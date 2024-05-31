Заложники реновации. Застройщик вынуждает семью съехать из аварийного барака — взамен им предложили 669 тысяч рублей

Дом № 10 в 1-м Петропавловском переулке признали непригодным для проживания в 2013 году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Несколько семей, живущих в бараках довоенной постройки в Ленинском районе Новосибирска, стали заложниками программы расселения. Сумма компенсации за их квадратные метры от застройщика не позволяет купить новое жилье. Несогласные люди стали ответчиками в суде о принудительном выселении. Пока эти суды идут, силовики выясняют, кто в мэрии ответит за халатность, из-за которой люди оказались в безвыходном положении.



«Мы оказались в патовой ситуации»

Два двухэтажных барака в 1-м Петропавловском переулке Новосибирска построили в 1939 году. Семья Лилии Желобицкой приобрела комнату в 25 квадратов в коммунальной квартире в 1987 году, после смерти мужа в 1997 году вдова живет здесь с дочерью.



Ветхий барак признали аварийным в 2013 году, но расселять дом не спешат. Непригодное для проживания здание включили в городскую программу развития застроенной территории в 2016-м. По договору с мэрией застройщик, компания «Архипелаг», обязался снести и расселить пять аварийных домов на Петропавловской, Титова и в 1-м Петропавловском переулке.



Переговоры о сумме от лица застройщика с Лилией вел бывший чиновник мэрии Дмитрий Руснак. В 2019 году он получил условный срок за махинации с аварийным жильем. Общего языка Желобицкая и Руснак не нашли, в итоге застройщик провел экспертизу, по которой размер возмещения за комнату оценили в 669 тысяч рублей.



— Я и еще несколько семей из наших бараков оказались в патовой ситуации. Другое жилье нам не предлагают, а компенсация — сущие копейки, на которые сейчас ничего нельзя купить. Мы — заложники! — говорит Лилия Желобицкая.

Лилия с дочерью живет в бараке с момента смерти мужа в 1997 году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Большинство семей из бараков 1-го Петропавловского переулка согласились на предложение застройщика. В одном из двух ветхих домов уже никто не живет, в другом — две семьи, одна их них — Желобицкие.



Непригодный для проживания дом рушится буквально на глазах, часть стен повело, за последний год в комнате Лилии несколько раз обваливался потолок.

— Мне просто страшно заходить в ванную комнату или туалет, всё вокруг может обвалиться, и это не фигура речи. Управляющая компания наш до фактически забросила. К сожалению, у меня с дочерью нет возможности переехать, — вздыхает Желобицкая.



«Не позволим грабить муниципалитет!»

Это не у фотографа горизонт завалился — это стены в аварийном доме повело Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Территорию вокруг бараков активно застраивают компании, входящие в Sky Grpoup Владимира Литвинова. Часть многоэтажек заселена, возводятся и новые дома. В разговоре с НГС девелопер подчеркнул: несогласных с его условиями семей в окрестности немного.



— Таких, как Желобицкая, почти нет. Но мы таких граждан ценим, говорим им: «Приходите к нам с адвокатами, юристами, чтобы быть спокойными». Что касается Руснака — мало ли кто в молодости что делал! Мы не берем тех, кто был осужден по тяжелой статье. Но 159 УК РФ (мошенничество) — резиновая статья, и за наших сотрудников я всегда буду горой стоять! — заявил Владимир Литвинов.



Владимир Литвинов — крупный девелопер, директор и владелец 15 компаний, директор еще в двух, также он совладелец двух фирм. Большинство предприятий строительные, из остальных — управляющая компания, производство подъемно-транспортного оборудования, одно ООО занимается продажей собственной недвижимости, еще два — правовой деятельностью. ООО «Специализированный застройщик "Архипелаг"» создано 28 августа 2015 года в Новосибирске, входит в Sky Group. По результатам 2023 года «Архипелаг» отчитался о чистом убытке в 252 тысячи рублей при балансе в 640 миллионов рублей.

Литвинов считает нормальным размер компенсации в 669 тысяч рублей за комнату Желобицкой.



— Мы не подписывались на то, что мы социальной работой заниматься будем. Расселение — это реновация застроенных территорий, так город развивается. У нас позиция проста. Все документы в суде. Что суд решит, мы исполним. Закон мы исполняем, и никому не позволим грабить муниципалитет! — добавил девелопер.



На фоне аварийных домов вовсю идет строительство новых. Расселением и застройкой занимается Sky Group Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Архипелаг» обратился в мэрию Новосибирска с просьбой об изъятии комнаты Желобицкой с выплатой компенсации. Теперь Лилия — ответчица в суде по иску о принудительном расселении. Женщина подала встречный иск о предоставлении им другого жилья вместо денег. На момент публикации материала решения по этим процессам не вынесли.



Уголовное дело и претензии прокуратуры

В мэрии Новосибирска утверждают: застройщик предлагал Лилии Желобицкой компенсацию в 1,8 миллиона рублей, но она отказалась. Как и воспользоваться возможностью временно заселиться в маневренный фонд.



— Вы неоднократно уведомлялись о том, что до расселения аварийного дома вправе обратиться за предоставлением помещения в маневренном фонде, — говорится в ответе мэрии на жалобу Желобицкой.



Лилия Желобицкая уверяет: помимо смехотворной, на ее взгляд, компенсации, других реальных предложений от застройщика она не получала.



— Что до маневренного фонда, я боюсь там остаться надолго. Застройщик мне прямым текстом сказал, что будет по моей ситуации максимально процесс затягивать, так и сказал: «Оставлю ее на закуску». Буду в суде доказывать свою правоту, пока он не завершится, останусь здесь жить, — говорит Лилия.

Потолки в ветхих бараках обваливаются регулярно, утверждают жильцы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Прокуратура по жалобе Желобицкой нашла нарушения в действиях чиновников мэрии.



— В нарушение жилищного законодательства вам не предложен выбор восстановления жилищных прав (предоставление другого жилого помещения или его выкуп). В связи с выявленным нарушением мэру Новосибирска внесено представление, — ответила прокуратура Лилии (документ есть у НГС).



Следственный комитет включил Желобицкую в список пострадавших по уголовному делу о халатности при расселении аварийного жилья мэрией Новосибирска.



— В производстве следственных органов СК РФ по Новосибирской области находится уголовное дело по статье 293 УК (халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами мэрии Новосибирска своих обязанностей по расселению граждан из жилых домов, признанных аварийными. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили НГС в СУ СК РФ.



Ранее мы разобрались, кому и на каком основании в Новосибирске предоставляют бесплатное жилье. Для этого мы изучили статистику с 2019 года.

