Восьмиклассница из России стала «Юной Супермоделью Мира — 2024»: любуемся фото красавицы

В Нью-Дели назвали победительницу конкурса красоты Ms. Supermodel Worldwide — 2024. За это гордое звание боролись 30 девушек из разных стран мира. Победила в нем филиппинская красавица Мария Теа Джудинель Касункад, а звание «Юной Супермодели Мира — 2024» завоевала восьмиклассница из Южно-Сахалинска София Швыгова.
— Конкурс проходил в течение 10 дней. За это время у нас было много разных съемок. Национальный костюм, вечерние платья и наряды, многие другие, — рассказала София. — Мы посетили много красивых и интересных мест Индии. Мне очень понравились культура, сама страна и люди, которые в ней живут. Многие думают, что девушки на данных конкурсах конкурируют. Но у нас такого не было.
Участницы не только дефилировали в роскошных нарядах, но и демонстрировали свои таланты. Кроме того, каждая из претенденток на корону должна была достойно представить национальный костюм. София выбрала роскошное платье с кокошником от дизайнера Анны Часовских.
— С гордостью представляла русский национальный костюм от Анны Часовских на международном конкурсе Ms. Supermodel Worldwide в Индии. Анна, благодарю вас за поддержку и желаю вам вдохновения на новые стильные дизайны. Плюс один образ от вас в мою копилку воспоминаний, — поделилась эмоциями девушка.
Российская участница покорила жюри стройной фигурой, роскошной русой косой и модельной походкой — София участвует в фотосессиях и дефиле с шести лет.
София считает, что своим примером вдохновит других девушек на покорение мира красоты, и надеется, что она станет для кого-то примером в выборе карьеры в сфере моды и стиля.
— Хотела бы сказать большое спасибо всем тем, кто поддерживал и верил в меня. Для меня это было очень важно, — признаётся София. — Самое главное, что я поняла в ходе конкурса, — это то, что надо верить в себя, тогда у вас всё получится!