Восьмиклассница из России стала «Юной Супермоделью Мира — 2024»: любуемся фото красавицы

В Нью-Дели назвали победительницу конкурса красоты Ms. Supermodel Worldwide — 2024. За это гордое звание боролись 30 девушек из разных стран мира. Победила в нем филиппинская красавица Мария Теа Джудинель Касункад, а звание «Юной Супермодели Мира — 2024» завоевала восьмиклассница из Южно-Сахалинска София Швыгова.

— Конкурс проходил в течение 10 дней. За это время у нас было много разных съемок. Национальный костюм, вечерние платья и наряды, многие другие, — рассказала София. — Мы посетили много красивых и интересных мест Индии. Мне очень понравились культура, сама страна и люди, которые в ней живут. Многие думают, что девушки на данных конкурсах конкурируют. Но у нас такого не было.

