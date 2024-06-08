«В багажнике трое и сзади человек пять»: необычную «четверку» заметили на ГБШ — смотрим, сколько пассажиров в нее влезло

Легким движением руки багажник превратился в дополнительные детские места Источник: читатель НГС











В стандартный легковой автомобиль помещаются максимум пять человек — это если считать с водителем, а среди пассажиров нет детей, которых нужно перевозить в специальных креслах. Но это только в теории. На этой неделе читатели НГС заметили на Гусинобродском шоссе пожилую, но все еще исправную «четверку», которая эту теорию опровергла самым впечатляющим образом. Журналист НГС попыталась сосчитать, сколько людей входит в ВАЗ-21043, и показали ролик автоюристу и сотруднику ГИБДД, чтобы узнать, как стоит наказать водителя.



Вторник, 4 мая, 10 часов вечера. Автор видео притормаживает на светофоре за старенькой «четверкой» цвета «Сафари»... и вдруг начинает безудержно хохотать вместе с пассажирами: таких переполненных машин они, похоже, еще не видели:

— Там в багажнике — трое! Сзади человек пять! — комментирует он видео за кадром так эмоционально, что монтажерам приходится поработать над ретушью звуковой дорожки.

В итоге автор решил, что восхищаться странностями новосибирских дорог в одиночку нечестно и поделился записью регистратора с редакцией НГС.

Источник: читатель НГС

Сколько человек сидят сзади рассмотреть, тем более на видео, действительно непросто. Но точно видно: в багажнике «четверки» сидят трое ребятишек. Внезапному вниманию дети, кажется, не рады и демонстрируют водителю глумливые жесты.



Согласно базам данных страховщиков, последним человеком, который страховал этот автомобиль, был 22-летний Егор Ч., но является ли он водителем, точно не известно. Машина ВАЗ-21043 с соответствующим номером была продана осенью 2023 года за 57 тысяч рублей, предыдущий владелец описывал ее состояние как «на ходу, двигается бодро».

Подозревая, что перевозка детей в багажнике и соблюдение ПДД — понятия противоположные, НГС спросил у автоюриста, как можно наказать водителя.

Как рассказала автоюрист Мария Соловьева, водитель нарушил ПДД целых два раза. Во-первых, когда разрешил детям ездить в багажнике.

— До 2017 года правила перевозки детей до 12 лет были едины, с 2023 года действует новый регламент. Но как и прежде, несовершеннолетние пассажиры могут ехать исключительно в салоне легковой машины или же в кабине грузовика, — напомнила Мария Соловьева. — в кузове, багажнике или в прицепе транспортировать малолетних нельзя.

За нарушение правил перевозки пассажиров (сюда войдут и люди в багажнике, и лишние пассажиры на заднем сидении), водителя должны оштрафовать на тысячу рублей, по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ.

При этом было и второе нарушение — отсутствие детских автокресел.

— Штраф за отсутствие детского кресла зависит от того, кто совершил нарушение. Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», родитель или родственник заплатит 3 тысячи рублей, должностное, например, воспитатель, учитель или таксист, — уже 25 тысяч, а дороже всего такое нарушение обойдется юрлицам — таксопарку или школе, — рассказала Мария Соловьева.

При этом то, что на пути водителя «резиновой четверки» не попалось бдительного инспектора ГАИ, от возможного наказания его не спасет: опубликованное видео может стать поводом для полицейской проверки.

Ранее НГС писал о том, как Subaru сбил маму с 4-летней дочкой на улице Титова. Авария произошла в середине мая.