«Сдай права, купи самокат!»: два водителя устроили скандал на дороге — стоит ли им бояться законопроекта об опасном вождении

Разборки на дороге возникли из-за сущей ерунды Источник: vk.com / act54











Новосибирцы подчас демонстрируют такой высокий уровень водительской культуры, что кажется, законопроект о наказании за опасное вождение депутаты придумали, в том числе и оценив новосибирский трафик. Идеально иллюстрирующее это предположение видео один из новосибирских водителей снял буквально вчера, 13 июня, на улице Трикотажной и опубликовал в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор видео посчитал, что водитель Infinity неаккуратно вылез на главную дорогу и посигналил ему. Оказалось, что оппонент «учителей» очень не любит. А дальше оба шофера, а заодно и пассажиры продемонстрировали друг другу мастерство владения русским языком. Журналисты НГС посмотрели запись конфликта с автоюристом, чтобы понять: стоит ли главным героям этого видео изменить стиль вождения, пока не полетели извещения о штрафах по новой статье КоАП РФ.

Чтобы привести это видео в состояние, пригодное для публикации в СМИ, видеоредакторам НГС пришлось потрудиться: такого количества ненормативной лексики журналисты не слышали уже очень давно. При этом причина конфликта выглядит более чем надуманной: девушка за рулем Infiniti выезжала на главную дорогу слева, и автор видео (кстати, ехавший по Трикотажной в правом ряду) решил, что соседка по потоку движется неаккуратно. Непродолжительное время оба автомобиля пытались обогнать друг друга, а затем Infiniti остановился — но вышла из него не хрупкая барышня-водитель, а ее крепкий пассажир. До драки, кажется, не дошло только чудом.

Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54

Подписчики паблика «АСТ-54» немедленно решили выяснить, какая из парочек вела себя хуже, и в процессе пришли к самым разным выводам.

— Суть конфликта в том, что владелец регистратора начал зажимать к бордюру «финика»: пересмотрите внимательно видео, обратите внимание на то, как рег начал петлять по дороге, не давая ехать, провоцируя тот самый конфликт, — обвинил автора видео пользователь под ником Олег М.

— Может, ему надо в правый перестроиться. А тут «финик» выезжает, — предположил Никита С.

— Рег едет в левой, Infiniti выезжает в правую. Ваня, ау-у, сдай права, тачку продай, купи самокат! — возмущается Игорь Д.

— Какие-то новосибирцы нервные пошли, — удивился Игорб Ш. — «Финик» нормально выехал. Но и в сигнале чисто для предупреждения ничего страшного нет.

— Как говорится, типичные новосибирские водители в своей естественной среде обитания, — подытожил Игорь М.



Журналисты, в принципе согласные с последней идеей, все же спросили у автоюриста: а что случится с героями короткого, но эмоционального ролика, если законопроект об административной ответственности за опасное вождение, который внесли на этой неделе депутаты, все же будет принят. Ведь критерии «опасного вождения» появились в Административном кодексе уже несколько лет как.

Навскидку, водители вольно обращались с боковым интервалом и активно перестраивались — это укладывается в понятие «опасное вождение» Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Но автоюрист Мария Соловьева редакцию НГС на этот раз оставила без четкого ответа. По ее словам, мало дождаться, пока законопроект будет принят и превратится в закон — нужно еще и ознакомиться с тем, как его будут применять, чтобы понять, накажут ли обоих водителей за опасную манеру езды.



Понятие «опасное вождение» есть в ПДД и сегодня, но в Правилах есть оговорка: такое вождение считается опасным, если оно привело к ситуации, когда движение самого водителя или других участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, причинения материального ущерба.

При этом авторы законопроекта предлагают ввести конкретное наказание за такие действия и дополнить Кодекс об административных правонарушениях двумя вариантами наказания для лихачей. В случае первичного нарушения это будет штраф от 3 до 5 тысяч рублей, при повторном правонарушении — лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

По словам Марии Соловьевой, доказать, что такое вождение имело место, не всегда будет просто. Одной записи с регистратора точно не хватит.

— Можно было бы о чем-то говорить при наличии записи со стороны — запись от первого лица полной картины не дает, — уверена автоюрист.

Тем не менее будь законопроект законом, дорожные полицейские наверняка начали бы изучать видео. Потому что именно на подобные ситуации депутаты и обратили внимание.

— Кто-то хочет культурно себя вести, чувствовать себя безопасно, уверенно, а кто-то, наоборот, решил, что ему можно всё, — рассказывал нашим московским коллегам один из авторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов. — Играет в шашечки, что-то не нравится — начинает заниматься воспитанием, тормозить, подрезать. Вот за это надо наказывать. Это нонсенс, когда запрет есть, а ответственности за нарушение запрета нет.

Ранее НГС разбирался, сколько человек влезает в старенькую «четверку», и как за избыток пассажиров могут наказать водителя. Они сидели даже в багажнике.