомин.

Перед премией он решил заехать на радио и ответить в прямом эфире на вопросы новосибирцев.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

«Народная премия НГС» состоится сегодня в 19:00, попасть на нее смогут лишь некоторые горожане, но посмотреть мероприятие, ведущими которого будут Андрей Малахов и певица Валерия, можно в режиме онлайн.

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